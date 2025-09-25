Voo de Netanyahu evita Europa, onde é alvo de ordem de prisão: veja trajeto

Mas o governo de Donald Trump passou a aplicar sanções contra procuradores e juízes da corte, como represália. Fora do Tribunal, os EUA garantem que não irão cumprir a ordem de prisão contra um de seus maiores aliados.

Segundo o percurso do avião, Netanyahu fez um contorno de grande parte dos países europeus em seu trajeto, escolhendo voar pelo mar Mediterrâneo e entrando no Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar.

A Espanha, por exemplo, já prometeu cooperar com Haia no caso contra Israel. O avião, portanto, evitou sobrevoar o país.

O desvio adicionou cerca de 600 quilômetros à viagem, segundo o jornal Haaretz. De acordo com o canal i24 News, o avião de Netanyahu de fato evitou o espaço aéreo francês. Seu avião apenas sobrevoou a Grécia e Itália.

Antes de embarcar, Netanyahu antecipou parte de seu discurso na ONU, afirmando que condenará os líderes dos países que reconheceram o Estado palestino. Hoje, 159 dos 193 Estados-membros da ONU já assumem a soberania palestina.

Ele ainda confirmou que terá seu quarto encontro com Trump desde que o presidente dos EUA assumiu o cargo em janeiro de 2025. O objetivo será discutir "as grandes oportunidades que nossas vitórias trouxeram e nossa necessidade de concluir os objetivos de guerra".