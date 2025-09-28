Artistas e movimentos sociais pedem que Lula proteja flotilha rumo a Gaza

A carta com mais de 350 assinaturas é uma iniciativa da organização da flotilha e surge após os ataques a barcos, com o lançamento de pelo menos 14 bombas de efeito moral e produtos químicos no último dia 23 de setembro.

"Os corações e mentes da maioria das pessoas no mundo estão com nossa histórica missão. A invasão total da Cidade de Gaza segue em velocidade acelerada e vamos continuar a navegar para romper o cerco e abrir um corredor humanitário a Gaza, carregando toda a ajuda que podemos. Sigam-nos e levantem-se pelo fim do genocídio", convoca diretamente da Flotilha o ativista brasileiro Thiago Ávila, organizador internacional da Global Sumud Flotilla.

Comitês de solidariedade ao povo palestino, além de organizações da comunidade árabe-palestina no Brasil, como a Federação Árabe Palestina do Brasil (FEPAL) e o Instituto Brasil Palestina (Ibraspal), também apoiam a iniciativa, assim como coletivos como o Vozes Judaicas por Libertação, expressão judaica antissionista no país.

Envio de embarcações

Na última semana, 37 parlamentares enviaram um documento ao governo federal pedindo medidas urgentes de proteção aos tripulantes da Global Sumud Flotilla, dentre os quais os brasileiros. O texto solicita que a União "envie embarcações equipadas para auxiliar na proteção à Flotilha e garantir resgate aos brasileiros que integram a missão". A iniciativa foi da deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS), com apoio de nomes como Érika Kokay (PT-DF) e Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Está ainda prevista, para o dia 2 de outubro, uma reunião com o ministro Mauro Vieira, organizada pelo deputado João Daniel (PT-SE), que contará com a presença das deputadas Sâmia Bomfim e Fernanda Melchionna. A pauta inclui a costura diplomática, a segurança da Flotilha e o posicionamento do governo brasileiro diante dos ataques israelenses, além dos encaminhamentos da Audiência Pública realizada em 28 de agosto, que debateu a ruptura de relações com Israel.