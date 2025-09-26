Senadores dos EUA buscam com Congresso canais alternativos ao bolsonarismo

Os dois senadores americanos lideram, em Washington, o projeto de lei que tem como meta derrubar as tarifas criadas por Trump contra o Brasil, alegando que elas estão sendo usadas apenas para sair ao resgate do ex-presidente, e não para beneficiar a economia ou o consumidor americano. O projeto de lei determina suspender a ordem estabelecida pela Casa Branca contra os produtos brasileiros. Os senadores ainda acusam Trump de promover "vingança" por conta do destino dado ao seu aliado brasileiro.

Segundo os parlamentares, os americanos importam mais de US$ 40 bilhões anualmente do Brasil, incluindo quase US$ 2 bilhões em café, um produto que não pode ser cultivado na maior parte dos Estados Unidos.

Eles ainda alegam que o comércio entre os EUA e o Brasil sustenta quase 130.000 empregos nos EUA. "Uma guerra comercial com o Brasil aumentaria os custos para os americanos, prejudicaria as economias americana e brasileira e aproximaria o Brasil da China", alertam.

Durante a reunião, em Brasília, os americanos sugeriram que uma nova comitiva de parlamentares brasileiros viaje os EUA para avançar o debate sobre o impacto do tarifaço e das rupturas comerciais adotadas por Trump.

A CTEUA, criada em julho em reação ao tarifaço de 50% imposto pelos EUA a produtos brasileiros, é composta por oito senadores ligados a diferentes partidos e regiões. Ainda naquele mês, o grupo esteve em Washington na esperança de abrir um canal de diálogo.

Os assessores americanos também apresentaram uma mensagem de abertura no Senado norte-americano com o Congresso do Brasil. Segundo fontes que estiveram na reunião, as equipes apresentaram uma mensagem institucional em nome de seus gabinetes. Mas também quiseram saber sobre a aproximação do Brasil com outros parceiros, como a China.