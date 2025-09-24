OMS desmente Trump sobre causa do autismo e pede que vacinação continue
Num declaração oficial nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desmentiu as supostas conclusões anunciadas pelo presidente Donald Trump de que vacinas ou o remédio Tylenol seriam responsáveis pelo avanço do autismo no mundo. A OMS ainda faz um apelo para que mulheres grávidas continuem a ouvir seus médicos e a ciência.
De acordo com a agência internacional, "não há evidências científicas conclusivas que confirmem uma possível ligação entre o autismo e o uso de paracetamol (também conhecido como paracetamol) durante a gravidez".
A OMS aponta que, no mundo, quase 62 milhões de pessoas (1 em 127) têm transtorno do espectro autista. "Embora a conscientização e o diagnóstico tenham melhorado nos últimos anos, as causas exatas do autismo não foram estabelecidas e entende-se que há múltiplos fatores que podem estar envolvidos", explicou a agência.
Segundo ela, "extensas pesquisas foram realizadas na última década, incluindo estudos em larga escala, investigando as ligações entre o uso de paracetamol durante a gravidez e o autismo". "Até o momento, nenhuma associação consistente foi estabelecida", afirmou.
A OMS recomenda que todas as mulheres "continuem a seguir as orientações de seus médicos ou profissionais de saúde, que podem ajudar a avaliar as circunstâncias individuais e recomendar os medicamentos necessários".
"Qualquer medicamento deve ser usado com cautela durante a gravidez, especialmente nos primeiros três meses, e de acordo com as orientações de profissionais de saúde", admitiu.
"Vacina não causa autismo"
A OMS destaca ainda que existe uma base de evidências "robusta e extensa mostrando que vacinas infantis não causam autismo".
"Estudos amplos e de alta qualidade, realizados em diversos países, chegaram à mesma conclusão. Os estudos originais que sugeriam uma ligação eram falhos e foram desacreditados", alertou a agência.
Segundo ela, desde 1999, especialistas independentes que assessoram a OMS têm confirmado repetidamente que as vacinas — incluindo aquelas com tiomersal ou alumínio — não causam autismo ou outros transtornos do desenvolvimento.
A entidade explicou ainda que os calendários de vacinação infantil são desenvolvidos por meio de um "processo cuidadoso, abrangente e baseado em evidências, envolvendo especialistas globais e a participação de países".
O calendário de vacinação infantil foi adotado por todos os países e, segundo a OMS, salvou pelo menos 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. "O calendário continua essencial para a saúde e o bem-estar de todas as crianças e comunidades", disse..
Ela ainda aponta que todas as recomendações de vacinas do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE) são baseadas em rigorosa revisão de evidências e "cuidadosamente elaboradas para oferecer a melhor proteção contra doenças graves e serem aplicadas quando mais necessário".
A OMS ainda alerta para uma queda de vacinação. "Quando os calendários de imunização são atrasados, interrompidos ou alterados sem revisão de evidências, há um aumento acentuado no risco de infecção não apenas para a criança, mas também para a comunidade em geral", apontou. "Bebês muito jovens para serem vacinados e pessoas com sistema imunológico enfraquecido ou condições de saúde subjacentes correm maior risco", disse.
