Europeus propõem sanções comerciais contra Israel e 'ministros extremistas'

Hoje, o mercado europeu é o maior destino para as exportações de Israel e representa um terço de tudo o que o país vende ao mundo, com 42 bilhões de euros. A estimativa é de que as medidas custariam 227 milhões de euros por ano aos empresários israelenses.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que "os horríveis acontecimentos que ocorrem diariamente em Gaza têm de cessar".

"É necessário um cessar-fogo imediato, acesso irrestrito a toda a ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas", disse.

"A União Europeia continua a ser o maior doador de ajuda humanitária e uma defensora inabalável da solução de dois Estados. Refletindo estes compromissos de princípio e tendo em conta os graves desenvolvimentos recentes na Cisjordânia, propomos suspender as concessões comerciais com Israel, sancionar ministros extremistas e colonos violentos e suspender o apoio bilateral a Israel, sem afetar o nosso trabalho com a sociedade civil israelita ou com o Yad Vashem", explicou.

As importações da UE provenientes de Israel somaram 15,9 bilhões de euros em 2024, lideradas por máquinas e equipamentos de transporte (7 bilhões de euros, 43,9%) e produtos químicos (2,9 bilhões de euros, 18%).

A Comissão Europeia também determinou o fim imediato do apoio bilateral ao governo israelense, no valor de 10 milhões de euros.