Brasil quer Conselho de Segurança com 26 países e sem veto por 15 anos
O governo brasileiro já submeteu um projeto de reforma do Conselho de Segurança, ampliando o atual órgão para que tenha um total de 25 ou 26 membros, onze a mais que o atual formato. O veto, hoje usado para impedir decisões, não seria permitido por um período de 15 anos.
O projeto foi desenhado ao lado de Índia, Alemanha e Japão.
Se o Brasil é um candidato para a expansão, a proposta não fala nos nomes de quem estariam no novo órgão. A escolha seria feita por uma eleição.
Atualmente, o órgão criado em 1945 conta com 15 membros, dos quais apenas cinco são permanentes (EUA, França, Reino Unido, China e Rússia) e têm o poder de veto.
A nova proposta prevê:
Seis novos membros permanentes, que devem ser eleitos pela Assembleia Geral da ONU. A composição da expansão incluiria:
- 2 países da África
- 2 países da Ásia
- 1 país latino-americano
- 1 país do Grupo Ocidental
O projeto ainda prevê 4 ou 5 novos membros não permanentes. Isso inclui:
- 1 ou 2 países africanos
- 1 país asiático
- 1 país do Leste Europeu
- 1 país latino-americano
Veto suspenso por 15 anos
Quanto ao veto, o grupo formado pelo Brasil defende que não haja seu uso por parte dos novos membros e um compromisso de não uso por aqueles que já fazem parte do órgão.
A proposta é de que isso seria revisto em 15 anos, quando uma conferência internacional deve ser convocada para examinar o impacto da reforma já realizada e da suspensão do veto.
Nos últimos meses, a incapacidade do Conselho de dar respostas para a guerra em Gaza ou Ucrânia abalou a credibilidade do órgão máximo do sistema internacional.
Em seus discursos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem alertado sobre o silêncio do Conselho de Segurança e o que ele representa para a crise internacional.
Num discurso recente, o próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, admitiu que o órgão faliu em dar uma resposta às atuais crises interacionais e pede uma reforma.
