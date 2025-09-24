Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Brasil quer Conselho de Segurança com 26 países e sem veto por 15 anos

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU
Presidente Lula fala na Cúpula do Clima na ONU Imagem: Charly Triballeau - 24.set.2025/AFP

O governo brasileiro já submeteu um projeto de reforma do Conselho de Segurança, ampliando o atual órgão para que tenha um total de 25 ou 26 membros, onze a mais que o atual formato. O veto, hoje usado para impedir decisões, não seria permitido por um período de 15 anos.

O projeto foi desenhado ao lado de Índia, Alemanha e Japão.

Se o Brasil é um candidato para a expansão, a proposta não fala nos nomes de quem estariam no novo órgão. A escolha seria feita por uma eleição.

Atualmente, o órgão criado em 1945 conta com 15 membros, dos quais apenas cinco são permanentes (EUA, França, Reino Unido, China e Rússia) e têm o poder de veto.

A nova proposta prevê:

Seis novos membros permanentes, que devem ser eleitos pela Assembleia Geral da ONU. A composição da expansão incluiria:

  • 2 países da África
  • 2 países da Ásia
  • 1 país latino-americano
  • 1 país do Grupo Ocidental

O projeto ainda prevê 4 ou 5 novos membros não permanentes. Isso inclui:

  • 1 ou 2 países africanos
  • 1 país asiático
  • 1 país do Leste Europeu
  • 1 país latino-americano
Continua após a publicidade

Veto suspenso por 15 anos

Quanto ao veto, o grupo formado pelo Brasil defende que não haja seu uso por parte dos novos membros e um compromisso de não uso por aqueles que já fazem parte do órgão.

A proposta é de que isso seria revisto em 15 anos, quando uma conferência internacional deve ser convocada para examinar o impacto da reforma já realizada e da suspensão do veto.

Nos últimos meses, a incapacidade do Conselho de dar respostas para a guerra em Gaza ou Ucrânia abalou a credibilidade do órgão máximo do sistema internacional.

Em seus discursos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem alertado sobre o silêncio do Conselho de Segurança e o que ele representa para a crise internacional.

Num discurso recente, o próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, admitiu que o órgão faliu em dar uma resposta às atuais crises interacionais e pede uma reforma.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.