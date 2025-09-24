China abandona status de 'país em desenvolvimento' no comércio

O anúncio foi feito pelo premiê chinês, Li Qiang, abrindo caminho para uma mudança importante no mapa do comércio mundial. "A China não buscará nenhum novo tratamento especial e diferenciado nas negociações atuais e futuras da Organização Mundial do Comércio", disse Li.

Segundo Pequim, esse novo status vai valer a partir dos próximos acordos assinados dentro da OMC ou em medidas que envolvam futuros tratados comerciais.

Em Genebra, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que a decisão foi "um momento crucial para a OMC"."A decisão da China reflete o compromisso com um sistema comercial global mais equilibrado e equitativo. Ela envia um forte sinal de apoio à reforma da OMC e ajudará a promover condições mais equitativas para todos os membros", disse ela.

Na avaliação da entidade, o princípio do tratamento especial aos emergentes proporcionou aos países em desenvolvimento certa flexibilidade na implementação dos acordos da OMC, como períodos de transição mais longos e assistência técnica.

"A ascensão da China, tornando-se a maior comercializadora de mercadorias do mundo e a segunda maior economia, levou a pedidos para que ela renunciasse a esse status", apontou a entidade, num comunicado.

"Essa medida, sem dúvida, energizará as discussões e nos ajudará a trabalhar em direção a uma organização mais ágil e eficaz para o século 21", comemorou Ngozi.