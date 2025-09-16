Israel cometeu genocídio em Gaza, conclui comissão de inquérito da ONU
Israel cometeu genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza, agindo de forma deliberada para destruir um povo. Essa foi a conclusão das investigações realizadas pela Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre o Território Palestino Ocupado, que apresenta nesta terça-feira os resultados de seus trabalhos.
A Comissão apela para que Israel coloque um fim ao genocídio e que governos de todo o mundo adotem um embargo de armas contra o governo de Benjamin Netanyahu. Iniciada depois da ofensiva do Hamas sobre Israel em outubro de 2023 e que deixou 1,4 mil mortos, a resposta do governo israelense já soma mais de 64 mil palestinos mortos. Entre março e julho de 2025, 60% das vítimas eram mulheres e crianças.
Israel rejeita a denúncia, ataca a "manobra" da ONU e acusa o Hamas de usar a população como escudo.
Trata-se da primeira vez que um mecanismo da ONU declara oficialmente a existência de um genocídio por parte de Israel, uma atitude que já havia sido tomada por entidades como Anistia Internacional ou Human Rights Watch.
A Comissão concluiu que o Estado de "Israel é responsável por não ter impedido o genocídio, pela prática do genocídio e por não ter punido os autores do genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza.
O detalhado informe de mais de 70 páginas obtido pelo UOL revela os crimes contra os palestinos, incluindo o uso da fome e do estupro como armas de guerra.
O inquérito concluiu também que o presidente israelita Isaac Herzog, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o então Ministro da Defesa Yoav Gallant "incitaram à prática de genocídio e que as autoridades israelitas não tomaram medidas contra eles para punir esse incitamento".
Considerado um divisor de águas no conflito, o informe está sendo publicado uma semana antes da Assembleia Geral da ONU e que terá a questão palestina como um dos principais itens da agenda. A investigação está ainda sendo publicado num momento em que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, está em Israel para demonstrar seu apoio ao governo de Benjamin Netanyahu. Todas as organizações que agiram contra Israel foram alvos de sanções por parte dos EUA.
A Comissão vem investigando os eventos ocorridos em 7 de outubro de 2023 e concluiu que as autoridades e as forças de segurança israelenses cometeram quatro dos cinco atos genocidas definidos pela Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948. Isso inclui:
- Matar;
- Causar danos físicos ou mentais graves;
- Infligir deliberadamente condições de vida calculadas para provocar a destruição total ou parcial dos palestinos;
- Impor medidas destinadas a impedir nascimentos.
Declarações explícitas das autoridades civis e militares israelenses e o padrão de conduta das forças de segurança israelenses indicam que os atos genocidas foram cometidos com a "intenção de destruir, no todo ou em parte, os palestinos na Faixa de Gaza como um grupo".
"A Comissão considera que Israel é responsável pela prática de genocídio em Gaza", afirmou Navi Pillay, presidente da Comissão. "É evidente que existe a intenção de destruir os palestinos em Gaza através de atos que cumprem os critérios estabelecidos na Convenção sobre o Genocídio."
Segundo ela, a responsabilidade por esses "crimes atrozes recai sobre as autoridades israelenses nos mais altos escalões, que orquestraram uma campanha genocida por quase dois anos com a intenção específica de destruir o grupo palestino em Gaza".
"A Comissão também conclui que Israel falhou em prevenir e punir a prática de genocídio, ao não investigar atos genocidas e não processar os supostos perpetradores", disse.
No inquérito, ficou determinado que Israel cometeu:
- o assassinato e ferimentos graves a um número sem precedentes de palestinos;
- a imposição de um cerco total, incluindo o bloqueio da ajuda humanitária, levando à fome;
- a destruição sistemática dos sistemas de saúde e educação em Gaza;
- a prática de atos sistemáticos de violência sexual e de gênero;
- o ataque direto a crianças;
- a realização de ataques sistemáticos e generalizados a locais religiosos e culturais;
- e o desrespeito às ordens do Tribunal Internacional de Justiça.
A Comissão analisou as declarações feitas pelas autoridades israelenses e concluiu que essas declarações são evidências diretas da intenção genocida. A Comissão também analisou o padrão de conduta das autoridades israelenses e das forças de segurança israelenses em Gaza, incluindo a imposição de fome e condições de vida desumanas aos palestinos em Gaza, e concluiu que a intenção genocida era a "única inferência razoável" que poderia ser concluída a partir da natureza de suas operações.
Violação
Outra acusação contra Israel é de que o governo "desconsiderou flagrantemente as ordens de medidas provisórias da Corte Internacional de Justiça e as advertências dos Estados-Membros, escritórios da ONU, organizações de direitos humanos e grupos da sociedade civil, e continuou com a estratégia de destruição dos palestinos em Gaza".
"A Comissão conclui que as autoridades israelenses não tinham intenção de mudar seu curso de ação. Pelo contrário, as autoridades israelenses persistiram e continuaram com sua campanha genocida em Gaza por quase dois anos. Israel deve encerrar imediatamente o genocídio em Gaza e cumprir integralmente as ordens de medidas provisórias da Corte Internacional de Justiça", disse Pillay.
Medidas e embargo de armas
A Comissão fez um apelo para que Israel coloque um fim à sua política de fome, para que levante o cerco e facilitar e garanta o acesso sem entraves à ajuda humanitária em grande escala e o acesso sem entraves a todo o pessoal das Nações Unidas.
A Comissão também pede a Israel o fim imediato das atividades da Fundação Humanitária de Gaza, entidade criada supostamente para distribuir alimentos.
A Comissão ainda recomendou que os países cessem a transferência de armas e outros equipamentos que possam ser utilizados para a prática de atos genocidas para Israel.
Também foi solicitado que indivíduos e empresas nos seus territórios e sob a sua jurisdição não estejam envolvidos na ajuda e assistência à prática de genocídio ou na incitação à prática de genocídio.
"A comunidade internacional não pode permanecer em silêncio sobre a campanha genocida lançada por Israel contra o povo palestino em Gaza. Quando surgem sinais e evidências claras de genocídio, a ausência de ação para impedi-lo equivale à cumplicidade", disse Pillay.
"Cada dia de inação custa vidas e corrói a credibilidade da comunidade internacional. Todos os Estados têm a obrigação legal de usar todos os meios razoavelmente disponíveis para impedir o genocídio em Gaza", completou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.