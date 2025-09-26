Franceses protestam com tratores nas ruas contra o acordo com o Mercosul
Os franceses colocam seus tratores nas ruas. Nesta sexta-feira, o setor agrícola da do país vai marcar um dia de protestos contra o Mercosul. A UE está prestes a assinar um acordo comercial com o bloco sul-americano, denunciado pelo campo europeu como uma ameaça a sua renda. O protesto também ataca as tarifas criadas por Donald Trump.
A expectativa é de que cerca de 70 manifestações sejam organizadas em 65 departamentos da França. Algumas delas começaram já pela madrugada. Em Hérault, faixas foram penduradas nos muros e portões da subprefeitura de Lodève. Agricultores também se reuniram perto de Béziers, acompanhados por tratores e veículos pesados.
Convocadas pela FNSEA (Federação Sindical Francesa) para denunciar os acordos entre a Europa e o Mercosul, o ato também ocorre em supermercados de Estrasburgo e em Versalhes. Outras manifestações são esperadas em Cher, Bouges, Ardennes, Nord e Marne, bem como em Pas-de-Calais, Dijon e dezenas de cidades.
Em Blois, no Loir-et-Cher, cruzes feitas de madeira foram instaladas para simbolizar a morte da agricultura. "Há dois anos realizamos protestos intensos com mensagens fortes não recebemos nenhum sinal positivo, nenhuma mensagem do nosso Presidente da República. Nada está avançando", lamenta Olivier Hardouin, presidente da FNSEA 41 (Federação Nacional dos Sindicatos Franceses).
"Nós Prometeram coisas sobre soberania alimentar, especialmente com o Mercosul, mas isso não está ocorrendo. Nem sabemos se teremos que continuar produzindo daqui a um mês, se teremos que plantar e semear cereais. Hoje, não temos nenhuma perspectiva positiva", disse.
Uma das queixas é contra a sinalização da França de que, depois de anos de resistência contra o acordo, apontou que poderia aceitá-lo.
De forma mais geral, trata-se de mobilizar-se contra "o Mercosul, os impostos impostos por Donald Trump e a enxurrada de importações internacionais que não respeitam nossos padrões", disse Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA (Federação Nacional dos Sindicatos da França).
Outro ato foi registrado na manhã desta sexta-feira, quando cerca de cinquenta agricultores entraram no supermercado Auchan, em Dury, para denunciar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.
O alvo são os produtos de países estrangeiros nas prateleiras — como carne e açúcar — que não estão sujeitos aos mesmos padrões que os da França.
Os agricultores, vestindo jaquetas com a inscrição "Alfândegas Agrícolas", colarão adesivos nos alimentos.
