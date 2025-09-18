Senadores dos EUA querem fim de taxas ao Brasil e acusam Trump de vingança

Mesmo um senador republicano apoia a iniciativa para rever a taxa ao Brasil. "Estou alarmado com a perseguição do governo brasileiro a um ex-presidente e a repressão autoritária à liberdade de expressão, mas isso não afeta os limites constitucionais do nosso próprio Executivo", disse Paul. "O Presidente dos Estados Unidos não tem autoridade para impor tarifas unilateralmente. A política comercial pertence ao Congresso, não à Casa Branca", disse o republicano.

"Enquanto as famílias americanas enfrentam preços altos e estabilidade econômica crescente, o Presidente Trump está usando sua guerra comercial não para cortar custos para as famílias, mas para promover suas agendas políticas mesquinhas", disse Schumer.

Bolsonaro

Segundo ele, Trump instituiu a falsa "declaração de emergência" após o processo contra seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em um flagrante abuso de poder presidencial. "Os americanos não merecem que Trump faça política com seu sustento e seus bolsos. Já passou da hora de os republicanos do Congresso acabarem com essa loucura e se juntarem aos democratas na resistência ao imposto sobre tarifas de Trump", disse.

"As tarifas do presidente Trump são um imposto sobre o bolso do americano comum", disse Shaheen, membro sênior do Comitê de Relações Exteriores do Senado. "As tarifas sobre o Brasil não estão prejudicando apenas famílias e empresas, mas também são um exemplo de como este presidente está usando a economia americana como arma para interferir no judiciário de outra nação. Esta resolução deixa claro que essas tarifas são um abuso ilegal da autoridade presidencial e uma traição total às preocupações dos americanos com o aumento dos preços."

"As tarifas massivas de Trump sobre café, carne bovina e outros produtos que compramos do Brasil são um abuso flagrantemente ilegal da lei. Tenho orgulho de ser parceiro nesta resolução para deixar claro aos senadores republicanos se eles se oporão a esse aumento corrupto de impostos sobre seus eleitores ou se, mais uma vez, deixarão Trump mexer os pauzinhos para acertar suas contas pessoais", disse Wyden, membro sênior do Comitê de Finanças do Senado.