ONU: mortes disparam nos países mais pobres após cortes de ajuda por Trump

"Mais de seis meses depois, a grande maioria dos programas permanece suspensa ou foi encerrada, e os atores humanitários ainda não têm clareza sobre os fluxos de ajuda, colocando em risco a vida, a saúde e os meios de subsistência de populações pobres e vulneráveis

"A suspensão do financiamento de programas essenciais de saúde, iniciativas de segurança alimentar e assistência humanitária afeta, segundo relatos, a vida e o bem-estar de milhões de pessoas em todo o mundo", disse.

"A interrupção abrupta e caótica do financiamento prejudicou desproporcionalmente as pessoas que vivem na pobreza, cortando o acesso a serviços essenciais em um momento de extrema vulnerabilidade global. Estima-se que mais de cem pessoas possam estar morrendo a cada hora em decorrência dos cortes na ajuda humanitária", diz o texto. Não houve resposta do governo Trump.

Em julho, a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) fechou oficialmente suas portas depois que o presidente Donald Trump gradualmente desmantelou a agência. Mais de 80% de todos os programas da agência foram cancelados em março e, em julho, o restante foi formalmente absorvido pelo Departamento de Estado. Esses cortes na ajuda podem causar mais de 14 milhões de mortes adicionais até 2030, de acordo com um alerta publicado por pesquisadores na revista médica Lancet.

Na carta, porém, a denúncia é de que o impacto já está sendo sentido. As estimativas, segundo os relatores da ONU é de que, até 7 de junho de 2025, 104.382 adultos e 217.808 crianças tenham sido vítimas de mortes que poderiam ter sido evitadas

No documento, a ONU aponta que as suspensões de financiamento estão prejudicando "desproporcionalmente os mais pobres do mundo, ao interromper o acesso a cuidados e serviços vitais".