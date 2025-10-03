Assine UOL
Jamil Chade

Jamil Chade

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Brasil lidera denúncia na ONU contra Israel por ação contra flotilha

Jamil Chade
Colunista do UOL, em Genebra
Embaixador Tovar Nunes lidera na ONU ação contra Israel
Embaixador Tovar Nunes lidera na ONU ação contra Israel Imagem: Missão do Brasil em Genebra

O governo brasileiro liderou nesta sexta-feira uma denúncia apresentada às Nações Unidas contra Israel, por conta da ação do governo de Benjamin Netanyahu contra a flotilha que tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária.

"Expressamos nossa profunda preocupação com a interceptação, pelas forças israelenses, de embarcações pertencentes à "Flotilha Global Sumud" - um comboio pacífico que transportava a mais necessária ajuda humanitária para a Faixa de Gaza", disse o embaixador Tovar da Silva Nunes, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. "Recordamos o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, consagrado no direito internacional", disse.

Horas antes, os organizadores da flotilha afirmaram que Israel interceptou sua última embarcação hoje, um dia após o bloqueio de quase todos seus barcos. "Marinette, o último barco restante da flotilha Global Sumud, foi interceptado às 10h29 locais (3h29 em Brasília), a aproximadamente 42,5 milhas náuticas de Gaza", informou a flotilha no Telegram.

Na mensagem, os ativistas acrescentaram que a Marinha israelense "interceptou ilegalmente as 42 embarcações, cada uma delas transportava ajuda humanitária, voluntários e a determinação de romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza".

O Itamaraty decidiu, assim, acionar a ONU e costurou o apoio de quase 70 países, entre eles África do Sul, Chile, China, Eslovênia, Espanha, Colômbia e cerca de 50 países muçulmanos.

"Lamentamos esta ação militar, que viola direitos fundamentais e coloca em risco a integridade física de ativistas humanitários. Nesse sentido, Israel tem total responsabilidade pela segurança e bem-estar dos detidos", alertou o embaixador brasileiro.

Catorze brasileiros estavam na missão, entre eles Thiago Ávila, Lisiane Proença, Magno Costa, a vereadora Mariana Conti (PSOL-SP), Gabriele Tolotti (presidente do PSOL-RS) e Luizianne Lins (deputada federal - PT/CE).

"Reiteramos nosso apelo pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições impostas por Israel à entrada e distribuição de assistência humanitária na Faixa de Gaza, em conformidade com suas obrigações como potência ocupante nos termos da Quarta Convenção de Genebra", disse.

Para o Brasil, "a cooperação técnica, juntamente com a solidariedade internacional, será indispensável para o fortalecimento das capacidades locais e a futura reconstrução de Gaza, uma vez alcançado um cessar-fogo duradouro".

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.