Filho de Bolsonaro propõe 'rua Charlie Kirk' em Balneário Camboriú

O vereador Jair Renan Bolsonaro teve uma grande ideia: mudar o nome de uma rua de sua cidade, Balneário Camboriú (SC), para homenagear um ícone da extrema direita global. Numa proposta que ele apresentou nesta quinta-feira, ele quer rebatizar uma delas para "rua Estados Unidos - Charlie Kirk".

Kirk, morto há duas semanas, foi transformado numa bandeira do governo de Donald Trump, que politizou seu assassinato para fortalecer seus ataques contra alas progressistas.

Na cidade do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, porém, propostas para mudança de nome de locais públicos precisam passar por uma tramitação especial. A praxe é que tais propostas venham de associações de moradores e que tenham o apoio de sete vereadores. Nada disso foi feito por Jair Renan.