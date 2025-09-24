OMS desmente Trump sobre causa do autismo e pede que vacinação continue



Num declaração oficial nesta quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desmentiu as supostas conclusões anunciadas pelo presidente Donald Trump de que vacinas ou o remédio Tylenol seriam responsáveis pelo avanço do autismo no mundo. A OMS ainda faz um apelo para que mulheres grávidas continuem a ouvir seus médicos e a ciência.

De acordo com a agência internacional, "não há evidências científicas conclusivas que confirmem uma possível ligação entre o autismo e o uso de paracetamol (também conhecido como paracetamol) durante a gravidez".

A OMS aponta que, no mundo, quase 62 milhões de pessoas (1 em 127) têm transtorno do espectro autista. "Embora a conscientização e o diagnóstico tenham melhorado nos últimos anos, as causas exatas do autismo não foram estabelecidas e entende-se que há múltiplos fatores que podem estar envolvidos", explicou a agência.