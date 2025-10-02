Enquanto Trump fecha mercado, Reino Unido propõe ao Brasil acordo comercial
Diante de uma ofensiva de Donald Trump por redesenhar o comércio internacional, o governo do Reino Unido articula uma aproximação ao Mercosul para iniciar negociações para a criação de um acordo de livre comércio com Brasil e a região.
Londres indicou de forma explícita tanto ao governo Lula como ao presidente da Argentina, Javier Milei, que quer iniciar um processo de diálogo. Consultas preliminares foram realizadas na semana passada, em viagem do ministro do Comércio, Chris Bryant, para a região.
O que levou os britânicos a iniciar as conversas foi o temor de que os produtos do Reino Unido sofram uma perda de mercados no Brasil e Argentina por conta da iminência de acordos entre o Mercosul e a UE (União Europeia).
Depois de mais de 40 anos como parte do projeto de integração europeia, o Reino Unido deixou a UE. Isso significou que passou a ficar de fora dos acordos comerciais negociados pela Europa com o resto do mundo.
No caso do Mercosul, a negociação que já dura 25 anos chegou a um momento decisivo. A Europa, depois de muita resistência, optou por flexibilizar sua posição. Pesou de forma fundamental o tarifaço de Trump contra produtos de todo o mundo, inclusive europeus.
Na avaliação do governo britânico, porém, o risco agora é de que os produtos do Reino Unido sofram uma concorrência para entrar no mercado brasileiro. Bens similares vendidos pela França ou Alemanha terão taxas mais baixas para entrar no Mercosul e, assim, deslocar as exportações britânicas para a região.
A aposta de Londres é de que uma aproximação permita uma expansão importante dos fluxos. "O comércio com o Brasil atingiu o recorde histórico de 12,3 bilhões de libras esterlinas, mas, dado o tamanho de nossas economias e o alinhamento entre setores prioritários, como energia limpa, ciências da vida e transformação digital, ainda há amplo espaço para crescimento", diz o governo britânico, num comunicado.
Enquanto um tratado começa a ser desenhado, um dos mecanismos imediatos é a assinatura de um ARM (Acordo de Reconhecimento Mútuo) para Avaliação da Conformidade. Isso tornaria as exportações em ambas as direções mais fáceis e baratas, reduzindo a burocracia - permitindo que os exportadores do Reino Unido avaliem facilmente se suas mercadorias atendem às regulamentações federais brasileiras antes do embarque e vice-versa.
Os controles alfandegários também poderiam ser acelerados para mercadorias do Reino Unido que entram no Brasil, à medida que as negociações prosseguem para um AAAM (Acordo de Assistência Mútua Aduaneira).
Durante a visita, foi ainda assinada uma declaração de intenções para iniciar negociações para o reconhecimento mútuo de Operadores Econômicos Autorizados, o que significaria processamento e desembaraço de mercadorias mais rápidos e maior segurança nas cadeias de suprimentos.
O governo britânico também procurou a Argentina para sugerir o início de uma negociação. Embora o comércio bilateral entre Londres e Buenos Aires tenha crescido 10% nos 12 meses até março de 2025, atingindo o recorde histórico de 2,2 bilhões de libras esterlinas, a Argentina é apenas o 66º maior parceiro comercial do Reino Unido.
Num primeiro passo, Londres comemorou o reconhecimento da Argentina da Indicação Geográfica para o uísque escocês. "Mais proteção legal — aliada à decisão da Argentina de reduzir as tarifas de 35% para 20% — pode abrir caminho para o aumento das vendas da adorada bebida, das quais 1,4 bilhão de garrafas foram exportadas globalmente em 2024", comemoraram os britânicos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.