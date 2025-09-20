Ao UOL, Caetano e Chico defendem ato contra anistia: 'Infame'
Caetano Veloso e Chico Buarque estão de novo nas ruas, na defesa da democracia. Neste domingo, convocaram um ato em Copacabana, no Rio, em reação a duas decisões que movimentaram Brasília esta semana: a aprovação na Câmara dos Deputados da PEC da Blindagem e a votação que faz ir adiante — e em caráter de urgência— um projeto de lei para anistiar os golpistas do 8 de Janeiro.
Para Caetano, a Câmara "passou dos limites". "De costas para o povo, os deputados olham para si mesmos. Mas isso não significa que quero ver o Congresso desfeito ou debilitado. Ao contrário: se o que fizermos ajudá-lo a ser mais digno, ele ganhará mais respeito por parte do povo brasileiro. Sou democrata", afirmou.
Já Chico Buarque chamou de "infame" a proposta de anistia e deixa claro: anistia não é pacificação.
No Rio, o ato que também teve a organização de Paula Lavigne ocorrerá a partir das 14h no posto 5 de Copacabana. Gilberto Gil também confirmou participação.
Manifestações devem ocorrer em diversas capitais do país e mesmo no exterior.
Leia os principais trechos das entrevistas com Caetano e Chico ao UOL, concedidas com exclusividade neste sábado:
Jamil Chade: Caetano, o que te levou a fazer uma convocatória para que as pessoas saiam às ruas neste domingo?
Caetano Veloso: Fiquei indignado com as notícias de que muitos deputados votaram a favor de uma lei de blindagem para eles próprios e para seus colegas. Isso junto a uma proposta de anistia para os golpistas. Acho que me identifiquei com a maioria da população brasileira, que não quer que essas coisas passem. Em 2012, Paulinha [Lavigne] e eu começamos uma movimentação que, com o golpe, virou um coletivo de artistas, juntou-se ao Mídia Ninja e ganhou o nome de 342 Artes. De lá para cá a gente vem fazendo algumas ações de impacto. Pensando nisso tudo, resolvi convocar os meu colegas.
Chade: O Brasil ao longo de décadas recorreu a diversas anistias em diferentes formatos, com o argumento de que isso pacificaria a sociedade. Na tua opinião, essa proposta agora de anistia pacificaria?
Caetano: Não pacificaria. O mero anúncio dela já mexeu comigo e com grande parte da população brasileira.
Chade: Nos Estados Unidos, na Europa e em grandes partes do mundo, nós estamos vendo um ataque deliberado à democracia. O está em jogo, especialmente no Brasil?
Caetano: Vivemos um tempo complexo, preocupante e que sugere mudanças demoradas e talvez dolorosas. No Brasil e no curto prazo vamos vendo o que é mais adequado fazer. Nessa perspectiva de virada imensa é difícil decidir sobre os gestos mais certos. Reagi ao que se dá no Congresso sem sequer me dar tempo para pensar muito. Apenas achei óbvio que o que se faz ali agora é absurdo.
Acho significativo que tantos dos meus colegas tenham se animado a ir à rua bradar contra o que parece nojento à cabeça dos brasileiros. A Câmara dos Deputados passou dos limites. De costas para o povo, os deputados olham para si mesmos. Mas isso não significa que quero ver o Congresso desfeito ou debilitado. Ao contrário: se o que fizermos ajudá-lo a ser mais digno, ele ganhará mais respeito por parte do povo brasileiro. Sou democrata.
Chade: Chico, por qual motivo é importante ir às ruas neste momento?
Chico Buarque: O nosso campo não se manifesta há um bom tempo. Estamos devendo. Estou atendendo a um chamado e tenho pensado muito nisto. Ela faz todo o sentido. Não podemos nos negar a estar presentes. Também precisamos pensar: a quem interessa desmoralizar o Congresso dessa maneira, como fizeram os deputados?
Chade: Qual a importância de lutar contra uma anistia?
Chico: Não queremos que se repita a Anistia de 1979, do fim da ditadura (1964-1985), o que permitiu que ninguém fosse punido. Em nome do combate ao comunismo ou à corrupção, tudo isso foi usado contra as liberdades e contra a democracia. Há uma semana, estávamos festejando a condenação [do núcleo crucial envolvido na tentativa de golpe] do STF (Supremo Tribunal Federal). Uma semana depois, é uma ducha de água fria. Estamos vendo que essa condenação pode ser traiçoeira.
Chade: Anistia gera pacificação?
Chico: Não. Anistia é uma tomada de posição. Ela é contrária à pacificação que representa um perdão de lado a lado. Quem cometeu o crime foram os golpistas. Nós não devemos nada a eles. "Nós", a que me refiro, é o campo democrático. Todos são favoráveis à paz. Mas a pacificação é entre quem? Entre os golpistas, apoiadores da tortura?
