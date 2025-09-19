Brasil acusa Israel na Corte de Haia de cometer genocídio em Gaza

De fato, o governo brasileiro rejeitou a tese de legítima defesa, usada por Israel, para justificar suas ações. "Supostas alegações de legítima defesa são juridicamente irrelevantes em situações de ocupação e rejeita que a legítima defesa possa ser considerada uma inferência razoável para o actus reus em questão", afirmou o documento brasileiro.

O Itamaraty também rejeita o argumento de que Israel estaria agindo com "proporcionalidade", depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. "Mais recentemente, o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha declarou que 'não há desculpa para o que está acontecendo em Gaza. A escala do sofrimento humano e a violação da dignidade humana há muito excedem todos os padrões aceitáveis

"Por mais repreensíveis que sejam os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em outubro de 2023, o Tribunal é obrigado a reafirmar sua jurisprudência de que qualquer sugestão, quando traduzida em política ou prática militar, de que toda a população de Gaza — incluindo mulheres, crianças, jornalistas e funcionários da ONU — consiste exclusivamente de terroristas capazes de ameaçar o Estado de Israel é inconsistente com o Direito Internacional Humanitário", justificou o Brasil.

"A proibição de punição coletiva é absoluta sob o Direito Internacional Humanitário", defendeu.

Outro aspecto considerado pelo Itamaraty são as "declarações diretas e públicas pedindo o extermínio dos palestinos e sua expulsão em massa de Gaza, a privação de condições de vida essenciais à sobrevivência dos palestinos e a destruição total de Gaza".

Segundo o Brasil, nada disso parou desde que um processo foi iniciado na corte pela África do Sul em 29 de dezembro de 2023.