Repressão contra imigrantes não será suspensa com 'shutdown', alertam EUA

Hoje, 60 mil imigrantes estão presos nos EUA, aguardando uma definição de seus destinos. Trata-se do maior número já registrado no país.

Conforme a American Immigration Council, quando o Congresso aprovou a Lei One Big Beautiful Bill em julho, ela forneceu ao ICE US$ 29,9 bilhões para execução e US$ 5 bilhões para detenção, a serem gastos até setembro de 2029.

"Esse nível sem precedentes de financiamento pode continuar mesmo se o governo federal entrar em paralisação, incluindo a contratação e a expansão de sua força de trabalho", disse.

Mas, segundo a entidade, se a paralisação se prolongar, isso poderá levar ao reagendamento de dezenas de milhares de casos, como ocorreu em uma paralisação anterior em 2019, que causou a suspensão de entre 80.000 e 94.000 casos.

"No entanto, aquela paralisação ocorreu em um momento em que havia apenas 1 milhão de casos pendentes e centenas de juízes de imigração a menos", disse. "Com mais de 3,4 milhões de casos pendentes atualmente, a paralisação da pauta de não detidos provavelmente levaria a ainda mais casos suspensos diariamente do que em 2019", alertou.

Segundo a avaliação, as audiências judiciais de imigração de detidos provavelmente continuarão normalmente, como ocorreu durante as paralisações anteriores do governo. "Com o governo Trump detendo um número recorde de imigrantes, isso sugere que eles podem aproveitar a oportunidade para direcionar o máximo de juízes possível para julgar casos envolvendo detenções", disse.