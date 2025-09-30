Plano de 'paz' de Trump prevê anistia para Netanyahu na Corte de Haia

O plano de "paz" apresentado pelo governo de Donald Trump para Gaza prevê o fim de qualquer ação legal por parte dos palestinos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nas cortes internacionais.

O chefe do governo de Israel foi indiciado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, enquanto um processo é ainda movido contra ele por genocídio em Gaza na Corte Internacional de Justiça. Se não bastasse, uma comissão de inquérito criada pela ONU concluiu que todos os critérios foram preenchidos para que as ações militares em Gaza sejam consideradas oficialmente como um genocídio.

Mas, num dos pontos do plano de Trump para encerrar a guerra, a Autoridade Palestina só será considerada legítima para eventualmente governar o território palestino e a "Nova Gaza" se ela abandonar todos os processos contra Israel ou os EUA nas cortes.