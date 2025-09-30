Plano de 'paz' de Trump prevê anistia para Netanyahu na Corte de Haia
O plano de "paz" apresentado pelo governo de Donald Trump para Gaza prevê o fim de qualquer ação legal por parte dos palestinos contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nas cortes internacionais.
O chefe do governo de Israel foi indiciado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional, enquanto um processo é ainda movido contra ele por genocídio em Gaza na Corte Internacional de Justiça. Se não bastasse, uma comissão de inquérito criada pela ONU concluiu que todos os critérios foram preenchidos para que as ações militares em Gaza sejam consideradas oficialmente como um genocídio.
Mas, num dos pontos do plano de Trump para encerrar a guerra, a Autoridade Palestina só será considerada legítima para eventualmente governar o território palestino e a "Nova Gaza" se ela abandonar todos os processos contra Israel ou os EUA nas cortes.
No final do ano passado, o Tribunal Penal Internacional, com sede em Haia, nos Países Baixos, emitiu um mandado de prisão contra Netanyahu, indicando que existe "base para acreditar" que ele é responsável por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
O israelense acusou a decisão do TPI de ser "absurda" e "antissemita". Segundo ele, o país "não cederá à pressão, não será dissuadido e não recuará até que todos os objetivos de guerra de Israel sejam alcançados".
Fome como arma de guerra
Uma das principais acusações foi a de existir um plano para usar a fome como método de guerra e outros atos de violência contra a população civil de Gaza como meio de:
- Eliminar o Hamas;
- Garantir o retorno dos reféns que o Hamas sequestrou
- punir coletivamente a população civil de Gaza, que eles consideravam uma ameaça a Israel.
"Os efeitos do uso da fome como método de guerra, juntamente com outros ataques e punição coletiva contra a população civil de Gaza, são graves, visíveis e amplamente conhecidos, e foram confirmados por várias testemunhas entrevistadas pelo meu gabinete, inclusive médicos locais e internacionais", disse Karim Khan, procurador-geral da corte.
Elas incluem desnutrição, desidratação, sofrimento profundo e um número crescente de mortes entre a população palestina, incluindo bebês, outras crianças e mulheres.
O que pesa sobre Netanyahu
Fome de civis como método de guerra, como um crime de guerra contrário ao artigo 8 do Estatuto de Roma;
Causar intencionalmente grande sofrimento ou lesões graves ao corpo ou à saúde, contrariamente ao artigo 8, ou tratamento cruel como crime de guerra.
Assassinato intencional ou assassinato como crime de guerra, contrário ao artigo 8;
Dirigir intencionalmente ataques contra uma população civil como um crime de guerra contrário aos artigos 8;
"Por essas razões, com relação aos crimes de guerra, a Câmara da Corte considerou apropriado emitir os mandados de prisão de acordo com a lei de conflitos armados internacionais. A Câmara também considerou que os supostos crimes contra a humanidade faziam parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Gaza", disse o tribunal.
Haia, assim, considerou que "há motivos razoáveis para acreditar que (Netanyahu) privou intencional e conscientemente a população civil em Gaza de objetos indispensáveis à sua sobrevivência, incluindo alimentos, água, medicamentos e suprimentos médicos, bem como combustível e eletricidade, de pelo menos 8 de outubro de 2023 a 20 de maio de 2024".
