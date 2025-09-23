Trump vai à ONU apresentar 'sua visão do mundo' e desafiar multilateralismo

E, antecedendo a fala de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também terá subido ao palco para denunciar a ingerência de seu governo em assuntos domésticos de outros países, alertar contra o unilateralismo e fazer um apelo por uma resposta global aos ataques sofridos pela democracia.

O encontro entre os dois líderes pode acontecer na antessala da Assembleia Geral, onde cada uma das delegações fica antes de seu líder subir para discursar diante do mundo.

Mas, diante de uma nova rodada de sanções de Trump contra o Brasil e uma resposta dura por parte do governo Lula, ninguém sugere que haverá espaço político para um aceno de paz.

Trump não hesitará em transformar o espaço de diplomacia em seu palanque privado para atacar seus inimigos e defender seus interesses.

Assessores da Casa Branca indicaram que ele usará seu discurso para apresentar "sua visão para o mundo". E, claro, atacar os organismos internacionais e denunciar "como instituições globalistas deterioraram significativamente a ordem mundial".

Ele então apresentará sua própria visão para uma nova ordem mundial, uma vez mais com os EUA como hegemonia.