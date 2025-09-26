'Lula eles não enganam', diz Amorim, sobre diálogo com Trump

De acordo com Amorim, a ideia é de que seja vinculado a um maior investimento norte-americano no Brasil, desde que haja processamento no país — como é o caso do acesso às terras raras. "Não daremos nada de graça", garantiu.

Eis os principais trechos da entrevista exclusiva:

O que significou o gesto de Trump?

Amorim: Até agora havia apenas uma relação indireta, por carta, sempre muito tensa. E acho que houve um desejo de distensão. Se vai resolver alguma coisa, os problemas substantivos, temos ainda que ver. Mas há a possibilidade e o desejo de conversa, e isso é positivo.

Qual a mensagem que o governo vai levar à conversa?

Amorim: Somos os dois maiores países das Américas, temos um histórico de boa relação. O que procuramos para o mundo é um certo equilíbrio e que contribua para a paz. Isso é bom para todos. Essa é a nossa mensagem. E, no comércio, claro que não podemos resolver tudo de uma vez. Evidente que favorecemos o comércio multilateral. Mas vamos tentar tratar do imediato, fazer como outros países estão fazendo.