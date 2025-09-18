Saída parcial de Nova York e cortes: ONU terá reforma para sobreviver

Sem poder contar com a reposição de dinheiro de outros países, a saída passou a ser a consideração de cortes profundos. Agora, a esperança do secretário-geral da ONU, António Guterres, é o de chegar a um acordo para lançar um processo de consultas que esteja concluído até setembro de 2026.

Deixar Nova York

Nem a Assembleia Geral da ONU. nem o Conselho de Segurança sairão de onde estão. Mas, no dia 25 de abril, um memorando emitido pelo vice-secretário-geral da ONU, Guy Ryder, solicitava que todas as operações do Secretariado da ONU em Nova York e Genebra - os locais de trabalho da ONU com os custos mais elevados - a realizarem revisões internas "para identificar o maior número possível de funções que possam ser transferidas para locais existentes de menor custo, aproximadas da implementação do mandato ou dos clientes/partes interessadas no terreno, ou então reduzidas ou abolidas se forem duplicadas ou já não forem viáveis".

Numa das propostas, a sede da ONU em Nairóbi deve ser o centro das agências de desenvolvimento, incluindo agências como PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), UNICEF (agência para infância) e UNFPA (a agência para população).

O documento indica que um conjunto heterogéneo de agências da ONU que trabalham em "paz e segurança" também deve ser fundido e consolidado, com recursos e pessoal "transferidos para mais perto do terreno". Ou seja, para fora de Nova York.

O projeto sugere ainda a consolidação de agências e pede "uma redução estratégica da presença da ONU em locais de alto custo para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo". Mais uma vez, a atenção está nos EUA.