Trump aplica em Padilha a mesma restrição adotada contra cubanos e inimigos

Padilha, que faria parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cúpula da ONU, na próxima semana, fez uma nova solicitação de visto, que foi concedido apenas nesta quinta-feira. Mas ele veio com condições: a de que ele não poderia circular livremente nem pelos EUA e nem por Nova York.

Se algumas restrições sempre existiram para os diplomatas cubanos, elas foram ampliadas ainda no primeiro governo de Donald Trump. A partir de 2019, a zona de circulação para essas autoridades foi diminuída.

Num documento obtido pelo UOL e submetido por Havana para a ONU, a queixa é de que "a restrição adicional de movimento imposta a diplomatas cubanos, a partir de setembro de 2019, a uma área limitada da Ilha de Manhattan, permanece em vigor e constitui um obstáculo ao bom desempenho de suas funções".

"A restrição de movimento, além de ilegal e totalmente contrária ao direito internacional, atingiu extremos ridículos", alertam os cubanos.

"Para citar apenas alguns exemplos: diplomatas cubanos foram impedidos de participar de eventos paralelos convocados como parte de processos conduzidos nas Nações Unidas por diferentes missões ou pelo próprio Secretariado da ONU", explicam.

O documento também aponta que os filhos de diplomatas cubanos estão, "na prática, impedidos de participar de atividades extracurriculares com seus colegas fora de Manhattan".