Sindicatos brasileiros vão à OMC denunciar 'guerra comercial' de Trump

"Na era atual, o que é necessário para que as relações econômicas globais sejam "ganha-ganha" para todos os envolvidos é o respeito às normas e acordos vigentes e a existência de fóruns multilaterais para discussão de disputas", defendem.

"Sem isso, o mundo se fragmenta, a eficácia dos acordos diminui e as desigualdades e a desorganização econômica e social crescem", alertam.

Segundo eles, os Estados Unidos, ao recentemente "atacarem unilateralmente o Brasil com um aumento desproporcional de tarifas de importação, invadem ambos os elementos: rompem toda a lógica dos acordos comerciais preestabelecidos e, mais do que isso, impõem sua própria visão individual às discussões realizadas em fóruns multilaterais".

"Dessa forma, alimentam o conflito econômico global, um processo no qual não há vencedores, apenas perdedores", acusaram.

Os sindicatos apontaram como existe uma "condenação global" às recentes medidas protecionistas e unilaterais adotadas pelo governo dos Estados Unidos. Para eles, trata-se de um "ataque frontal ao sistema multilateral de comércio e aos princípios da cooperação internacional".

"Essas ações não apenas violam os compromissos assumidos na OMC, destruindo a previsibilidade e a estabilidade do comércio global, mas também constituem uma guerra comercial que afeta a todos, mas especialmente os países do Sul Global - ameaçando a soberania, os empregos e o direito ao desenvolvimento sustentável", lamentam.