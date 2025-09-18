Senadores dos EUA querem fim de taxas ao Brasil e acusam Trump de vingança
O Brasil ganhou um inesperado aliado contra as barreiras comerciais adotadas pelos EUA contra o país por conta do julgamento e condenação de Jair Bolsonaro: os senadores americanos.
Os parlamentares querem derrubar as tarifas criadas por Donald Trump contra o Brasil, alegando que elas estão sendo usadas apenas para sair ao resgate do ex-presidente, e não para beneficiar a economia ou o consumidor americano. Num projeto de lei apresentado nesta quinta-feira, os parlamentares querem suspender a ordem estabelecida pela Casa Branca e que prevê taxas contra produtos brasileiros. Eles ainda acusam Trump de promover "vingança" por conta do destino dado ao seu aliado brasileiro.
A iniciativa é liderada pelos senadores Tim Kaine (democrata por Virginia), Rand Paul (republicano por Kentucky), o líder da minoria no Senado Chuck Schumer (democrata por NY), a senadora Jeanne Shaheen (democrata por New Hampshire) e Ron Wyden (democrata por Oregon). Também apoiam o projeto os senadores Peter Welch (D-VT) e Angus King (I-ME).
Trump, para fazer valer as tarifas, usou leis que conferem o direito ao presidente em casa de "emergência internacional", evitando ter de passar pelo Congresso.
"As tarifas do presidente Trump sobre produtos brasileiros, que ele impôs para tentar impedir que o Brasil processe um de seus amigos, são ultrajantes", disse Kaine, membro sênior da Subcomissão de Relações Exteriores do Senado para o Hemisfério Ocidental.
A legislação, se aprovada, encerraria a declaração de emergência de 30 de julho e eliminaria as tarifas sobre as importações brasileiras. A ordem do presidente Trump citou a Lei de Poderes de Emergência Econômica Internacional (IEEPA), e qualquer senador pode contestar o uso da IEEPA.
Segundo os parlamentares, os americanos importam mais de US$ 40 bilhões anualmente do Brasil, incluindo quase US$ 2 bilhões em café, "um produto que não pode ser cultivado na maior parte dos Estados Unidos".
"O comércio entre os EUA e o Brasil sustenta quase 130.000 empregos nos EUA, e os EUA têm um superávit comercial com o Brasil. Uma guerra comercial com o Brasil aumentaria os custos para os americanos, prejudicaria as economias americana e brasileira e aproximaria o Brasil da China", alertam.
"Precisamos impedir o presidente Trump de iniciar essas guerras comerciais incompetentes e caóticas que estão encarecendo os bens de consumo para os americanos que estão apenas tentando sobreviver", disse Kaine. "Quando esta legislação chegar ao Senado, peço aos meus colegas de ambos os lados que defendam o princípio de que nossa política econômica deve ser elaborada tendo em mente os melhores interesses dos americanos — e não mesquinhas vinganças pessoais", pediu.
Mesmo um senador republicano apoia a iniciativa para rever a taxa ao Brasil. "Estou alarmado com a perseguição do governo brasileiro a um ex-presidente e a repressão autoritária à liberdade de expressão, mas isso não afeta os limites constitucionais do nosso próprio Executivo", disse Paul. "O Presidente dos Estados Unidos não tem autoridade para impor tarifas unilateralmente. A política comercial pertence ao Congresso, não à Casa Branca", disse o republicano.
"Enquanto as famílias americanas enfrentam preços altos e estabilidade econômica crescente, o Presidente Trump está usando sua guerra comercial não para cortar custos para as famílias, mas para promover suas agendas políticas mesquinhas", disse Schumer.
Bolsonaro
Segundo ele, Trump instituiu a falsa "declaração de emergência" após o processo contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em um flagrante abuso de poder presidencial. "Os americanos não merecem que Trump faça política com seu sustento e seus bolsos. Já passou da hora de os republicanos do Congresso acabarem com essa loucura e se juntarem aos democratas na resistência ao imposto sobre tarifas de Trump", disse.
"As tarifas do presidente Trump são um imposto sobre o bolso do americano comum", disse Shaheen, membro sênior do Comitê de Relações Exteriores do Senado. "As tarifas sobre o Brasil não estão prejudicando apenas famílias e empresas, mas também são um exemplo de como este presidente está usando a economia americana como arma para interferir no judiciário de outra nação. Esta resolução deixa claro que essas tarifas são um abuso ilegal da autoridade presidencial e uma traição total às preocupações dos americanos com o aumento dos preços."
"As tarifas massivas de Trump sobre café, carne bovina e outros produtos que compramos do Brasil são um abuso flagrantemente ilegal da lei. Tenho orgulho de ser parceiro nesta resolução para deixar claro aos senadores republicanos se eles se oporão a esse aumento corrupto de impostos sobre seus eleitores ou se, mais uma vez, deixarão Trump mexer os pauzinhos para acertar suas contas pessoais", disse Wyden, membro sênior do Comitê de Finanças do Senado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.