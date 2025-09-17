Direita matou seis vezes mais que esquerda em atentados nos EUA, diz estudo
A morte brutal e condenável de Charlie Kirk abriu um intenso e imediato debate político nos EUA, antes mesmo de seu corpo ter sido velado. Membros do governo de Donald Trump e personalidades do movimento ultraconservador americano iniciaram uma operação para dizer que a violência hoje instaurada nos EUA vem da esquerda. Influenciadores chegaram a anunciar que era hora de uma "guerra".
Mas o discurso, inclusive adotado por Trump de focar sua atenção apenas em "lunáticos de esquerda", como ele diz, não condiz com a realidade dos números. Um levantamento publicado do Instituto Cato, entidade sem filiação partidária, constatou que, desde 1975, 391 pessoas foram mortas por grupos ou pessoas ligadas ao "terrorismo" de direita nos EUA.
"A definição de terroristas de direita inclui aqueles motivados pela supremacia branca, crenças antiaborto, celibato involuntário e outras ideologias de direita", afirma o estudo.
Já terroristas de esquerda assassinaram 65 pessoas neste período de 50 anos. "Terroristas de esquerda incluem aqueles motivados pelo nacionalismo negro, sentimentos anti polícia, comunismo, socialismo, direitos dos animais, ambientalismo, ideologias antibrancas e outras ideologias de esquerda", explica a entidade.
Se a conta incluir os atentados islâmicos, o número de mortes salta para 3,5 mil pessoas em meio século. 83% das mortes ocorreram no dia 11 de setembro de 2001, com os ataques contra a Torres Gêmeas. 5% das mortes ainda foram causadas pela bomba em Oklahoma City.
O que chama a atenção do levantamento é que 24 mortes ocorreram apenas em 2025, ano do retorno de Donald Trump ao poder.
Chance de um americano ser morto por um refugiado?
Um outro aspecto do levantamento revela que a probabilidade de um americano ser morto em um ataque terrorista cometido por um refugiado era de 1 em 3,5 bilhões por ano.
Do total de aproximadamente 1 milhão de assassinatos cometidos nos Estados Unidos de 1975 até o final de 2024, um total de 3.046 (ou 0,30%) foram em ataques cometidos por terroristas estrangeiros.
"A chance anual de ser assassinado por um criminoso comum era cerca de 330 vezes maior do que morrer em um ataque cometido por um terrorista estrangeiro em solo americano", constata.
Outra constatação: terroristas imigrantes ilegais que cruzaram uma fronteira terrestre ou marítima para os Estados Unidos não mataram ou feriram nenhuma pessoa em ataques em solo americano.
Nove terroristas imigrantes ilegais tentaram cometer ataques nos Estados Unidos durante o período de 50 anos analisado aqui. Mas sem sucesso. Desses, cinco cruzaram ilegalmente a fronteira EUA-Canadá, um se escondeu em um navio e três cruzaram ilegalmente a fronteira EUA-México.
Os três terroristas imigrantes ilegais que cruzaram a fronteira EUA-México são os irmãos Dritan Duka, Shain Duka e Eljvir Duka. Eles são albaneses étnicos da Macedônia que cruzaram ilegalmente do México para os Estados Unidos com seus pais em 1984, quando tinham cinco anos.
Vinte e três anos depois de cruzarem ilegalmente para os Estados Unidos, todos os três foram presos e posteriormente condenados por um ataque planejado em Fort Dix, Nova Jersey, em 2007.
