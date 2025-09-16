Com tarifas de Trump, Brasil vê salto de vendas para o Canadá

Segundo o estudo, mesmo diante de sucessivos recordes, ainda há amplo espaço para expansão das vendas. Em 2024, as exportações brasileiras ao Canadá somaram US$ 6,3 bilhões, com fluxo comercial de US$ 9,1 bilhões.

Até agosto de 2025, o Brasil já exportou US$ 4,5 bilhões, cerca de 16% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior.

Atualmente, a pauta de exportações brasileiras para o país é concentrada em ouro e produtos siderúrgicos, enquanto o Canadá se destaca na venda de fertilizantes para o Brasil.

O estudo aponta, no entanto, oportunidades em segmentos como frutas, amendoim, suco de laranja, café torrado, pescados, mel natural, vinhos, móveis e materiais de construção.

Muitos desses, como café, suco e móveis, passaram a sofrer entraves no mercado dos EUA. Para o governo brasileiro, porém, a realidade é que vários desses itens já atendem a requisitos de acesso ao mercado norte-americano e, portanto, têm alto potencial de inserção no mercado canadense.

O gerente de Inteligência da ApexBrasil, Gustavo Ribeiro, destacou que o mapeamento mostra que, além dos setores tradicionais como mineração, siderurgia e aeronáutico, há espaço para que o Brasil conquiste novos nichos no Canadá, em áreas como biocombustíveis e energias renováveis, além de ampliar a presença de alimentos e bens de consumo.