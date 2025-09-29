EUA cobraram Brasil a fazer pressão sobre Cuba em 1998, revela telegrama
O governo democrata de Bill Clinton cobrou o governo de Fernando Henrique Cardoso a pressionar Cuba por democracia e alertou sobre o risco de que a ilha pudesse ser reincorporada à OEA (Organização dos Estados Americanos).
As revelações fazem parte de documentos obtidos com exclusividade pela Fiquem Sabendo, organização sem fins lucrativos especializada em transparência pública. Num telegrama interno do Itamaraty de 17 de maio de 1998, é relatada a conversa sigilosa entre o então chanceler Luis Felipe Lampreia e a secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright.
A revelação faz parte de uma série de documentos do Itamaraty que perderam a classificação de secretos e que, nesta segunda-feira, estão sendo publicados pelo UOL.
O texto, escrito em primeira pessoa por Lampreia, relata o telefonema que recebera, no dia 16 de daquele ano, da chefe da diplomacia americana.
"A secretária de estado pediu-me que, em minha visita a Cuba, de 24 a 27 do corrente, não deixasse de falar sobre os temas da democracia e dos direitos humanos", relatou o então chefe do Itamaraty.
"Em resposta, recordei a Albright não apenas que já me tenho manifestado sobre ambas as questões em declarações públicas sobre a visita, como também o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso fez em Santiago importante pronunciamento à respeito da redemocratização de Cuba como passo necessário à reintegração plena daquele país à comunidade hemisférico", escreveu Lampreia.
Segundo ele, a secretaria de Estado "fez questão de manifestar que o governo dos EUA apreciou essas palavras do presidente na recente Cúpula das Américas".
Na conversa, ela ainda expressou inquietação com a possibilidade de que se esteja articulando, para a próxima assembleia-geral da OEA, que se realiza entre 1 e 3 de junho, "algum movimento com vistas a reintegração de Cuba ao seio da organização, o que seria inaceitável para os EUA".
"Disse-me estar preocupada, pois não se sente bem informada sobre o que estaria ocorrendo. Acrescentou que, apesar de submetida a intensas pressões decorrentes da agenda das relações com a Europa e da crise do Oriente Médio, cogitava viajar a Caracas para participar da assembleia da OEA", relatou.
Lampreia respondeu que não tinha informação sobre a suposta articulação pela reintegração de Cuba na OEA. Mas garantiu: "na hipótese pouco provável de que isto se confirmasse, o Brasil não apoiaria tal iniciativa".
Na mesma conversa, Albright lembrou o chanceler brasileiro sobre o convite que a Casa Branca havia feito para que Fernando Henrique Cardoso fosse jantar com Clinton em Camp David. Segundo ela, seria um "gesto muito especial". "Além de seu significado político, o convite confirmaria a boa relação especial estabelecida entre ambos os chefes de estado".
Lempreia então respondeu que o Brasil tinha "perfeita consciência do significado da iniciativa, que muito nos sensibiliza, e concordei com a secretaria de estado quanto a facilidade de diálogo e simpatia entre nossos presidentes".
Endurecimento de embargo e ataques
A pressão americana sobre o Brasil ocorria num momento delicado nas relações entre EUA e Cuba. Clinton havia assumido com a Guerra Fria já no retrovisor. Mas a situação cubana continuava tendo um impacto doméstico, principalmente diante do colégio eleitoral da Flórida.
Nos bastidores, o democrata agiu para aproximar os dois países, num primeiro momento. Mas a opção foi abandonada.
De fato, Clinton chegou a mandar sinais de "garantias públicas" de que os Estados Unidos não representavam nenhuma ameaça militar a Cuba. Para reforçar esse ponto, autoridades americanas começaram a alertar as autoridades cubanas com antecedência sobre manobras navais de rotina perto da ilha e iniciaram discussões discretas sobre cooperação contra o narcotráfico. Autoridades americanas também reduziram a retórica anti-Castro.
Mas tudo mudou a partir de 1996, por conta da invasão constante do espaço aéreo cubano por um grupo de pilotos cubano-americanos conhecido como Irmãos ao Resgate (BTTR). Desde 1991, eles realizavam missões de busca por balseiros cubanos em dificuldades que haviam começado a fugir de Cuba.
Quem comandava os aviões "civis", porém, era um velho conhecido dos cubanos. José Basulto havia sido treinado pela CIA e participou da invasão da Baía dos Porcos. No ano seguinte, ele tentou bombardear com um canhão um hotel de Havana onde supostamente Fidel Castro estava jantando. "Fui treinado como terrorista nos EUA", disse, numa entrevista. Em 1995, ele sobrevoou Havana e soltou panfletos que diziam: "Irmão, não companheiros".
Cuba alertou sobre os voos, mandou telegramas de alerta e considerava que aquela situação, num país que tinha acabado de perder o apoio de Moscou, era "humilhante".
Naquele ano, Castro avisou que derrubaria o próximo avião que violasse o espaço aéreo e a Administração Federal de Aviação dos EUA pediu oficialmente a Basulto a parar com as provocações.
Entre agosto de 1995 e fevereiro de 1996, ele continuou com as provocações, levando Havana a mandar quatro alertas ao governo americano.
Num desses voos, porém, Havana optou por derrubar o avião, abrindo uma crise profunda entre os dois países. Em 26 de fevereiro 1996, Clinton solicitou ao Congresso a aprovação de uma lei que buscasse indenização imediata para os familiares dos pilotos mortos. Ele ordenou a expansão da Rádio Martí, colocou limites de movimentação aos diplomatas cubanos e proibiu voos comerciais entre Cuba e os Estados Unidos.
Clinton então pediu ao Pentágono que avaliasse duas possíveis opções de resposta: um ataque aéreo massivo e um ataque com mísseis contra a base aérea de San Antonio, de onde os MIGs que derrubaram o avião civil haviam decolado. O Pentágono, no entanto, desaconselhou tais medidas e recomendou extrema cautela.
Clinton, para não ser percebido como "fraco", decidiu apoiar a Lei de Liberdade e Solidariedade Democrática Cubana, conhecida como a Lei Helms-Burton e que previa sanções contra Cuba e terceiros países que negociassem com o país.
Até então, tratava-se da legislação mais anticubana da história. Clinton, às vésperas das eleições presidenciais, neutralizou as acusações dos exilados cubanos de que ele estava mudando a política. O gesto foi crítico para manter a Flórida nas mãos dos democratas.
Mas, pessoalmente, o presidente parecia compreender que o embargo jamais trouxe resultados. "Qualquer pessoa com um mínimo de inteligência poderia ver que o embargo era contraproducente", disse ele posteriormente a um confidente no Salão Oval. "Ele desafiava políticas mais sensatas de engajamento que havíamos adotado com alguns países comunistas, mesmo no auge da Guerra Fria", concluiu.
Em sua biografia, My Life, Clinton admitiu uma vez mais o caráter de política interna que teve a medida. "Apoiar a lei foi bom num ano eleitoral na Flórida. Mas minou qualquer chance que eu poderia ter de retirar o embargo num segundo mandato, em troca de mudanças positivas em Cuba", escreveu. "Quase parecia que Castro quisesse nos forçar a manter o embargo como desculpa para seus fracassos econômicos", completou.
