Brasil avalia mineração, IA e energia para destravar impasse com Trump
O setor privado brasileiro e o governo Lula desenham uma estratégia para permitir que o aceno de Donald Trump possa se converter em um processo negociador sólido. Áreas como mineração, inteligência artificial, energia e propriedade intelectual estão entre as principais apostas. Mas está excluído qualquer debate sobre anistia, o julgamento de Jair Bolsonaro ou o papel do STF.
Nos últimos dias, encontros entre empresários, representantes da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e a equipe do vice-presidente Geraldo Alckmin apontaram para a construção de consensos que poderiam ser usados com os americanos.
O UOL apurou que, um dia antes de Trump fazer sua declaração na ONU sobre o Brasil, membros do governo Lula tinham sido alertados que ele faria uma aproximação. O gesto ocorreu quando, nos bastidores das Nações Unidas, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se cruzaram na sala que dá acesso à Assembleia Geral da ONU. Ali, o americano convidou Lula para conversar. O contato deve ocorrer na próxima semana, por videoconferência.
À reportagem, membros da equipe envolvidos no diálogo indicaram que um dos setores indicados como sendo de potencial interesse americano seria o de segurança energética e energia para IA.
Outra aposta é no processamento e refino de minerais críticos e terras raras. O setor é considerado nos EUA como fundamental para o setor de tecnologia e ameaçado pela concorrência da China, principalmente na América Latina.
Assessores de Trump sinalizaram de forma positiva à perspectiva de uma conversa sobre o tema, principalmente depois que o Exim Bank aprovou linhas de crédito para ajudar empresas americanas a explorar esses recursos pelo mundo.
A proposta com as áreas de potencial aproximação foi apresentada para Alckmin, que lidera o processo dentro do governo.
No Itamaraty, outra proposta é que a questão tarifária, que começa a abalar de forma concreta setores que dependem das exportações para os EUA, ganhe algum mecanismo formal de negociação, como a criação de um grupo de trabalho que permita buscar saídas para cada um dos segmentos.
O governo americano já indicou que, nesse processo, quer um diálogo com o próprio setor privado brasileiro. Interlocutores da Casa Branca admitiram a fontes brasileiras nas últimas semana que Trump está ciente de que algumas dessas tarifas têm o potencial de prejudicar o consumidor americanos
Tanto o governo como o setor privado brasileiro admitem que existe um entrave que pode ser crítico: a regulação das plataformas digitais. Lobistas que trabalham para empresas brasileiras acreditam que haveria um espaço para destravar a crise entre os dois países se o governo Lula abandonasse a ideia de uma regulação.
A bandeira, porém, é tão central para o PT quanto para Trump, cada qual em suas posições diametralmente opostas.
