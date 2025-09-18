Sindicatos brasileiros vão à OMC denunciar 'guerra comercial' de Trump
Sindicatos brasileiros se unem para denunciar Donald Trump na OMC (Organização Mundial do Comércio). Nesta quinta-feira, o movimento sindical nacional entregou para a diretora-geral da entidade, Ngozi Okonjo-Iweala, uma carta na qual acusam o governo americano de agir para desmontar as regras do comércio.
O encontro serviu ainda para que os sindicatos peçam a ajuda da OMC para agir na defesa dos países afetados pelos tarifaço de Trump.
A carta foi assinada por Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Ricardo Patah, da União Geral dos Trabalhadores (UGT), José Reginaldo Inácio, da Nova Central Sindical dos Trabalhadores, Miguel Torres, da Força Sindical, Adilson Gonçalves de Araújo, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), e Antônio Neto, da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB).
"Na era atual, o que é necessário para que as relações econômicas globais sejam "ganha-ganha" para todos os envolvidos é o respeito às normas e acordos vigentes e a existência de fóruns multilaterais para discussão de disputas", defendem.
"Sem isso, o mundo se fragmenta, a eficácia dos acordos diminui e as desigualdades e a desorganização econômica e social crescem", alertam.
Segundo eles, os Estados Unidos, ao recentemente "atacarem unilateralmente o Brasil com um aumento desproporcional de tarifas de importação, invadem ambos os elementos: rompem toda a lógica dos acordos comerciais preestabelecidos e, mais do que isso, impõem sua própria visão individual às discussões realizadas em fóruns multilaterais".
"Dessa forma, alimentam o conflito econômico global, um processo no qual não há vencedores, apenas perdedores", acusaram.
Os sindicatos apontaram como existe uma "condenação global" às recentes medidas protecionistas e unilaterais adotadas pelo governo dos Estados Unidos. Para eles, trata-se de um "ataque frontal ao sistema multilateral de comércio e aos princípios da cooperação internacional".
"Essas ações não apenas violam os compromissos assumidos na OMC, destruindo a previsibilidade e a estabilidade do comércio global, mas também constituem uma guerra comercial que afeta a todos, mas especialmente os países do Sul Global - ameaçando a soberania, os empregos e o direito ao desenvolvimento sustentável", lamentam.
De acordo com eles, essas medidas estão sendo impostas a diversos países, "pressionando-os a aceitar negociações bilaterais desequilibradas".
"No caso brasileiro, a situação é agravada pela declarada tentativa de intervenção política no judiciário brasileiro, em detrimento dos direitos do povo, do Estado de Direito e da soberania nacional - em violação direta ao princípio da não intervenção em assuntos internos, pilar fundamental da Carta da ONU e norma fundamental das relações internacionais", afirmam.
Impacto
Para os sindicatos, os impactos econômicos das tarifas não são desprezíveis. "Considerando que aproximadamente 40% das exportações brasileiras para os Estados Unidos estão sujeitas a aumento de tarifas, pode haver um impacto negativo no PIB de até 0,36% no curto prazo e a perda de mais de 726 mil empregos", alertam.
"Extensas cadeias produtivas, como as da indústria de transformação e da agricultura, com forte impacto regional e nacional, já estão sendo afetadas, apesar dos enormes esforços do governo brasileiro para proteger empregos e renda", afirmam.
"O mais intrigante é que essa decisão do governo dos EUA, com seus potenciais impactos negativos para o Brasil, ocorre em relação ao comércio com um país para o qual os EUA sempre exportaram mais do que importaram desde 2009 e com o qual acumularam um superávit comercial de mais de US$ 90 bilhões desde então", disse.
"O movimento trabalhista brasileiro condena o uso de tarifas, sanções e outras medidas coercitivas como armas em disputas geopolíticas e comerciais e defende o fortalecimento de uma ordem internacional multipolar, inclusiva e democrática, com pleno respeito às normas internacionais e ao papel da OMC", apontam.
Na carta para Ngozi, eles alertam que é urgente intensificar a cooperação não apenas com o Brasil, mas também com outros países afetados por essas ações arbitrárias, por meio dos canais diplomáticos e da OMC. A ideia seria "criar parcerias estratégicas, reduzindo assim a dependência de sistemas hegemônicos e protegendo empregos e economias locais".
"Apelamos ao sistema multilateral, do qual a OMC é uma parte essencial, para ajudar na coordenação entre os países e no diálogo com os sindicatos e outras partes interessadas e actores sociais", apelam.
"Políticas desta natureza são abusivas e ameaçam a soberania, o desenvolvimento econômico e a justiça social dos nossos países", completam.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.