Diante dos EUA, Brasil alerta continente: 'risco de volta ao autoritarismo'
Num duro discurso realizado na quarta-feira em Washington, a delegação do Itamaraty junto à Organização dos Estados Americanos (OEA) mandou um recado contra as forças autoritárias e o governo de Donald Trump. O país ainda denunciou a "hipocrisia" daqueles que usam a suposta "liberdade de expressão" - bandeira da Casa Branca - como argumento para promover intervenções.
Para o governo Lula, existe um risco de uma "volta do passado autoritário sob novas roupagens". Na sala estava a delegação dos EUA, assim como aliados na região. A reunião tinha como objetivo marcar o aniversário da Carta Democrática da OEA, um marco no hemisfério.
O alerta foi lançado ainda às vésperas da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para Nova York, onde participa da Assembleia Geral da ONU.
Benoni Belli, embaixador brasileiro na OEA, destacou que, com a Carta Democrática, "a região decidiu dar um claro basta à contradição que prevaleceu durante décadas e que consistiu em falar em nome da democracia, porém apoiar e sustentar regimes autoritários que assassinavam, torturavam, promoviam o desaparecimento forçado de pessoas, baniam a oposição, reprimiam sindicatos, controlavam manifestações culturais, perseguiam professores e estudantes".
"Comemorar significa trazer à tona a memória, inclusive a memória incômoda, aquela que nos interpela e questiona. Essa interpelação é a melhor forma de comemorar a Carta Democrática Interamericana, mantendo-nos atentos diante dos atuais riscos de retrocesso autoritário", disse.
A escolha de Belli foi por mencionar as vítimas da ditadura no Brasil (1964-1985). Sua denúncia se referiu em especial aos casos das crianças sequestradas e torturadas."A ditadura não respeitou mulheres, idosos, crianças; e a tortura foi aprimorada com auxílio da cooperação macabra de instrutores externos, alguns dos quais provenientes de países que diziam defender a democracia contra o perigo comunista", disse, numa alusão ao papel dos EUA.
"Nessa época de trevas, crianças e até mesmo bebês eram submetidos a diversas torturas psicológicas e físicas, muitas foram sequestradas e entregues outras famílias", disse.
"Um dos casos mais emblemáticos foi o de Maria Amélia Teles, que foi presa e torturada na frente de seus filhos pequenos, Edson Teles, na época com 5 anos, e sua irmã Janaina, com 4 anos", lembrou.
Hipocrisia dos 'defensores da democracia'
Seu alerta foi de que o risco não acabou. "Se trago aqui esse exemplo do passado, é para ressaltar que o passado não está morto e talvez nem passado seja ainda", disse. "A democracia requer cuidado diário, pois em nenhum país está a salvo de forças que buscam solapá-la", alertou.
Sem mencionar diretamente o julgamento que condenou Jair Bolsonaro, o embaixador deu uma resposta aos comentários dos EUA de que o estado de direito estaria supostamente "em colapso no Brasil".
"Desde a Constituição de 1988, contamos no Brasil com instituições democráticas fortes e um sistema que garante a separação e independência de poderes. O Poder Judiciário e o Ministério Público são completamente autônomos por força da Constituição", afirmou.
"Esse sistema de pesos e contrapesos constitui anteparo às novas e velhas ameaças à democracia", disse.
Plataformas digitais
Outro ponto levantado por ele foi o uso das plataformas digitais pelos movimentos autoritários. "As forças antidemocráticas no Brasil e no mundo valem-se hoje das inovações tecnológicas, da inteligência artificial e de plataformas digitais para disseminar notícias falsas, ampliar a ressonância dos discursos de ódio, incitar a violência e a discriminação, e atacar as instituições democráticas", acusou.
"Em nome da democracia e da liberdade de expressão, busca-se erodir as instituições democráticas e obter impunidade para crimes de toda ordem", disse.
O embaixador ponderou sobre o conceito de liberdade de expressão. Segundo ele, trata-se de algo "inegociável". Mas insistiu: "não se confunde com liberdade para praticar crimes mediante emprego de ferramentas digitais, inclusive com o intuito de organizar, planejar e executar a abolição violenta do Estado democrático de direito".
"O Brasil está demonstrando que a democracia, mesmo sendo sempre frágil, pode resistir aos ataques do autoritarismo e do extremismo violento", disse.
Para ele, a OEA precisa ser um ambiente de cooperação, "livre de ingerências e ataques à soberania".
"Que o exemplo aqui evocado das crianças e bebês torturados e sequestrados nos mantenha alerta contra o risco real de colapso moral das sociedades, que, como dizia a filósofa Hannah Arendt, torna os seres humanos descartáveis", alertou.
"E que esse mesmo exemplo sirva de antídoto contra a hipocrisia que se escuda na retórica da democracia e da liberdade de expressão para promover a volta do passado autoritário sob novas roupagens, porém com os mesmos nefandos resultados: a injustiça, a violência, a exclusão, a iniquidade, o fechamento do espaço cívico, o fim do debate plural de ideias, e a regressão do nosso processo civilizatório", completou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.