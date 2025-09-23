Chefe da ONU alerta que mundo corre o risco de 'caos' e ataca Trump

Em sua fala, o português insistiu que "há oitenta anos, em um mundo devastado pela guerra, líderes fizeram uma escolha: cooperação em vez do caos, lei em vez da ilegalidade, paz em vez do conflito, e essa escolha deu origem às Nações Unidas, não como um sonho de perfeição, mas como uma estratégia prática para a sobrevivência da humanidade".

"Oitenta anos depois, enfrentamos novamente a questão que nossos fundadores enfrentaram, só que mais urgente, mais interligada e mais implacável", disse ele.

Entramos em uma era de perturbação imprudente e sofrimento humano implacável. Olhem ao redor, os princípios das Nações Unidas que vocês estabeleceram estão sitiados. Ouçam, os pilares da paz e do progresso estão cedendo sob o peso da impunidade, da desigualdade e da indiferença.

"Nações soberanas invadidas, fome transformada em arma, verdade silenciada, fumaça subindo de cidades bombardeadas, raiva crescente em sociedades fragmentadas, elevação do nível do mar, litorais inundados. Cada um deles, um aviso. Cada um, uma pergunta: que tipo de mundo escolheremos?", disse, num recado contra russos, israelenses e americanos.

Para ele, o mundo é cada vez mais multipolar. "Mas, sem instituições, pode gerar caos", disse, lembrando que a Europa conheceu essa realidade nos anos 30 e que levou à Segunda Guerra Mundial.

Guterres pede cessar-fogo em Gaza: "terceiro ano monstruoso"

Em seu discurso, Guterres diz que Gaza está "além de qualquer outro conflito nos meus anos". "Em Gaza, os horrores estão se aproximando de um terceiro ano monstruoso. São o resultado de decisões que desafiam a humanidade básica. A escala de morte e destruição está além de qualquer outro conflito nos meus anos como secretário-geral", disse ele.