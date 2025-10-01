Repressão contra imigrantes não será suspensa com 'shutdown', alertam EUA
A paralisação das operações do governo norte-americano não irá abalar as principais bandeiras do trumpismo. Em uma manobra, o presidente Donald Trump declarou como "essenciais" os trabalhadores das agências consideradas estratégicas pelo governo, entre eles aqueles que operam os programas de deportação e prisão de imigrantes. Temas comerciais ligados ao tarifaço também serão poupados.
Com o shutdown (apagão econômico), centenas de milhares de funcionários de agências federais estão sendo mandados para casa, incluindo economistas dos departamentos de pesquisa, sanitaristas ou mesmo funcionários de parques nacionais.
Mas no Departamento de Segurança Interna, 95% dos funcionários serão mantidos. Em comunicado, o ICE - a autoridade de imigração e aduana dos EUA - anunciou que "nenhuma mudança ocorrerá" na questão das fronteiras do país. "Os rumores de que o shutdown do governo irá permitir a entrada ilegal de imigrantes nos EUA são falsas", garantiu.
Hoje, 60 mil imigrantes estão presos nos EUA, aguardando uma definição de seus destinos. Trata-se do maior número já registrado no país.
Conforme a American Immigration Council, quando o Congresso aprovou a Lei One Big Beautiful Bill em julho, ela forneceu ao ICE US$ 29,9 bilhões para execução e US$ 5 bilhões para detenção, a serem gastos até setembro de 2029.
"Esse nível sem precedentes de financiamento pode continuar mesmo se o governo federal entrar em paralisação, incluindo a contratação e a expansão de sua força de trabalho", disse.
Mas, segundo a entidade, se a paralisação se prolongar, isso poderá levar ao reagendamento de dezenas de milhares de casos, como ocorreu em uma paralisação anterior em 2019, que causou a suspensão de entre 80.000 e 94.000 casos.
"No entanto, aquela paralisação ocorreu em um momento em que havia apenas 1 milhão de casos pendentes e centenas de juízes de imigração a menos", disse. "Com mais de 3,4 milhões de casos pendentes atualmente, a paralisação da pauta de não detidos provavelmente levaria a ainda mais casos suspensos diariamente do que em 2019", alertou.
Segundo a avaliação, as audiências judiciais de imigração de detidos provavelmente continuarão normalmente, como ocorreu durante as paralisações anteriores do governo. "Com o governo Trump detendo um número recorde de imigrantes, isso sugere que eles podem aproveitar a oportunidade para direcionar o máximo de juízes possível para julgar casos envolvendo detenções", disse.
"Também é possível que o governo Trump considere os tribunais de imigração para imigrantes sem detenção como 'essenciais', dada sua iniciativa de deportação em massa", completou.
Negociações com China mantidas
Na agenda comercial, as negociações mantidas por Trump com a China e dezenas de outros governos também serão mantidas. Elas foram consideradas como uma emergência nacional, diante do déficit americano.
Agora, os técnicos do Departamento de Comércio e mesmo do Escritório de Comércio dos EUA continuarão a operar, dentro da classificação de "trabalhos essenciais". Pelo menos 60% dos funcionários dessas agências americanas continuarão a trabalhar.
Assim, as investigações contra o Brasil, contra a importação de aço, madeira e dezenas de outros segmentos também serão mantidas.
