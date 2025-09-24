Brasil quer Conselho de Segurança com 26 países e sem veto por 15 anos

O governo brasileiro já submeteu um projeto de reforma do Conselho de Segurança, ampliando o atual órgão para que tenha um total de 25 ou 26 membros, onze a mais que o atual formato. O veto, hoje usado para impedir decisões, não seria permitido por um período de 15 anos.

O projeto foi desenhado ao lado de Índia, Alemanha e Japão.

Se o Brasil é um candidato para a expansão, a proposta não fala nos nomes de quem estariam no novo órgão. A escolha seria feita por uma eleição.