Trump dá até domingo para acordo com Hamas: 'Última chance ou o inferno'

No início da semana, Trump havia dito que daria "dois ou três dias" para que o Hamas avaliasse a proposta. Nesta sexta-feira, o grupo extremista pediu mais prazo, dizendo que o movimento "contínua em consultas e que precisa de mais tempo".

Se a ala política do Hamas estaria disposta a conversa, seu segmento militar desconfia de que o plano abriria as portas para uma invasão completa por parte de Israel. Há também o temor de que a "Força Internacional de Estabilização temporária" em Gaza, proposta pelo acordo, seja uma nova forma de ocupação.

Segundo Trump, o "Hamas tem sido uma ameaça implacável e violenta, por muitos anos, no Oriente Médio". "Eles mataram (e tornaram vidas insuportavelmente miseráveis), culminando com o massacre de 7 de outubro, em Israel, bebês, mulheres, crianças, idosos e muitos jovens, homens e mulheres, meninos e meninas, preparando-se para celebrar suas vidas futuras juntos", escreveu.

Como retaliação pelo ataque de 7 de outubro à civilização, mais de 25.000 'soldados' do Hamas já foram mortos. A maioria dos demais está cercada e militarmente presa, apenas esperando que eu dê a ordem "saiam" para que suas vidas sejam rapidamente extintas

Trump

O presidente dos EUA voltou a pedir que palestinos deixem as áreas mais perigosas e se movam às partes mais seguras do enclave. "Quanto aos demais, sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos", disse.

"Todos serão bem cuidados por aqueles que estão esperando para ajudar. Felizmente para o Hamas, no entanto, eles terão uma última chance! Grandes, poderosas e riquíssimas nações do Oriente Médio e das áreas circunvizinhas, juntamente com os Estados Unidos da América, concordaram, com a assinatura de Israel, com a paz, após 3.000 anos, no Oriente Médio", escreveu.