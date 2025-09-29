EUA cobraram Brasil a fazer pressão sobre Cuba em 1998, revela telegrama

O texto, escrito em primeira pessoa por Lampreia, relata o telefonema que recebera, no dia 16 de daquele ano, da chefe da diplomacia americana.

"A secretária de estado pediu-me que, em minha visita a Cuba, de 24 a 27 do corrente, não deixasse de falar sobre os temas da democracia e dos direitos humanos", relatou o então chefe do Itamaraty.

"Em resposta, recordei a Albright não apenas que já me tenho manifestado sobre ambas as questões em declarações públicas sobre a visita, como também o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso fez em Santiago importante pronunciamento à respeito da redemocratização de Cuba como passo necessário à reintegração plena daquele país à comunidade hemisférico", escreveu Lampreia.

Segundo ele, a secretaria de Estado "fez questão de manifestar que o governo dos EUA apreciou essas palavras do presidente na recente Cúpula das Américas".

Na conversa, ela ainda expressou inquietação com a possibilidade de que se esteja articulando, para a próxima assembleia-geral da OEA, que se realiza entre 1 e 3 de junho, "algum movimento com vistas a reintegração de Cuba ao seio da organização, o que seria inaceitável para os EUA".

"Disse-me estar preocupada, pois não se sente bem informada sobre o que estaria ocorrendo. Acrescentou que, apesar de submetida a intensas pressões decorrentes da agenda das relações com a Europa e da crise do Oriente Médio, cogitava viajar a Caracas para participar da assembleia da OEA", relatou.