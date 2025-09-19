Governo Trump boicota negociação para COP30 e acende alerta para Belém
O governo dos EUA não mandou uma delegação para a primeira rodada de negociações entre os países e a presidência da Conferência da ONU sobre o Clima, que vai ocorrer em novembro em Belém (PA). A informação foi dada pelo próprio presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, ao UOL.
O encontro ocorreu na semana passada, visando iniciar consultas que permitam um acordo sobre a agenda da Conferência, que ainda vive um impasse. Mas a delegação de diplomatas americanos não apareceu.
Segundo o embaixador, o governo brasileiro enviou uma carta em agosto para convidar pessoalmente o presidente Donald Trump para a cúpula na cidade amazônica. Mas não obteve qualquer tipo de resposta.
Um teste fundamental será a consulta convocada pelo presidente da COP30 para Nova York, no dia 25 de setembro e às margens da Assembleia Geral da ONU. Uma nova ausência dos americanos irá sinalizar um desengajamento do governo Trump de todo o processo negociador.
"Não temos nenhuma resposta do lado americano e não sabemos ainda como os EUA irão participar", disse o embaixador ao UOL. "Não participaram das consultas da presidência, que eram abertas", disse.
"Quando um dos protagonistas centrais do drama da mudança do clima já falta no ensaio, não se pode esperar que a COP 30 termine com um final feliz", lamentou Sérgio Leitão, diretor do Instituto Escolhas.
O presidente americano anunciou, nos primeiros dias de seu governo em janeiro, que estava retirando os EUA do Acordo de Paris. Mas uma saída não acontece da noite para o dia e o processo de retirada de um membro do pacto leva meses para ser consolidado.
André Corrêa do Lago aponta que, apesar da incerteza sobre a presença do governo Trump em Belém, os EUA estarão presentes. "Os governos estaduais estão muito comprometidos e teremos uma presença importante", disse. Ele também destaca
para o setor privado americano. "O fato de o governo central não estar participando, não significa que os EUA não estejam la. E isso acentua a relevância da agenda de ação, que é a implementação. É nesse segmento que as entidades subnacionais e setor privado podem participar", explicou.
Impasse
Na avaliação do diplomata que lidera a negociação global, um esforço precisará ser feito nos próximos meses para impedir que a conferência em Belém viva um impasse a partir de seu primeiro dia. "A agenda da COP30 precisa ser aprovada por consenso", disse.
Segundo ele, temas que são de interesse de alguns grandes países não contam com o apoio de todos. O problema é que, se esses temas forem apresentados no primeiro dia do evento, eles podem impedir que a conferência comece. "Se não houver um acordo sobre a agenda, a conferência não começa", alertou.
"Estamos fazendo as consultas da presidência justamente para ver de que maneira podemos incorporar as preocupações de alguns países dentro da agenda da conferência, para que ela possa começar construtivamente", disse.
Dois temas preocupam, em especial. A questão comercial e sua relação com o clima é uma delas. A outra é a obrigação dos países desenvolvidos de fornecer os recursos para os países em desenvolvimento.
