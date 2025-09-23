Trump vai à ONU apresentar 'sua visão do mundo' e desafiar multilateralismo
Há sete anos, quando Donald Trump subiu ao palco da ONU para fazer seu primeiro discurso como presidente dos EUA, delegações estrangeiras que ocupavam o salão mais nobre da diplomacia internacional riram.
Hoje, quando ele voltar para o púlpito das Nações Unidas e anunciar "a volta da força americana", o clima será radicalmente diferente.
Instantes antes de sua fala, ele e o mundo terão ouvido um alerta duro por parte do secretário geral da ONU, António Guterres, sobre a deterioração da paz.
E, antecedendo a fala de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também terá subido ao palco para denunciar a ingerência de seu governo em assuntos domésticos de outros países, alertar contra o unilateralismo e fazer um apelo por uma resposta global aos ataques sofridos pela democracia.
O encontro entre os dois líderes pode acontecer na antessala da Assembleia Geral, onde cada uma das delegações fica antes de seu líder subir para discursar diante do mundo.
Mas, diante de uma nova rodada de sanções de Trump contra o Brasil e uma resposta dura por parte do governo Lula, ninguém sugere que haverá espaço político para um aceno de paz.
Trump não hesitará em transformar o espaço de diplomacia em seu palanque privado para atacar seus inimigos e defender seus interesses.
Assessores da Casa Branca indicaram que ele usará seu discurso para apresentar "sua visão para o mundo". E, claro, atacar os organismos internacionais e denunciar "como instituições globalistas deterioraram significativamente a ordem mundial".
Ele então apresentará sua própria visão para uma nova ordem mundial, uma vez mais com os EUA como hegemonia.
Para Trump, o momento é o de reafirmar a posição norte-americana no mundo e indicar que não está disposto a ver a China avançar sobre regiões e setores considerados estratégicos para os interesses norte-americanos.
'Sequestro' das Nações Unidas
Para diplomatas estrangeiros, outro motivo da tensão é a questão financeira. Trump, alegam eles, sequestrou a ONU. Decidiu suspender todos os repasses, prometendo reavaliar cada um deles antes de voltar a liberar os recursos.
Oito meses depois, ele continua deixando a instituição refém de seus caprichos e interesses, além de uma dívida bilionária.
No discurso, ele ainda vai sair em apoio ao governo de Israel, depois de ter boicotado a conferência na segunda-feira na ONU, quando dezenas de países saíram em público para chancelar a existência do Estado palestino.
Nesta semana, o governo norte-americano ainda irá propor na ONU uma revisão das regras sobre refugiados, reduzindo o compromisso e obrigação dos Estados a receber pedidos de asilo.
Trump ainda vai colocar freios a qualquer agenda climática e denunciar a pauta progressista em temas como gênero.
Ele irá defender o conceito de soberania. Mas não para respeitar a dos outros. O que Trump quer é a garantia de que nenhuma entidade internacional terá poderes para dizer o que seu governo deve ou não fazer, mesmo que viole o direito internacional e acordos assinados pelos EUA.
Por fim, ele irá insistir que teriam sido suas ações que encerraram sete guerras no mundo, em apenas oito meses no comando.
Se parte do discurso para cerca de cem chefes de Estado tem como objetivo promover sua campanha para receber o prêmio Nobel da Paz, sua ambição é a de mandar um recado a todos de que o governo norte-americano não hesitará em fazer valer seus interesses pelo mundo, inclusive se para isso tiver de desmontar o púlpito de onde ele mesmo discursará.
