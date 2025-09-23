Trump ataca imigração, clima, ONU e promove desinformação em púlpito global

O presidente Donald Trump usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para atacar a instituição e questionar sua relevância. Numa fala incoerente em certos momentos, ele disseminou teorias conspiratórias, disse que a mudança climática é uma "farsa", ainda acusou a entidade de ter supostamente financiado imigrantes para viajarem até os EUA. "Isso é inaceitável", disse.

Enquanto ele atacava a ONU e outras nações e ultrapassava todos os limites de tempo estabelecidos pela Assembleia, delegações se olhavam constrangidas e enviavam mensagens.

Falando aos líderes globais na plateia, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, o americano insistiu que a agenda de "fronteiras abertas" está "destruindo seus países". "Vocês estão indo para o inferno", disse.