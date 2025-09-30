Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Plano de 'paz' de Trump é ultimato e exclui palestinos

Imagem: Saul Loeb / AFP

Ultimato. É esse o espírito do suposto "plano de paz" que Donald Trump oferece sobre Gaza.

Caso ele seja aceito, fica ainda estabelecida que a reconstrução do território será liderada por um grupo internacional, praticamente sem a presença de palestinos e abalando, talvez definitivamente, a ideia de um estado soberano que inclua tanto a Cisjordânia como Gaza.

Segundo o plano, o grupo que irá liderar a reconstrução será liderado por um britânico -
Tony Blair. Uma ironia diante do fato de que foram justamente os britânicos, há 108 anos, quem abriram espaço para a criação de um estado judaico, sem consultas com autoridades palestinas na região.

Caberia a esse conselho a administração sobre o território, sem previsão de que ele se transforme em parte de um país chamado Palestina.
O grupo seria formado apenas por investidores, empresários e personalidades do mundo muçulmano. Mas sem qualquer sinal da existência de uma participação efetiva das autoridades palestinas, nem mesmo aquelas que são consideradas como inimigas do Hamas. O plano não conta sequer com uma referência à soberania ou ao fato de que existe um presidente palestino,
Mahmoud Abbas.

Na prática, o plano enterra de forma definitiva a ideia de uma Palestina que inclua todo o território previsto pelos acordos internacionais.

A Gaza International Transitional Authority (Gita) - como foi denominada - teria apenas um representante palestino e, mesmo assim, do setor financeiro ou de segurança. Ou seja, sem qualquer legitimidade popular.

Não por acaso, enquanto o plano era desenhado, nem americanos e nem israelenses aceitaram a ideia de reconhecer a soberania palestina. Trump e Netanyahu ainda promoveram um boicote contra a conferência na ONU para apoiar a causa palestina. Abbas, num gesto de humilhação, foi impedido de viajar aos EUA.

O plano de "paz" de Trump corre o risco de enterrar parte substancial do objetivo que, por décadas, gerações de palestinos lutaram: o controle sobre suas próprias terras. E, portanto, de seus destinos.

