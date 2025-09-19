Trump aplica em Padilha a mesma restrição adotada contra cubanos e inimigos
As condições que o governo de Donald Trump estabeleceu para a viagem do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para Nova York são as mesmas que a Casa Branca impõe para as delegações de Cuba que queiram vir para a Assembleia Geral da ONU ou mesmo diplomatas de Havana sediados na cidade americana.
Os cubanos sofrem uma restrição do perímetro de circulação e apenas podem estar nas regiões onde ficam os diferentes prédios das Nações Unidas e a missão dos países. Outros países considerados como "inimigos" também sofrem a mesma regra, entre eles venezuelanos e iranianos.
Padilha foi afetado com a suspensão de seu visto para os EUA, acusado por Trump de ter, no passado, ajudado médicos cubanos a atuar no Brasil. Conforme um acordo entre a ONU e os EUA, de 1948, o governo americano é obrigado a permitir que delegações estrangeiras entrem em seu país para participar das reuniões internacionais.
Padilha, que faria parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cúpula da ONU, na próxima semana, fez uma nova solicitação de visto, que foi concedido apenas nesta quinta-feira. Mas ele veio com condições: a de que ele não poderia circular livremente nem pelos EUA e nem por Nova York.
Se algumas restrições sempre existiram para os diplomatas cubanos, elas foram ampliadas ainda no primeiro governo de Donald Trump. A partir de 2019, a zona de circulação para essas autoridades foi diminuída.
Num documento obtido pelo UOL e submetido por Havana para a ONU, a queixa é de que "a restrição adicional de movimento imposta a diplomatas cubanos, a partir de setembro de 2019, a uma área limitada da Ilha de Manhattan, permanece em vigor e constitui um obstáculo ao bom desempenho de suas funções".
"A restrição de movimento, além de ilegal e totalmente contrária ao direito internacional, atingiu extremos ridículos", alertam os cubanos.
"Para citar apenas alguns exemplos: diplomatas cubanos foram impedidos de participar de eventos paralelos convocados como parte de processos conduzidos nas Nações Unidas por diferentes missões ou pelo próprio Secretariado da ONU", explicam.
O documento também aponta que os filhos de diplomatas cubanos estão, "na prática, impedidos de participar de atividades extracurriculares com seus colegas fora de Manhattan".
"A obtenção de autorização para tais atividades exige coordenação precisa com as escolas, o que é impossível de ser alcançado", afirma. "Portanto, o itinerário da excursão, os acompanhantes, a matrícula do ônibus em que viajarão e os horários de partida e retorno para crianças entre 4 e 15 anos devem ser enviados com mais de uma semana de antecedência", lamentam.
"Estas são apenas algumas das inúmeras situações que as autoridades cubanas e suas famílias enfrentam diariamente, totalmente incompatíveis com a proteção que deve ser concedida pelo direito internacional e que constituem o fundamento das convenções internacionais que regem a matéria", completa o informe, submetido para a ONU.
