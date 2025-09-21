Rir de Trump virou um crime de lesa-majestade?

Rir dele, porém, é tratado como algo insuportável. Trump parece entender como pouco o que diz Mel Brooks: "a comédia pode reduzir homens como este a seu tamanho, roubando-lhes o poder e os mitos".

Pelo mundo, programas satíricos sabem o quanto são odiados por seus respectivos tiranos. A história é repleta de exemplo.

O egípcio Bassem Youssef, por exemplo, foi intimado a comparecer ao tribunal em 2013 para responder às acusações de insultar o então presidente Mohamed Morsi em seu programa de comédia. Youssef foi obrigado a cancelar seu programa sob imensa pressão governamental após a ascensão do general Abdel Fattah el-Sisi ao poder em 2014. Naquele ano, Youssef foi condenado a pagar US$ 10 milhões pelo conteúdo de seu programa.

Na Tailândia, em 2013, um comediante foi condenado a dois anos de prisão sob as leis de lesa-majestade do país, que tornam ilegal insultar a dignidade do líder.

No caso dos EUA, a nova pressão sobre humoristas não ocorre de forma isolada. Nada mais mentiroso que aquela declaração do discurso de posse de Trump que, com a pompa e a cafonice da extrema direita, anunciava que defender a liberdade de expressão seria sua prioridade.

Nas últimas semanas, ele passou a abrir processos judiciais contra jornais e redes de televisão, acusando a imprensa de difamação e pedindo indenizações milionárias. No Pentágono, jornalistas terão de submeter suas matérias antes que sejam publicadas, sob o risco de serem punidos.