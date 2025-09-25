Após encontro encenado com Trump, governo ainda vê risco de efeito Zelensky

Na terça-feira, em uma das salas que dão acesso ao saguão da Assembleia Geral da ONU, os dois líderes se encontram por alguns segundos. Mas nada foi espontâneo. Conforme o UOL revelou, o fato mais importante da visita de Lula aos EUA foi cuidadosamente orquestrado para acontecer e negociado em cada detalhe.

Sala reservada para Lula e Trump e risco de sabotagem

Nos bastidores, alguns dos maiores empresários do país, a CNI, mediadores internacionais e empresas de lobby em Washington trabalharam para que o encontro ocorresse. A ordem entre todos era a de manter sigilo sobre os contatos, justamente para impedir que o bolsonarismo bombardeasse o esforço, por meio de seus contatos com a ala mais radical do trumpismo.

A sabotagem por parte de Eduardo Bolsonaro já havia ocorrido no passado e os mediadores entenderam que teriam de surpreender.

O grau de expectativa era tão alto que a ONU chegou a separar uma sala para que Lula e Trump pudessem conversar por até dez minutos.

Mas um atraso de ambos os lados, a organização do cerimonial e os discursos acabaram impedindo que o encontro fosse mais longo. Trump decidiu esperar antes de entrar na Assembleia Geral e o "esbarrão" mais ensaiado dos últimos meses acabou ocorrendo.