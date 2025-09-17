Europeus propõem sanções comerciais contra Israel e 'ministros extremistas'
Um dia depois de um inquérito da ONU concluir que Israel cometeu genocídio contra os palestinos em Gaza, a Comissão Europeia propõem medidas comerciais contra o governo de Benjamin Netanyahu.
A iniciativa do braço executivo da UE ainda incluir a adoção de sanções contra ministros israelenses, considerados extremistas. Trata-se de um gesto inédito na relação entre Bruxelas e Tel Aviv e, para diplomatas, um sinal de um isolamento cada vez maior de Netanyahu.
Entre as medidas sugeridas está a suspensão do acordo de livre comércio entre a UE e Israel. Na prática, a iniciativa significaria que produtos israelenses seriam sobretaxados para entrar no mercado europeu.
Hoje, o mercado europeu é o maior destino para as exportações de Israel e representa um terço de tudo o que o país vende ao mundo, com 42 bilhões de euros. A estimativa é de que as medidas custariam 227 milhões de euros por ano aos empresários israelenses.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que "os horríveis acontecimentos que ocorrem diariamente em Gaza têm de cessar".
"É necessário um cessar-fogo imediato, acesso irrestrito a toda a ajuda humanitária e a libertação de todos os reféns mantidos pelo Hamas", disse.
"A União Europeia continua a ser o maior doador de ajuda humanitária e uma defensora inabalável da solução de dois Estados. Refletindo estes compromissos de princípio e tendo em conta os graves desenvolvimentos recentes na Cisjordânia, propomos suspender as concessões comerciais com Israel, sancionar ministros extremistas e colonos violentos e suspender o apoio bilateral a Israel, sem afetar o nosso trabalho com a sociedade civil israelita ou com o Yad Vashem", explicou.
As importações da UE provenientes de Israel somaram 15,9 bilhões de euros em 2024, lideradas por máquinas e equipamentos de transporte (7 bilhões de euros, 43,9%) e produtos químicos (2,9 bilhões de euros, 18%).
A Comissão Europeia também determinou o fim imediato do apoio bilateral ao governo israelense, no valor de 10 milhões de euros.
O ministro das Relações Exteriores israelense, Gideon Saar, atacou a decisão europeia, classificando o gesto de ser "moral e politicamente distorcidas". Ele ainda prometeu retaliar, caso as medidas entrem em vigor.
Mas implementar a proposta envolverá uma costura diplomática que ameaça sofrer fortes abalos. Para existir, as restrições comerciais terão de ser aprovada por uma maioria qualificada dos 27 países da UE.
A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, reconheceu que conseguir a aprovação não será um trabalho simples.
Além do comércio, o pacote de sanções também inclui "terroristas do Hamas", "ministros extremistas", "colonos violentos e entidades que apoiam a impunidade na Cisjordânia".
