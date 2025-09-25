Voo de Netanyahu evita Europa, onde é alvo de ordem de prisão: veja trajeto
O avião do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu evitou a maioria dos países europeus em sua rota entre Israel e os EUA. O chefe de governo fará seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, na sexta-feira, e promete denunciar os governos que reconheceram a soberania do Estado da Palestina, entre eles a França, Espanha e Portugal.
O trajeto pode ser acompanhado pelo site Flight Tracker.
Netanyahu é alvo de uma ordem de prisão internacional, emitida pelo Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia. Ele é acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade e, se seu avião tivesse de pousar por algum problema técnico em países europeus, poderia abrir uma crise diplomática. A Europa reconhece a jurisdição da corte e, por lei, teria de agir diante de um pedido de Haia.
Mas o governo de Donald Trump passou a aplicar sanções contra procuradores e juízes da corte, como represália. Fora do Tribunal, os EUA garantem que não irão cumprir a ordem de prisão contra um de seus maiores aliados.
Segundo o percurso do avião, Netanyahu fez um contorno de grande parte dos países europeus em seu trajeto, escolhendo voar pelo mar Mediterrâneo e entrando no Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar.
A Espanha, por exemplo, já prometeu cooperar com Haia no caso contra Israel. O avião, portanto, evitou sobrevoar o país.
O desvio adicionou cerca de 600 quilômetros à viagem, segundo o jornal Haaretz. De acordo com o canal i24 News, o avião de Netanyahu de fato evitou o espaço aéreo francês. Seu avião apenas sobrevoou a Grécia e Itália.
Antes de embarcar, Netanyahu antecipou parte de seu discurso na ONU, afirmando que condenará os líderes dos países que reconheceram o Estado palestino. Hoje, 159 dos 193 Estados-membros da ONU já assumem a soberania palestina.
Ele ainda confirmou que terá seu quarto encontro com Trump desde que o presidente dos EUA assumiu o cargo em janeiro de 2025. O objetivo será discutir "as grandes oportunidades que nossas vitórias trouxeram e nossa necessidade de concluir os objetivos de guerra".
No início da semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, usou seu discurso na Assembleia Geral para denunciar a situação em Gaza, ainda que não tenha usado a palavra "genocídio" para se referir à crise. Enquanto ele falava, o lugar da delegação de Israel permaneceu vazia.
O governo americano ainda vetou os vistos para as autoridades palestinas, que não puderam viajar para Nova York para o encontro. Trump fez de tudo para silenciar os palestinos e votou contra a participação do presidente Mahmoud Abbas por vídeo. Mas a grande maioria da Assembleia aprovou a ideia de uma participação virtual dos palestinos.
