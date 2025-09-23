Trump ataca imigração, clima, ONU e promove desinformação em púlpito global
O presidente Donald Trump usou seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, para atacar a instituição e questionar sua relevância. Numa fala incoerente em certos momentos, ele disseminou teorias conspiratórias, disse que a mudança climática é uma "farsa", ainda acusou a entidade de ter supostamente financiado imigrantes para viajarem até os EUA. "Isso é inaceitável", disse.
Enquanto ele atacava a ONU e outras nações e ultrapassava todos os limites de tempo estabelecidos pela Assembleia, delegações se olhavam constrangidas e enviavam mensagens.
Falando aos líderes globais na plateia, entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, o americano insistiu que a agenda de "fronteiras abertas" está "destruindo seus países". "Vocês estão indo para o inferno", disse.
Sua acusação é de que a ONU teria distribuído US$ 372 milhões para ajudar imigrantes irem para os EUA. "Eles dão ajuda para infiltrar nossa fronteira sul", disse.
Trump ainda acusou a agenda climática de não ser verdadeira e insistiu que diretores da ONU mentiram sobre a ameaça. "Essa crise não está ocorrendo", afirmou. "A agenda verde está falida. Estou aqui para falar a verdade", disse.
Segundo ele, a questão de emissões de CO² é uma "grande farsa" e que, por isso, deixou o Acordo de Paris. "Era um esquema, era fake", disse.
Ataques contra a ONU
O americano, que alega que terminou sete guerras pelo mundo em sete meses, afirmou que os EUA nunca foram tão respeitados como hoje. "Pena que tive que fazer, e não a ONU, que deveria ter sido feito", disse.
Segundo ele, a entidade jamais telefonou de volta para agradecê-lo ou para "ajudar a finalizar" o processo.
Trump ainda criticou o fato de que, ao chegar na instituição, sua delegação ficou presa numa escada rolante, que parou de funcionar. Ao subir ao palanque, foi o teleprompter que também falhou.
"ONU não estava lá para nós. Qual o objetivo da ONU? Tem potencial enorme, mas não está nem perto de viver isso", afirmou. Para ele, a entidade se limita a emitir "palavras vazias".
Ele ainda criticou o fato de que sua oferta de reformar o prédio da ONU jamais ter sido aceita. "Disse que faria [a reforma] por US$ 500 milhões, com mármore. Mas eles decidiram ir numa direção diferente, muito mais cara. Eles não sabiam o que faziam", disse.
Poder militar contra Venezuela: "vamos explodir com vocês"
Em seu discurso, Trump ainda prometeu ampliar a ofensiva contra a Venezuela e Nicolás Maduro. "Começamos a usar o poder supremo das Forças Armadas dos EUA para destruir os terroristas e as redes de tráfico da Venezuela lideradas por Maduro", disse.
"Para cada bandido que contrabandeia drogas venenosas para os Estados Unidos: "Vamos explodir com vocês. Não temos opção", alertou.
Gaza
Trump ainda poupou Israel de qualquer crítica diante dos 65 mil mortos em Gaza. Ele defendeu um cessar-fogo, mas acusou Hamas de não aceitar um acordo. Ele ainda insistiu que, ao reconhecer o estado palestino, o mundo está "premiando o terrorismo".
Trump fez um apelo para que os reféns israelenses sejam soltos. "Precisamos parar a guerra em Gaza", disse.
Trump discursou depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva atacar seu comportamento de ingerência em assuntos domésticos de outros governos e mandar alertas aos "autocratas". A fala do presidente dos EUA também foi precedida por um alerta por parte do secretário-geral da ONU, António Guterres, de que o poder não vem sem legitimidade.
O americano, porém, não estava presente nem no discurso do chefe da ONU e nem para ouvir o brasileiro. Diplomatas na sala confirmaram ao UOL que o discurso de Trump gerou um "profundo mal-estar", tanto entre as delegações estrangeiras quanto em relação à cúpula da ONU.
O presidente dos EUA, porém, optou por um ataque deliberado contra a instituição e contra o sistema internacional. Para o governo americano, a atual ordem não está obsoleta. Ela é uma ameaça aos seus interesses e, portanto, precisa ser desmontada.
