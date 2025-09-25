Após encontro encenado com Trump, governo ainda vê risco de efeito Zelensky
Após os afagos, a preocupação agora é com uma emboscada ou um impasse. Assim o governo brasileiro se prepara para o que pode ser a primeira reunião formal entre Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump.
A aproximação, até agora, foi considerada um gesto que permite "baixar a temperatura" da crise bilateral. Mas não se descarta que a Casa Branca possa colocar Lula em uma saia-justa, repetindo gestos de humilhação que foram feitos contra Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, ou os embates de Volodymir Zelensky no Salão Oval.
O governo brasileiro, portanto, teme essa situação, e interlocutores já trabalham para blindar Lula de ser alvo de uma situação parecida, mesmo que a conversa seja somente por telefone.
Na terça-feira, em uma das salas que dão acesso ao saguão da Assembleia Geral da ONU, os dois líderes se encontram por alguns segundos. Mas nada foi espontâneo. Conforme o UOL revelou, o fato mais importante da visita de Lula aos EUA foi cuidadosamente orquestrado para acontecer e negociado em cada detalhe.
Sala reservada para Lula e Trump e risco de sabotagem
Nos bastidores, alguns dos maiores empresários do país, a CNI, mediadores internacionais e empresas de lobby em Washington trabalharam para que o encontro ocorresse. A ordem entre todos era a de manter sigilo sobre os contatos, justamente para impedir que o bolsonarismo bombardeasse o esforço, por meio de seus contatos com a ala mais radical do trumpismo.
A sabotagem por parte de Eduardo Bolsonaro já havia ocorrido no passado e os mediadores entenderam que teriam de surpreender.
O grau de expectativa era tão alto que a ONU chegou a separar uma sala para que Lula e Trump pudessem conversar por até dez minutos.
Mas um atraso de ambos os lados, a organização do cerimonial e os discursos acabaram impedindo que o encontro fosse mais longo. Trump decidiu esperar antes de entrar na Assembleia Geral e o "esbarrão" mais ensaiado dos últimos meses acabou ocorrendo.
Mesmo de pé, os dois decidiram que iriam marcar uma reunião. Enquanto Lula e Trump trocavam breves palavras, dezenas de chefes de estado não entendiam o que estava ocorrendo e, sem ver a cena, esperavam pela entrada do americano no salão principal da ONU, onde faria seu discurso. "Que bom que eu esperei", comentou Trump, já no púlpito.
O trabalho do setor privado desalojou tanto Eduardo Bolsonaro como Marco Rubio, secretário de Estado. Para fontes que trabalharam para a realização do encontro, o chefe da diplomacia americana foi "desautorizado" em sua conduta até aqui com o Brasil. Rubio vinha elevando o tom das críticas e costurando uma aliança importante com o bolsonarismo. O setor privado americano, porém, optou por dar uma mão ao setor privado brasileiro.
Membros do governo comemoravam, ainda no avião retornando de Nova York ao Brasil. "4 meses de trabalho (de Eduardo Bolsonaro) destruídos em 39 segundos", afirmou um deles ao UOL.
E agora?
Com os canais diplomáticos entre Brasil e EUA obstruídos e com a embaixada brasileira em Washington incapaz de manter contatos, o desafio agora é transformar esse breve contato em um encontro que traga resultados.
O setor privado brasileiro entregou ao vice-presidente Geraldo Alckmin um mapa dos temas que poderiam ter o potencial de atrair a atenção positiva de Trump, incluindo terras raras, minérios e IA.
Do lado americano, a Casa Branca foi avisada que trazer para a negociação o destino de Jair Bolsonaro era o equivalente a encerrar o debate, antes mesmo de começar.
Há ainda um potencial mal-entendido. A diplomacia americana saiu de Nova York convencida de que Trump e Lula tinham acertado um encontro presencial na casa Branca, para a semana que vem.
Mas, horas depois, o chanceler Mauro Vieira explicou que o governo brasileiro considerava que Lula não teria tempo para voltar aos EUA e que, portanto, seria uma ligação telefônica.
