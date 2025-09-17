Direita matou seis vezes mais que esquerda em atentados nos EUA, diz estudo

A morte brutal e condenável de Charlie Kirk abriu um intenso e imediato debate político nos EUA, antes mesmo de seu corpo ter sido velado. Membros do governo de Donald Trump e personalidades do movimento ultraconservador americano iniciaram uma operação para dizer que a violência hoje instaurada nos EUA vem da esquerda. Influenciadores chegaram a anunciar que era hora de uma "guerra".

Mas o discurso, inclusive adotado por Trump de focar sua atenção apenas em "lunáticos de esquerda", como ele diz, não condiz com a realidade dos números. Um levantamento publicado do Instituto Cato, entidade sem filiação partidária, constatou que, desde 1975, 391 pessoas foram mortas por grupos ou pessoas ligadas ao "terrorismo" de direita nos EUA.

"A definição de terroristas de direita inclui aqueles motivados pela supremacia branca, crenças antiaborto, celibato involuntário e outras ideologias de direita", afirma o estudo.