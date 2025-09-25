Festival literário transforma memória em arma para construir o futuro
A escritora ruandesa Scholastique Mukasonga perdeu 37 de seus parentes no genocídio em seu país, nos anos 90, incluindo seu pai, mãe e irmãos. Agora, ela desembarca no Brasil para falar do dever da memória e do papel da literatura como instrumento para lidar com a nova encruzilhada que o mundo vive.
Mukasonga é um dos destaques do Festival Literário Internacional de Araxá vai acontecer entre os dias 1.º e 5 de outubro de 2025. A ruandesa irá dialogar com o baiano Itamar Vieira Junior que, em suas obras, também resgatou a memória da terra e de seus personagens na história das injustiças que teimam se perpetuar no Brasil.
Além deles, o festival vai contar com a presença de mais de 100 escritores e escritoras de diversas regiões do país, envolvidos pelo tema "Literatura, Encruzilhada e Memória". A escritora camaronesa Léonora Miano é presença confirmada, além de nomes como Calila das Mercês, Cecília Oliveira, Geni Núñez, Juliana Monteiro, Marcelino Freire, Matheus Leitão, Natalia Timerman, Tatiana Salem Levy e Tino Freitas.
A curadoria foi dos escritores Jeferson Tenório, Bianca Santana e Sérgio Abranches. Além disso, o curador Leo Cunha atua no campo infantojuvenil, e Rafael Nolli, Carlos Vinícius e Luiz Humberto França, na curadoria local.
Segundo o presidente do Festival, Afonso Borges, "a proposta temática do Fliaraxá - Literatura, Encruzilhada e Memória - é convidar a todos e todas a uma reflexão sobre a importância da lembrança, sob a perspectiva histórica, frente caminhos éticos que a humanidade necessita se orientar".
" Esta é a vida da Sholastique: o dever da memória posta em uma encruzilhada. Assim como toda a literatura do Itamar, fundada na gênese do brasileiro", disse.
Suas obras explicitam a necessidade de que crimes e injustiças do passado sejam adequadamente abordados para a construção de uma sociedade democrática, pluralista, inclusiva e pacífica.
Ambos apontam como o reconhecimento de crimes de guerra, abandono e violações em massa de direitos humanos é essencial para restaurar a dignidade das vítimas, permitindo que a sociedade recupere a confiança e inicie um processo de reconciliação. Tanto entre entre cidadãos e autoridades estatais, como entre diferentes grupos em casos envolvendo conflitos entre populações.
Ao longo da história, o fracasso em reconhecer e punir os crimes e violações ocorridos leva ao negacionismo e perpetua e legitima a violência.
Memória, portanto, é poder e faz parte do processo de justiça e da construção do futuro. Sem ela não pode haver direito à verdade, à justiça, à reparação ou garantias de não repetição.
A ideia é de que, no centro do debate, a memória se transforme em uma ferramenta vital para permitir que as sociedades saiam do ciclo de ódio e conflito e comecem a tomar medidas definitivas para a construção de uma cultura de paz.
"Nós, sobreviventes, aprendemos a viver com as feridas. Nunca iremos nos desfazer delas", disse Mukasonga, que nasceu à beira do rio Rukarara, em Ruanda. De etnia tutsi, ela e sua família foram deportadas em 1960 para a região ruandesa de Nyamata. Treze anos depois, ela se refugiou no Burundi com seu irmão. E foi longe de seus pais e irmãos que ela viveria o genocídio de 1994.
A escritora acumula reconhecimentos internacionais e é cotada para o prêmio Nobel de Literatura. No Brasil, seus livros, como "Nossa Senhora do Nilo", "Baratas e "Kibogo Subiu ao Céu", são publicados pela editora Nos.
Assim, a literatura é, também, lançar luz sobre violações passadas, enfrentar os desafios do presente, honrar as vítimas e construir espaços para eventuais pedidos oficiais ou íntimos de desculpas.
