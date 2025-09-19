Governo Trump boicota negociação para COP30 e acende alerta para Belém

Um teste fundamental será a consulta convocada pelo presidente da COP30 para Nova York, no dia 25 de setembro e às margens da Assembleia Geral da ONU. Uma nova ausência dos americanos irá sinalizar um desengajamento do governo Trump de todo o processo negociador.

"Não temos nenhuma resposta do lado americano e não sabemos ainda como os EUA irão participar", disse o embaixador ao UOL. "Não participaram das consultas da presidência, que eram abertas", disse.

"Quando um dos protagonistas centrais do drama da mudança do clima já falta no ensaio, não se pode esperar que a COP 30 termine com um final feliz", lamentou Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas.

O presidente americano anunciou, nos primeiros dias de seu governo em janeiro, que estava retirando os EUA do Acordo de Paris. Mas uma saída não acontece da noite para o dia e o processo de retirada de um membro do pacto leva meses para ser consolidado.

André Corrêa do Lago aponta que, apesar da incerteza sobre a presença do governo Trump em Belém, os EUA estarão presentes. "Os governos estaduais estão muito comprometidos e teremos uma presença importante", disse. Ele também destaca

para o setor privado americano. "O fato de o governo central não estar participando, não significa que os EUA não estejam la. E isso acentua a relevância da agenda de ação, que é a implementação. É nesse segmento que as entidades subnacionais e setor privado podem participar", explicou.