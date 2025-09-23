Chefe da ONU alerta que mundo corre o risco de 'caos' e ataca Trump
O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, que o mundo corre o risco de entrar em um período de caos e pediu que governos façam uma escolha: que mundo queremos? Em um recado indireto, alertou que a entidade está sendo "cortada" de sua capacidade de agir, numa referência à suspensão de recursos por parte de Donald Trump.
O evento, que marca os 80 anos da entidade, se transformou num dos mais tensos em décadas. O presidente dos Estados Unidos retirou recursos e passou a atacar a existência do órgão. Na esperança de sobreviver, Guterres apresentou o que deve ser a maior reforma da instituição desde sua criação, com a redução da agência e o deslocamento de parte de suas atividades para fora de Nova York.
Enquanto ele falava, porém, Trump sequer estava no prédio da ONU, deliberadamente promovendo um boicote em relação ao discurso de Guterres.
Em sua fala, o português insistiu que "há oitenta anos, em um mundo devastado pela guerra, líderes fizeram uma escolha: cooperação em vez do caos, lei em vez da ilegalidade, paz em vez do conflito, e essa escolha deu origem às Nações Unidas, não como um sonho de perfeição, mas como uma estratégia prática para a sobrevivência da humanidade".
"Oitenta anos depois, enfrentamos novamente a questão que nossos fundadores enfrentaram, só que mais urgente, mais interligada e mais implacável", disse ele.
Entramos em uma era de perturbação imprudente e sofrimento humano implacável. Olhem ao redor, os princípios das Nações Unidas que vocês estabeleceram estão sitiados. Ouçam, os pilares da paz e do progresso estão cedendo sob o peso da impunidade, da desigualdade e da indiferença.
Guterres
"Nações soberanas invadidas, fome transformada em arma, verdade silenciada, fumaça subindo de cidades bombardeadas, raiva crescente em sociedades fragmentadas, elevação do nível do mar, litorais inundados. Cada um deles, um aviso. Cada um, uma pergunta: que tipo de mundo escolheremos?", disse, num recado contra russos, israelenses e americanos.
Para ele, o mundo é cada vez mais multipolar. "Mas, sem instituições, pode gerar caos", disse, lembrando que a Europa conheceu essa realidade nos anos 30 e que levou à Segunda Guerra Mundial.
Guterres pede cessar-fogo em Gaza: "terceiro ano monstruoso"
Em seu discurso, Guterres diz que Gaza está "além de qualquer outro conflito nos meus anos". "Em Gaza, os horrores estão se aproximando de um terceiro ano monstruoso. São o resultado de decisões que desafiam a humanidade básica. A escala de morte e destruição está além de qualquer outro conflito nos meus anos como secretário-geral", disse ele.
Enquanto Guterres falava, a delegação de Israel não estava na sala.
Ele também fez referência a várias ordens do Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), que emitiu diversas ordens sobre Gaza, incluindo o apelo a Israel para que tome medidas para prevenir o genocídio, permitir a investigação e aumentar a ajuda humanitária.
"Nada pode justificar os horríveis ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro e a tomada de reféns, ambos os quais condenei repetidamente. E nada pode justificar a punição coletiva do povo palestino e a destruição sistemática de Gaza", disse ele.
"Sabemos o que é necessário: cessar-fogo permanente agora. Todos os reféns libertados agora. Acesso humanitário total agora. E não devemos ceder na única resposta viável para uma paz sustentável no Oriente Médio: uma solução de dois estados", afirmou.
Crítica indireta contra Trump
Guterres ainda usou seu discurso para criticar o governo americano, ainda que não tenha citado diretamente o presidente dos EUA. "Que tipo de mundo escolhemos construir juntos, excelências? Temos muito trabalho pela frente, pois nossa capacidade de realizá-lo está sendo cortada de nós", disse.
O recado foi interpretado por governos como um recado contra a decisão da Casa Branca de suspender qualquer tipo de repasse para a instituição.
Mas Guterres também mandou outros recados ao americano. Segundo ele, o poder jamais virá da postura agressiva de um governo, e sim da capacidade de dar soluções para seus desafios.
E o português ainda completou que não irá desistir, citando o fato de que sua juventude, sob o regime de Salazar, foi a de resistir à ditadura e censura. "Nunca vou desistir", afirmou, num alerta.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.