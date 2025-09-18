Saída parcial de Nova York e cortes: ONU terá reforma para sobreviver
Aos 80 anos, a ONU passará por sua maior reforma, na esperança de sobreviver. Nos próximos dias, a entidade irá anunciar o projeto para retirar parte substantiva da operação de algumas de suas agências de Nova York e fundir outras organizações. O pacote ainda terá de ser negociado por governos, num processo que promete se arrastar por um ano.
Mas fontes diplomáticas que trabalharam por meses no projeto de reforma admitem ao UOL: a ONU irá encolher e deslocar parte de suas atividades da cidade que foi, por décadas, sua base para locais mais baratos - e menos polêmicos - pelo mundo.
Para a Assembleia Geral, que começa na próxima semana, o clima que deveria ser de festa se transformou em uma busca por uma saída para a pior crise já atravessada pelo órgão. O governo de Donald Trump suspendeu a repasse para dezenas de programas e condicionou o retorno da verba a uma transformação profunda da instituição.
Sem poder contar com a reposição de dinheiro de outros países, a saída passou a ser a consideração de cortes profundos. Agora, a esperança do secretário-geral da ONU, António Guterres, é o de chegar a um acordo para lançar um processo de consultas que esteja concluído até setembro de 2026.
Deixar Nova York
Nem a Assembleia Geral da ONU. nem o Conselho de Segurança sairão de onde estão. Mas, no dia 25 de abril, um memorando emitido pelo vice-secretário-geral da ONU, Guy Ryder, solicitava que todas as operações do Secretariado da ONU em Nova York e Genebra - os locais de trabalho da ONU com os custos mais elevados - a realizarem revisões internas "para identificar o maior número possível de funções que possam ser transferidas para locais existentes de menor custo, aproximadas da implementação do mandato ou dos clientes/partes interessadas no terreno, ou então reduzidas ou abolidas se forem duplicadas ou já não forem viáveis".
Numa das propostas, a sede da ONU em Nairóbi deve ser o centro das agências de desenvolvimento, incluindo agências como PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), UNICEF (agência para infância) e UNFPA (a agência para população).
O documento indica que um conjunto heterogéneo de agências da ONU que trabalham em "paz e segurança" também deve ser fundido e consolidado, com recursos e pessoal "transferidos para mais perto do terreno". Ou seja, para fora de Nova York.
O projeto sugere ainda a consolidação de agências e pede "uma redução estratégica da presença da ONU em locais de alto custo para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo". Mais uma vez, a atenção está nos EUA.
Fusões
Num rascunho do projeto, um dos elementos mais importantes é a fusão de diferentes ações de emergência humanitária sob um mesmo chapéu, reduzindo custos e eliminando tarefas duplicadas.
Um dos desafios é o de reduzir os mandatos — diretrizes emitidas pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Segurança e pelo Conselho Econômico e Social. Hoje, existem mais de 40.000 mandatos ativos, atendidos por cerca de 400 órgãos intergovernamentais. Juntos, eles exigem mais de 27.000 reuniões por ano e geram cerca de 2.300 páginas de documentação todos os dias, a um custo anual estimado de US$ 360 milhões..
Também incentiva resoluções mais curtas e claras, com requisitos de recursos realistas. No ano passado, o sistema da ONU produziu 1.100 relatórios — três em cada cinco sobre temas repetidos.
Desde 2020, a média de palavras das resoluções da Assembleia Geral aumentou 55%, enquanto as resoluções do Conselho de Segurança são agora três vezes mais longas do que eram há 30 anos.
A Força-Tarefa também sugere a criação de um Departamento de Direitos Humanos da ONU liderado por um Alto Comissário para os Direitos Humanos, coordenando a promoção e proteção dos direitos humanos em todo o sistema da ONU. Isso iria incluir o atendimento aos mecanismos de direitos humanos da ONU e a integração dos direitos humanos ao desenvolvimento sustentável, à paz e segurança e ao engajamento humanitário.
Também seria estabelecida uma "Organização Humanitária de Resposta e Proteção da ONU", numa grande fusão de agências e integrando o OCHA (Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários), o ACNUR (Agência das Nações Unidas para os Refugiados) e a OIM (Organização Internacional para as Migrações) e ainda aproveitando a experiência do Programa Mundial de Alimentação na aquisição, distribuição e logística de assistência material.
Como alternativa, propõe a criação de "uma nova Agência das Nações Unidas para Refugiados e Migração (resultante da fusão do ACNUR e da OIM)".
No caso do Desenvolvimento Sustentável e Saúde, uma das ideias circuladas é a integração estratégica da UNAIDS na OMS, criando uma "autoridade global de saúde mais unificada e eficiente."
Até o ano passado, a contribuição de US$ 93 milhões dos Estados Unidos para a agência que lida com o HIV representava cerca de 41% do orçamento de US$ 222 milhões da UNAIDS. Sem o dinheiro americano, a entidade corre o risco de falir.
O grupo criado por Guterres ainda quer a integração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), que gerencia as rodadas anuais de negociações climáticas.
A força-tarefa também propõe uma fusão da ONU Mulheres e do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) "para criar uma nova entidade poderosa focada na promoção da igualdade de gênero e da saúde e direitos reprodutivos".
Entre as propostas ainda existe a ideia que o Secretariado da ONU crie um Departamento de Desenvolvimento Sustentável da ONU "que consolide as entidades relevantes para garantir um apoio coeso e integrado à Agenda 2030". Isso incluiria a fusão de uma dezena de agências.
No que se refere ao seu plano, ele inclui propostas para eliminar sobreposições, por exemplo, entre o mandato do Escritório das Nações Unidas para a África Central (UNOCA) e os da MINUSCA e da Missão de Estabilização das Nações Unidas na República Democrática do Congo (Monusco), bem como as responsabilidades sobrepostas do Representante Especial para o Corno de África e do Representante Especial para os Grandes Lagos.
Caberá aos governos tomar uma decisão sobre o destino da reforma. Mas a ideia é de que trabalhem sobre uma base oferecida pelo grupo criado por Guterres.
