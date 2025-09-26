ONU cita Airbnb, Motorola Solutions e construtoras por ações na Palestina

As companhias avaliadas concentram-se principalmente em atividades comerciais relacionadas à construção, ao mercado imobiliário, à mineração e à extração de minérios.

O relatório apela às empresas para que "tomem as medidas adequadas para lidar com os impactos adversos dos direitos humanos" das suas atividades. "Quando as empresas identificarem que causaram ou contribuíram para impactos adversos dos direitos humanos, devem providenciar ou cooperar na reparação por meio de processos adequados", afirma o relatório.

"Este relatório destaca a responsabilidade de diligência prévia das empresas que trabalham em contextos de conflito para garantir que as suas atividades não contribuam para abusos dos direitos humanos", afirmou o Chefe de Direitos Humanos da ONU, Volker Türk.

"A metodologia que utilizamos para produzir este relatório também é uma ferramenta importante para avaliar os impactos adversos das atividades comerciais sobre os direitos humanos em outras partes do mundo", acrescentou.

A maioria das empresas em causa listadas na última atualização está sediada em Israel, enquanto outras estão sediadas no Canadá, China, França, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos.

De acordo com a ONU, os governos "devem tomar medidas apropriadas para garantir, por meio de meios judiciais, administrativos, legislativos ou outros meios apropriados, que quando abusos de direitos humanos relacionados a negócios ocorrerem em seu território e/ou sujeitos à sua jurisdição, os afetados tenham acesso a recursos eficazes, consistentes com o direito internacional".