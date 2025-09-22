Após sanções ao Brasil, secretário de Trump afirma: 'Que sirva de alerta'

The United States is sanctioning a key support network of human rights abuser Alexandre de Moraes, to include his wife and their holding company, Lex Institute. Let this be a warning to others who threaten U.S. interests by protecting and enabling foreign actors like Moraes: you? -- Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 22, 2025

Conforme o governo Trump, a decisão tem um componente estratégico na esperança de sufocar qualquer saída financeira para Moraes. "Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA (Lex Institute) por seu apoio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)", afirmou a nota oficial do Tesouro americano.

"Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados —inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Apesar dessas alegações, as ações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro tramitam no Judiciário (STF e TSE), e seguem o devido processo legal.

A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos.

Departamento do Tesouro dos EUA

Estratégia

O foco desta vez é impedir que Moraes possa usar sua estrutura empresarial para supostamente fugir das punições. Segundo o governo Trump, o Lex Institute "atua como uma holding para Moraes, sendo proprietário de sua casa, além de outros imóveis residenciais". "A propriedade nominal de muitos desses imóveis foi transferida de Moraes e sua família para o Lex Institute há mais de uma década", diz.