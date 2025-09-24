Brasil avalia mineração, IA e energia para destravar impasse com Trump

À reportagem, membros da equipe envolvidos no diálogo indicaram que um dos setores indicados como sendo de potencial interesse americano seria o de segurança energética e energia para IA.

Outra aposta é no processamento e refino de minerais críticos e terras raras. O setor é considerado nos EUA como fundamental para o setor de tecnologia e ameaçado pela concorrência da China, principalmente na América Latina.

Assessores de Trump sinalizaram de forma positiva à perspectiva de uma conversa sobre o tema, principalmente depois que o Exim Bank aprovou linhas de crédito para ajudar empresas americanas a explorar esses recursos pelo mundo.

A proposta com as áreas de potencial aproximação foi apresentada para Alckmin, que lidera o processo dentro do governo.

No Itamaraty, outra proposta é que a questão tarifária, que começa a abalar de forma concreta setores que dependem das exportações para os EUA, ganhe algum mecanismo formal de negociação, como a criação de um grupo de trabalho que permita buscar saídas para cada um dos segmentos.

O governo americano já indicou que, nesse processo, quer um diálogo com o próprio setor privado brasileiro. Interlocutores da Casa Branca admitiram a fontes brasileiras nas últimas semana que Trump está ciente de que algumas dessas tarifas têm o potencial de prejudicar o consumidor americanos