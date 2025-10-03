Brasil lidera denúncia na ONU contra Israel por ação contra flotilha
O governo brasileiro liderou nesta sexta-feira uma denúncia apresentada às Nações Unidas contra Israel, por conta da ação do governo de Benjamin Netanyahu contra a flotilha que tentava chegar a Gaza com ajuda humanitária.
"Expressamos nossa profunda preocupação com a interceptação, pelas forças israelenses, de embarcações pertencentes à "Flotilha Global Sumud" - um comboio pacífico que transportava a mais necessária ajuda humanitária para a Faixa de Gaza", disse o embaixador Tovar da Silva Nunes, no Conselho de Direitos Humanos da ONU. "Recordamos o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais, consagrado no direito internacional", disse.
Horas antes, os organizadores da flotilha afirmaram que Israel interceptou sua última embarcação hoje, um dia após o bloqueio de quase todos seus barcos. "Marinette, o último barco restante da flotilha Global Sumud, foi interceptado às 10h29 locais (3h29 em Brasília), a aproximadamente 42,5 milhas náuticas de Gaza", informou a flotilha no Telegram.
Na mensagem, os ativistas acrescentaram que a Marinha israelense "interceptou ilegalmente as 42 embarcações, cada uma delas transportava ajuda humanitária, voluntários e a determinação de romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza".
O Itamaraty decidiu, assim, acionar a ONU e costurou o apoio de quase 70 países, entre eles África do Sul, Chile, China, Eslovênia, Espanha, Colômbia e cerca de 50 países muçulmanos.
"Lamentamos esta ação militar, que viola direitos fundamentais e coloca em risco a integridade física de ativistas humanitários. Nesse sentido, Israel tem total responsabilidade pela segurança e bem-estar dos detidos", alertou o embaixador brasileiro.
Catorze brasileiros estavam na missão, entre eles Thiago Ávila, Lisiane Proença, Magno Costa, a vereadora Mariana Conti (PSOL-SP), Gabriele Tolotti (presidente do PSOL-RS) e Luizianne Lins (deputada federal - PT/CE).
"Reiteramos nosso apelo pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições impostas por Israel à entrada e distribuição de assistência humanitária na Faixa de Gaza, em conformidade com suas obrigações como potência ocupante nos termos da Quarta Convenção de Genebra", disse.
Para o Brasil, "a cooperação técnica, juntamente com a solidariedade internacional, será indispensável para o fortalecimento das capacidades locais e a futura reconstrução de Gaza, uma vez alcançado um cessar-fogo duradouro".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.