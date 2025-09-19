Brasil acusa Israel na Corte de Haia de cometer genocídio em Gaza
O governo brasileiro afirmou, em um documento enviado para a Corte Internacional de Justiça, que o organismo tem base suficiente para concluir que Israel cometeu genocídio em Gaza. O posicionamento do Brasil faz parte do processo que corre no tribunal com sede em Haia e que avalia um pleito iniciado pela África do Sul contra o estado israelense.
No documento, o Itamaraty afirma que o Brasil é da avaliação que "o Tribunal dispõe de elementos suficientes para concluir que seria razoável inferir a existência de intenção genocida" por parte de Israel.
O posicionamento brasileiro ocorre às vésperas da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. A questão palestina deve ser um dos principais pontos da agenda e o presidente Lula insistirá em defender a criação e reconhecimento de um estado palestino.
Fatos atendem os requisitos legais para chamar Gaza de genocídio
Num dos principais trechos da defesa do Brasil, o Itamaraty admite que "a determinação da intenção genocida requer uma avaliação cuidadosa de evidências diretas e circunstanciais".
"Padrões de conduta, natureza sistemática dos ataques e declarações públicas de funcionários do Estado são indicadores relevantes dos quais se pode inferir dolus specialis", afirmou.
Mas insiste que esses critérios já foram atendidos. "Em conjunto, os atos descritos atendem aos requisitos compostos do Artigo II da Convenção, incluindo a presença de Intenção", diz o texto.
Consequentemente, todas as condições estabelecidas pela Convenção para a caracterização jurídica de genocídio estão, na opinião do Brasil, preenchidas
Carta do Brasil
"Além disso, o Brasil enfatiza que argumentos de legítima defesa não devem ser considerados aplicáveis dado que preocupações com a segurança não podem deslocar sua tarefa central sob a Convenção: avaliar se os atos em questão revelam a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo protegido", completou.
De fato, o governo brasileiro rejeitou a tese de legítima defesa, usada por Israel, para justificar suas ações. "Supostas alegações de legítima defesa são juridicamente irrelevantes em situações de ocupação e rejeita que a legítima defesa possa ser considerada uma inferência razoável para o actus reus em questão", afirmou o documento brasileiro.
O Itamaraty também rejeita o argumento de que Israel estaria agindo com "proporcionalidade", depois dos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. "Mais recentemente, o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha declarou que 'não há desculpa para o que está acontecendo em Gaza. A escala do sofrimento humano e a violação da dignidade humana há muito excedem todos os padrões aceitáveis
"Por mais repreensíveis que sejam os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em outubro de 2023, o Tribunal é obrigado a reafirmar sua jurisprudência de que qualquer sugestão, quando traduzida em política ou prática militar, de que toda a população de Gaza — incluindo mulheres, crianças, jornalistas e funcionários da ONU — consiste exclusivamente de terroristas capazes de ameaçar o Estado de Israel é inconsistente com o Direito Internacional Humanitário", justificou o Brasil.
"A proibição de punição coletiva é absoluta sob o Direito Internacional Humanitário", defendeu.
Outro aspecto considerado pelo Itamaraty são as "declarações diretas e públicas pedindo o extermínio dos palestinos e sua expulsão em massa de Gaza, a privação de condições de vida essenciais à sobrevivência dos palestinos e a destruição total de Gaza".
Segundo o Brasil, nada disso parou desde que um processo foi iniciado na corte pela África do Sul em 29 de dezembro de 2023.
"Nesse caso, a incitação ao genocídio é atribuível ao próprio Estado, visto que, segundo o direito internacional, um Estado é responsável pelos atos de seus agentes praticados em sua capacidade oficial", afirma.
Para o Itamaraty, "o uso de linguagem desumanizante também pode desempenhar um papel crucial para determinar se um discurso constitui incitação direta e pública à prática de genocídio".
"Durante o Genocídio de Ruanda, por exemplo, os perpetradores frequentemente se referiam aos tutsis como 'baratas'. No presente caso, as autoridades israelenses têm se referido sistematicamente à população palestina em Gaza como "animais humanos", "terroristas" e "amalek", ao mesmo tempo em que sugerem sistematicamente que não haveria inocentes ou "não envolvidos" em Gaza", afirma.
"Quando a intenção genocida é expressa aberta e diretamente, inclusive por meio de linguagem culturalmente codificada, por um funcionário do Estado, ela é atribuível ao Estado de acordo com as regras que regem a atribuição de responsabilidade", alegou o Brasil.
"Tal atribuição não exige a demonstração de um plano ou política geral, uma vez que a incitação direta e pública à prática de genocídio é um crime autônomo nos termos do Artigo III(c) da Convenção sobre Genocídio, punível independentemente de o crime de genocídio ser posteriormente cometido", disse.
