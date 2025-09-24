Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

China abandona status de 'país em desenvolvimento' no comércio

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
29.jun.2019 - O presidente americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping no Japão
29.jun.2019 - O presidente americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping no Japão Imagem: Kevin Lamarque/Reuters

Num gesto interpretado como "histórico" por diplomatas, a China anunciou que não irá mais manter seus benefícios como país em desenvolvimento nas negociações comerciais na OMC. O gesto atende a uma antiga demanda do governo dos EUA que, por anos, alegou que o país não poderia mais ser considerado como emergente.

O anúncio é um marco na história comercial e um divisor de águas. Para observadores internacionais, a decisão faz parte da construção de uma nova ordem mundial, com a China assumindo seu papel de liderança.

Pelas regras da OMC, países em desenvolvimento contam com um "tratamento especial e diferenciado". Ou seja, podem manter barreiras mais altas que países ricos, mais subsídios e flexibilidades extras para implementar acordos. As medidas têm como objetivo ajudar os países mais pobres a desenvolver políticas públicas para geração de emprego, renda e competitividade - exatamente como fizeram europeus e americanos ao longo de décadas.

O anúncio foi feito pelo premiê chinês, Li Qiang, abrindo caminho para uma mudança importante no mapa do comércio mundial. "A China não buscará nenhum novo tratamento especial e diferenciado nas negociações atuais e futuras da Organização Mundial do Comércio", disse Li.

Segundo Pequim, esse novo status vai valer a partir dos próximos acordos assinados dentro da OMC ou em medidas que envolvam futuros tratados comerciais.

Em Genebra, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que a decisão foi "um momento crucial para a OMC"."A decisão da China reflete o compromisso com um sistema comercial global mais equilibrado e equitativo. Ela envia um forte sinal de apoio à reforma da OMC e ajudará a promover condições mais equitativas para todos os membros", disse ela.

Na avaliação da entidade, o princípio do tratamento especial aos emergentes proporcionou aos países em desenvolvimento certa flexibilidade na implementação dos acordos da OMC, como períodos de transição mais longos e assistência técnica.

"A ascensão da China, tornando-se a maior comercializadora de mercadorias do mundo e a segunda maior economia, levou a pedidos para que ela renunciasse a esse status", apontou a entidade, num comunicado.

"Essa medida, sem dúvida, energizará as discussões e nos ajudará a trabalhar em direção a uma organização mais ágil e eficaz para o século 21", comemorou Ngozi.

Continua após a publicidade

O status de país em desenvolvimento havia se transformado num impasse entre os EUA e muitas economias emergentes. O governo americano considera que tal proteção extra permite que esses países possam ganhar mercado e competitividade, às custas da influência e poder americano.

O Brasil também foi alvo da pressão americana e, no governo de Jair Bolsonaro, o Itamaraty cedeu e aceitou que abriria mão dessa condição de país em desenvolvimento. O esforço era para agradar Trump.

A esperança na OMC é de que o gesto chinês - que agora o equipara às potências europeias e americana - abra um caminho para uma reforma da instituição, hoje paralisada. Por anos, a entidade patinou na busca por saídas. Mas os EUA insistiam que apenas poderiam aceitar um pacto caso Pequim abandonasse seus benefícios como país em desenvolvimento.

O anúncio chinês promete dar um novo ímpeto para a reunião ministerial da OMC, programada para ocorrer em Camarões em março próximo.

China afirma que ainda é um país em desenvolvimento

Apesar do anúncio, o negociador comercial sênior da China, Li Chenggang, declarou nesta quarta-feira que seu governo ainda se considera como um país em desenvolvimento.

Continua após a publicidade

A manutenção desse status, pelo menos de forma política, atende à estratégia de Pequim no desenvolvimento de suas relações com o Sul Global e como um dos pilares do Brics.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.