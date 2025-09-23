Bolsonaristas chamam Trump de 'gênio': 'Deixou Lula em posição impossível'
Paulo Figueiredo, um dos principais artífices dos ataques contra o Brasil a partir dos EUA, afirmou que o gesto de Donald Trump de convidar o presidente Lula para conversar foi uma manobra que deixa o brasileiro numa "situação impossível".
"Trump é realmente um gênio", escreveu Figueiredo nas redes sociais. "Ele denuncia a ditadura brasileira e a invasão da jurisdição americana bem na ONU", diz. No discurso, Trump não usou a palavra "ditadura", mas disse que o Brasil havia sido punido por supostamente "interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e outros, com censura, repressão".
Em outro momento, o presidente norte-americano sugeriu que o Brasil continuaria a se sair 'mal' sem ajuda dos EUA. "Lamento muito dizer que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguirão se sair bem quando trabalharem conosco; sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram", disse Trump.
Na visão de Figueiredo, isso "deixou o presidente brasileiro numa situação impossível: ter que ir para a mesa de negociação ouvir verdades e negociar algo que não tem como cumprir. Entenderam que a anistia será ampla, geral e irrestrita?", afirmou.
Eduardo vê 'tensão elevada' para forçar negociação
Instantes depois, o filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para exaltar Trump e analisar o discurso do republicano. "Para quem conhece as estratégias de negociação de Donald Trump, nada do que aconteceu foi surpresa", escreveu.
Ele fez exatamente o que sempre praticou: elevou a tensão, aplicou pressão e, em seguida, reposicionou-se com ainda mais força à mesa de negociações. Ontem mesmo, sancionou a esposa do maior violador de direitos humanos da história do Brasil, um recado claro e direto
Eduardo Bolsonaro
Para o deputado, que desde março está nos EUA para articular com o governo Trump contra o Brasil, o presidente norte-americano acabou o discurso em "uma posição infinitamente mais confortável", mostrando-se "disposto a dialogar" e "fiel àquilo que sempre defendeu". "Os interesses dos americanos em primeiro lugar. É a marca registrada de Trump: firmeza estratégica combinada com inteligência política", destacou.
O presidente Lula, que aceitou encontrar-se com Trump na próxima semana, já havia dito que poderia dialogar com os EUA e que "sempre esteve aberto ao diálogo". Por outro lado, o presidente do Brasil deixou claro que "nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis".
"Por isso, longe de causar espanto, sua postura reafirma, mais uma vez, sua genialidade como negociador. Ele entra na mesa quando quer, da forma que quer e na posição que quer. Enquanto isso, outros líderes, como Lula, assistem impotentes, sem qualquer capacidade real de influenciar o jogo global. Na verdade Lula agora é que está na obrigação de aproveitar a rara oportunidade de sentar-se com Trump e com a difícil missão de extrair algo de positivo nesta mesa", disse.
