Ao UOL, Caetano e Chico defendem ato contra anistia: 'Infame'

Caetano: Não pacificaria. O mero anúncio dela já mexeu comigo e com grande parte da população brasileira.

Chade: Nos Estados Unidos, na Europa e em grandes partes do mundo, nós estamos vendo um ataque deliberado à democracia. O está em jogo, especialmente no Brasil?

Caetano: Vivemos um tempo complexo, preocupante e que sugere mudanças demoradas e talvez dolorosas. No Brasil e no curto prazo vamos vendo o que é mais adequado fazer. Nessa perspectiva de virada imensa é difícil decidir sobre os gestos mais certos. Reagi ao que se dá no Congresso sem sequer me dar tempo para pensar muito. Apenas achei óbvio que o que se faz ali agora é absurdo.

Acho significativo que tantos dos meus colegas tenham se animado a ir à rua bradar contra o que parece nojento à cabeça dos brasileiros. A Câmara dos Deputados passou dos limites. De costas para o povo, os deputados olham para si mesmos. Mas isso não significa que quero ver o Congresso desfeito ou debilitado. Ao contrário: se o que fizermos ajudá-lo a ser mais digno, ele ganhará mais respeito por parte do povo brasileiro. Sou democrata.

Chade: Chico, por qual motivo é importante ir às ruas neste momento?

Chico Buarque: O nosso campo não se manifesta há um bom tempo. Estamos devendo. Estou atendendo a um chamado e tenho pensado muito nisto. Ela faz todo o sentido. Não podemos nos negar a estar presentes. Também precisamos pensar: a quem interessa desmoralizar o Congresso dessa maneira, como fizeram os deputados?