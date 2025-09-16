Israel cometeu genocídio em Gaza, conclui comissão de inquérito da ONU

Trata-se da primeira vez que um mecanismo da ONU declara oficialmente a existência de um genocídio por parte de Israel, uma atitude que já havia sido tomada por entidades como Anistia Internacional ou Human Rights Watch.

A Comissão concluiu que o Estado de "Israel é responsável por não ter impedido o genocídio, pela prática do genocídio e por não ter punido os autores do genocídio contra os palestinos na Faixa de Gaza.

O detalhado informe de mais de 70 páginas obtido pelo UOL revela os crimes contra os palestinos, incluindo o uso da fome e do estupro como armas de guerra.

O inquérito concluiu também que o presidente israelita Isaac Herzog, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o então Ministro da Defesa Yoav Gallant "incitaram à prática de genocídio e que as autoridades israelitas não tomaram medidas contra eles para punir esse incitamento".

Considerado um divisor de águas no conflito, o informe está sendo publicado uma semana antes da Assembleia Geral da ONU e que terá a questão palestina como um dos principais itens da agenda. A investigação está ainda sendo publicado num momento em que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, está em Israel para demonstrar seu apoio ao governo de Benjamin Netanyahu. Todas as organizações que agiram contra Israel foram alvos de sanções por parte dos EUA.



A Comissão vem investigando os eventos ocorridos em 7 de outubro de 2023 e concluiu que as autoridades e as forças de segurança israelenses cometeram quatro dos cinco atos genocidas definidos pela Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948. Isso inclui: