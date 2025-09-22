Após sanções ao Brasil, secretário de Trump afirma: 'Que sirva de alerta'
O Departamento de Tesouro dos EUA explicou que as sanções adotadas hoje visam a atacar a "rede de apoio financeiro" supostamente criada pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas foi o Departamento de Estado que deu o tom de ameaça.
Nas redes sociais, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, alertou que a medida é um recado para qualquer um que se coloque no caminho dos interesses norte-americanos. "Os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute", escreveu Rubio.
Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos EUA protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes: vocês serão responsabilizados
Conforme o governo Trump, a decisão tem um componente estratégico na esperança de sufocar qualquer saída financeira para Moraes. "Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA (Lex Institute) por seu apoio ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)", afirmou a nota oficial do Tesouro americano.
"Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados —inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
Apesar dessas alegações, as ações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro tramitam no Judiciário (STF e TSE), e seguem o devido processo legal.
A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes enquanto ele viola os direitos humanos.
Estratégia
O foco desta vez é impedir que Moraes possa usar sua estrutura empresarial para supostamente fugir das punições. Segundo o governo Trump, o Lex Institute "atua como uma holding para Moraes, sendo proprietário de sua casa, além de outros imóveis residenciais". "A propriedade nominal de muitos desses imóveis foi transferida de Moraes e sua família para o Lex Institute há mais de uma década", diz.
"A esposa de Moraes, Viviane, é sócia-gerente do Lex Institute e a única gestora e administradora do instituto desde sua fundação em 2000. Juntos, o Lex Institute e Viviane detêm o patrimônio da família de Moraes", afirma.
Segundo os EUA, portanto, "o Lex Institute está sendo sancionado segundo a Ordem Executiva nº 13818 por auxiliar, patrocinado ou fornecido apoio financeiro, material ou tecnológico, ou bens ou serviços a ou em apoio a Moraes, pessoa cujos bens e interesses em bens estão bloqueados de acordo com a Ordem Executiva nº 13818".
Já "Viviane está sendo sancionada de acordo com a Ordem Executiva nº 13818 por ser, ou ter sido, líder ou autoridade do Lex Institute, entidade cujos bens estão bloqueados de acordo com a Ordem Executiva nº 13818. em decorrência de atividades relacionadas à gestão de Viviane."
Departamento de Estado faz novo alerta
Enquanto o Tesouro explicava os fundamentos das novas sanções, o Departamento de Estado alertava que as medidas podem ser ampliadas para qualquer um que ajude Moraes.
"Hoje, os Estados Unidos estão sancionando os facilitadores do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo a esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, e sua holding, o Instituto Lex", disse a diplomacia americana, num comunicado.
Segundo o Departamento de Estado, "essas sanções se baseiam em uma série de ações tomadas pelo governo Trump para responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, criação de um complexo de censura, ataque flagrante a oponentes políticos e prática de graves violações de direitos humanos".
Aqueles que protegem e facilitam atos estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos EUA e também serão responsabilizados
Departamento de Estado dos EUA
