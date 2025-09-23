ONU diz que teleprompter que falhou era 'operado' pela Casa Branca

O presidente americano ainda arrancou gargalhadas quando afirmou que o responsável pelo aparelho teria "grandes problemas".

Além do telão com problemas, Trump se queixou da interrupção do uma escada rolante usada por todas as delegações, justamente quando ele subia. Mais uma vez, a ONU alegou que não havia problema com a escada e que foi uma pessoa que subia antes de Trump que teria acionado um dispositivo de segurança. "A escada voltou a funcionar imediatamente depois", disse o porta-voz da ONU.

Trump não perdeu a oportunidade para atacar. "Estas são as duas coisas que eu ganhei das Nações Unidas: uma escada rolante ruim e um teleprompter quebrado. Muito obrigado", disse.

Mais tarde, nas redes sociais, ele insistiu no tema. "É sempre uma honra falar nas Nações Unidas, mesmo que os equipamentos deles sejam um tanto falhos", disse.

Ainda pela manhã, a presidente da Assembleia Geral rebateu Trump. Após o discurso do americano, a alemã Annalena Baerbock afirmou que os equipamentos estão funcionando. "Estamos recebendo muitas perguntas. Gostaria de assegurar que os teleprompters da ONU estão operando perfeitamente", disse.

Antes da fala de Trump, o secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou de forma indireta o americano, dizendo que a entidade está impossibilitada de agir diante dos cortes de recursos aplicados. Ele se referia à decisão do presidente dos EUA de suspender os repasses para a ONU.