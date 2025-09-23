Bolsonaristas chamam Trump de 'gênio': 'Deixou Lula em posição impossível'

Paulo Figueiredo, um dos principais artífices dos ataques contra o Brasil a partir dos EUA, afirmou que o gesto de Donald Trump de convidar o presidente Lula para conversar foi uma manobra que deixa o brasileiro numa "situação impossível".

"Trump é realmente um gênio", escreveu Figueiredo nas redes sociais. "Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU", diz. No discurso, Trump não usou a palavra "ditadura", mas disse que o Brasil havia sido punido por supostamente "interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e outros, com censura, repressão".

Em outro momento, o presidente norte-americano sugeriu que o Brasil continuaria a se sair 'mal' sem ajuda dos EUA. "Lamento muito dizer que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco; sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram", disse Trump.