Diante dos EUA, Brasil alerta continente: 'risco de volta ao autoritarismo'

Benoni Belli, embaixador brasileiro na OEA, destacou que, com a Carta Democrática, "a região decidiu dar um claro basta à contradição que prevaleceu durante décadas e que consistiu em falar em nome da democracia, porém apoiar e sustentar regimes autoritários que assassinavam, torturavam, promoviam o desaparecimento forçado de pessoas, baniam a oposição, reprimiam sindicatos, controlavam manifestações culturais, perseguiam professores e estudantes".

"Comemorar significa trazer à tona a memória, inclusive a memória incômoda, aquela que nos interpela e questiona. Essa interpelação é a melhor forma de comemorar a Carta Democrática Interamericana, mantendo-nos atentos diante dos atuais riscos de retrocesso autoritário", disse.

A escolha de Belli foi por mencionar as vítimas da ditadura no Brasil (1964-1985). Sua denúncia se referiu em especial aos casos das crianças sequestradas e torturadas."A ditadura não respeitou mulheres, idosos, crianças; e a tortura foi aprimorada com auxílio da cooperação macabra de instrutores externos, alguns dos quais provenientes de países que diziam defender a democracia contra o perigo comunista", disse, numa alusão ao papel dos EUA.

"Nessa época de trevas, crianças e até mesmo bebês eram submetidos a diversas torturas psicológicas e físicas, muitas foram sequestradas e entregues outras famílias", disse.

"Um dos casos mais emblemáticos foi o de Maria Amélia Teles, que foi presa e torturada na frente de seus filhos pequenos, Edson Teles, na época com 5 anos, e sua irmã Janaina, com 4 anos", lembrou.

Hipocrisia dos 'defensores da democracia'

Seu alerta foi de que o risco não acabou. "Se trago aqui esse exemplo do passado, é para ressaltar que o passado não está morto e talvez nem passado seja ainda", disse. "A democracia requer cuidado diário, pois em nenhum país está a salvo de forças que buscam solapá-la", alertou.