Franceses protestam com tratores nas ruas contra o acordo com o Mercosul

Em Blois, no Loir-et-Cher, cruzes feitas de madeira foram instaladas para simbolizar a morte da agricultura. "Há dois anos realizamos protestos intensos com mensagens fortes não recebemos nenhum sinal positivo, nenhuma mensagem do nosso Presidente da República. Nada está avançando", lamenta Olivier Hardouin, presidente da FNSEA 41 (Federação Nacional dos Sindicatos Franceses).

"Nós Prometeram coisas sobre soberania alimentar, especialmente com o Mercosul, mas isso não está ocorrendo. Nem sabemos se teremos que continuar produzindo daqui a um mês, se teremos que plantar e semear cereais. Hoje, não temos nenhuma perspectiva positiva", disse.

Uma das queixas é contra a sinalização da França de que, depois de anos de resistência contra o acordo, apontou que poderia aceitá-lo.

De forma mais geral, trata-se de mobilizar-se contra "o Mercosul, os impostos impostos por Donald Trump e a enxurrada de importações internacionais que não respeitam nossos padrões", disse Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA (Federação Nacional dos Sindicatos da França).

Outro ato foi registrado na manhã desta sexta-feira, quando cerca de cinquenta agricultores entraram no supermercado Auchan, em Dury, para denunciar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

O alvo são os produtos de países estrangeiros nas prateleiras — como carne e açúcar — que não estão sujeitos aos mesmos padrões que os da França.