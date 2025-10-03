ONU: mortes disparam nos países mais pobres após cortes de ajuda por Trump
Por fome, doença ou desastres naturais, as mortes pelo mundo disparam diante dos cortes da ajuda humanitária dos EUA.
Numa carta enviada por relatores da ONU para o governo de Donald Trump em 24 de julho e obtida pelo UOL, as denúncias apontam que pelo menos 320 mil mortes registradas no mundo entre janeiro e junho de 2025 poderiam ter sido evitadas se os programas sociais e humanitários mantidos por Washington não tivessem sido suspensos. Milhões de pessoas ainda passaram a viver a incerteza sobre o acesso a alimentos e remédios.
Em 20 de janeiro de 2025, a Ordem Executiva 14169, assinada por Trump, determinou uma pausa de 90 dias na assistência externa dos Estados Unidos ao desenvolvimento, a fim de avaliar a eficiência programática e a consistência com a política externa dos EUA.
"Mais de seis meses depois, a grande maioria dos programas permanece suspensa ou foi encerrada, e os atores humanitários ainda não têm clareza sobre os fluxos de ajuda, colocando em risco a vida, a saúde e os meios de subsistência de populações pobres e vulneráveis
"A suspensão do financiamento de programas essenciais de saúde, iniciativas de segurança alimentar e assistência humanitária afeta, segundo relatos, a vida e o bem-estar de milhões de pessoas em todo o mundo", disse.
"A interrupção abrupta e caótica do financiamento prejudicou desproporcionalmente as pessoas que vivem na pobreza, cortando o acesso a serviços essenciais em um momento de extrema vulnerabilidade global. Estima-se que mais de cem pessoas possam estar morrendo a cada hora em decorrência dos cortes na ajuda humanitária", diz o texto. Não houve resposta do governo Trump.
Em julho, a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) fechou oficialmente suas portas depois que o presidente Donald Trump gradualmente desmantelou a agência. Mais de 80% de todos os programas da agência foram cancelados em março e, em julho, o restante foi formalmente absorvido pelo Departamento de Estado. Esses cortes na ajuda podem causar mais de 14 milhões de mortes adicionais até 2030, de acordo com um alerta publicado por pesquisadores na revista médica Lancet.
Na carta, porém, a denúncia é de que o impacto já está sendo sentido. As estimativas, segundo os relatores da ONU é de que, até 7 de junho de 2025, 104.382 adultos e 217.808 crianças tenham sido vítimas de mortes que poderiam ter sido evitadas
No documento, a ONU aponta que as suspensões de financiamento estão prejudicando "desproporcionalmente os mais pobres do mundo, ao interromper o acesso a cuidados e serviços vitais".
"Projeções em abril indicaram que uma suspensão total do financiamento da USAID para a saúde poderia levar a até 25 milhões de mortes adicionais em todo o mundo", disse o documento sem detalhar até o período.
Em 10 de junho de 2025, todas as embaixadas dos EUA teriam sido instruídas a implementar o plano do Departamento de Estado de abolir todos os cargos da USAID no exterior até 30 de setembro de 2025. "Essa decisão é particularmente preocupante à luz dos impactos generalizados da pobreza e da perda da capacidade local de prestar serviços vitais a comunidades pobres e marginalizadas", disse.
Um dos impactos tem sido as reduções em larga escala na assistência alimentar em regiões afetadas pela pobreza.
"Cozinhas comunitárias teriam sido fechadas em lugares como Sudão e Iêmen devido a cortes no financiamento da USAID, privando milhões de pessoas de alimentos em áreas que enfrentam condições de fome e interrompendo os serviços de nutrição para mais de 14 milhões de crianças", disse.
"Essas reduções atingem primeiro e com mais força os mais pobres, agravando a luta diária pela sobrevivência. As reduções nos programas de nutrição também levaram a impactos negativos, como o aumento da violência de gênero e a redução da frequência em centros de aprendizagem infantil", destaca.
O PAM (Programa Alimentar Mundial) foi forçado a cortar as rações alimentares em vários países, piorando as condições dos mais vulneráveis, enquanto opera com menos da metade do orçamento solicitado.
Isso ocorre enquanto os níveis globais de fome permanecem elevados, com mais de 295 milhões de pessoas enfrentando insegurança alimentar aguda em 53 países, e enquanto conflitos, choques climáticos e instabilidade econômica tornam o apoio de doadores literalmente vital para comunidades empobrecidas que já estão à margem da sobrevivência.
O RDC (Conselho Dinamarquês para Refugiados), que teve que suspender a assistência alimentar e o tratamento diário para desnutrição de milhares de crianças e famílias em Camarões e Nigéria, estima que mais de dois milhões de pessoas correm o risco de perder o acesso a serviços essenciais que salvam vidas devido à escassez de financiamento.
No Sudão do Sul, os cortes na ajuda interromperam o apoio nutricional emergencial para crianças, enquanto no Afeganistão, espera-se que o congelamento do financiamento aumente drasticamente as necessidades humanitárias, especialmente em relação aos meios de subsistência, segurança alimentar, saúde e nutrição.
De acordo com a carta, suspensões parciais de esforços globais de combate ao HIV já resultaram em "milhares de mortes de adultos e crianças".
A UNAIDS estimou que 6,3 milhões de pessoas morrerão nos próximos quatro anos, a menos que a ajuda dos EUA seja restabelecida.
Congelar o apoio à malária pode levar a milhões de casos adicionais e mais de 100.000 mortes, enquanto os programas de tuberculose na África relatam detecção de casos em declínio, diagnósticos limitados, demissões de pessoal e alcance reduzido, colocando em risco o sucesso do tratamento em países com alta carga.
Um estudo recente prevê que cortes podem resultar em até 3 milhões de mortes adicionais relacionadas ao HIV e de 4 a 10 milhões de novas infecções entre 2025 e 2030. No Malawi, Zimbábue e Moçambique, que dependem quase inteiramente dos programas para serviços de prevenção, milhares de profissionais de saúde já foram demitidos e a programação está paralisada.
Na África do Sul, cortes de financiamento fecharam clínicas e afetaram programas para vítimas de estupro.
