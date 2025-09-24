China abandona status de 'país em desenvolvimento' no comércio
Num gesto interpretado como "histórico" por diplomatas, a China anunciou que não irá mais manter seus benefícios como país em desenvolvimento nas negociações comerciais na OMC. O gesto atende a uma antiga demanda do governo dos EUA que, por anos, alegou que o país não poderia mais ser considerado como emergente.
O anúncio é um marco na história comercial e um divisor de águas. Para observadores internacionais, a decisão faz parte da construção de uma nova ordem mundial, com a China assumindo seu papel de liderança.
Pelas regras da OMC, países em desenvolvimento contam com um "tratamento especial e diferenciado". Ou seja, podem manter barreiras mais altas que países ricos, mais subsídios e flexibilidades extras para implementar acordos. As medidas têm como objetivo ajudar os países mais pobres a desenvolver políticas públicas para geração de emprego, renda e competitividade - exatamente como fizeram europeus e americanos ao longo de décadas.
O anúncio foi feito pelo premiê chinês, Li Qiang, abrindo caminho para uma mudança importante no mapa do comércio mundial. "A China não buscará nenhum novo tratamento especial e diferenciado nas negociações atuais e futuras da Organização Mundial do Comércio", disse Li.
Segundo Pequim, esse novo status vai valer a partir dos próximos acordos assinados dentro da OMC ou em medidas que envolvam futuros tratados comerciais.
Em Genebra, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse que a decisão foi "um momento crucial para a OMC"."A decisão da China reflete o compromisso com um sistema comercial global mais equilibrado e equitativo. Ela envia um forte sinal de apoio à reforma da OMC e ajudará a promover condições mais equitativas para todos os membros", disse ela.
Na avaliação da entidade, o princípio do tratamento especial aos emergentes proporcionou aos países em desenvolvimento certa flexibilidade na implementação dos acordos da OMC, como períodos de transição mais longos e assistência técnica.
"A ascensão da China, tornando-se a maior comercializadora de mercadorias do mundo e a segunda maior economia, levou a pedidos para que ela renunciasse a esse status", apontou a entidade, num comunicado.
"Essa medida, sem dúvida, energizará as discussões e nos ajudará a trabalhar em direção a uma organização mais ágil e eficaz para o século 21", comemorou Ngozi.
O status de país em desenvolvimento havia se transformado num impasse entre os EUA e muitas economias emergentes. O governo americano considera que tal proteção extra permite que esses países possam ganhar mercado e competitividade, às custas da influência e poder americano.
O Brasil também foi alvo da pressão americana e, no governo de Jair Bolsonaro, o Itamaraty cedeu e aceitou que abriria mão dessa condição de país em desenvolvimento. O esforço era para agradar Trump.
A esperança na OMC é de que o gesto chinês - que agora o equipara às potências europeias e americana - abra um caminho para uma reforma da instituição, hoje paralisada. Por anos, a entidade patinou na busca por saídas. Mas os EUA insistiam que apenas poderiam aceitar um pacto caso Pequim abandonasse seus benefícios como país em desenvolvimento.
O anúncio chinês promete dar um novo ímpeto para a reunião ministerial da OMC, programada para ocorrer em Camarões em março próximo.
China afirma que ainda é um país em desenvolvimento
Apesar do anúncio, o negociador comercial sênior da China, Li Chenggang, declarou nesta quarta-feira que seu governo ainda se considera como um país em desenvolvimento.
A manutenção desse status, pelo menos de forma política, atende à estratégia de Pequim no desenvolvimento de suas relações com o Sul Global e como um dos pilares do Brics.
