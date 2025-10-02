Enquanto Trump fecha mercado, Reino Unido propõe ao Brasil acordo comercial

Depois de mais de 40 anos como parte do projeto de integração europeia, o Reino Unido deixou a UE. Isso significou que passou a ficar de fora dos acordos comerciais negociados pela Europa com o resto do mundo.

No caso do Mercosul, a negociação que já dura 25 anos chegou a um momento decisivo. A Europa, depois de muita resistência, optou por flexibilizar sua posição. Pesou de forma fundamental o tarifaço de Trump contra produtos de todo o mundo, inclusive europeus.

Na avaliação do governo britânico, porém, o risco agora é de que os produtos do Reino Unido sofram uma concorrência para entrar no mercado brasileiro. Bens similares vendidos pela França ou Alemanha terão taxas mais baixas para entrar no Mercosul e, assim, deslocar as exportações britânicas para a região.

A aposta de Londres é de que uma aproximação permita uma expansão importante dos fluxos. "O comércio com o Brasil atingiu o recorde histórico de 12,3 bilhões de libras esterlinas, mas, dado o tamanho de nossas economias e o alinhamento entre setores prioritários, como energia limpa, ciências da vida e transformação digital, ainda há amplo espaço para crescimento", diz o governo britânico, num comunicado.

Enquanto um tratado começa a ser desenhado, um dos mecanismos imediatos é a assinatura de um ARM (Acordo de Reconhecimento Mútuo) para Avaliação da Conformidade. Isso tornaria as exportações em ambas as direções mais fáceis e baratas, reduzindo a burocracia - permitindo que os exportadores do Reino Unido avaliem facilmente se suas mercadorias atendem às regulamentações federais brasileiras antes do embarque e vice-versa.

Os controles alfandegários também poderiam ser acelerados para mercadorias do Reino Unido que entram no Brasil, à medida que as negociações prosseguem para um AAAM (Acordo de Assistência Mútua Aduaneira).