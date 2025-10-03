Trump dá até domingo para acordo com Hamas: 'Última chance ou o inferno'
O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nas redes sociais que o Hamas tem até o domingo, às 18h de Washington DC, para dar uma resposta à proposta de paz que o norte-americano apresentou para Gaza.
O plano prevê o fim do conflito, a libertação dos reféns e o controle da Faixa de Gaza por um conselho internacional do qual os palestinos ficariam apartados.
Se este acordo de última chance não for firmado, um inferno como ninguém jamais viu antes se abaterá sobre o Hamas. Haverá paz no Oriente Médio de uma forma ou de outra
Trump, na Truth Social
No início da semana, Trump havia dito que daria "dois ou três dias" para que o Hamas avaliasse a proposta. Nesta sexta-feira, o grupo extremista pediu mais prazo, dizendo que o movimento "contínua em consultas e que precisa de mais tempo".
Se a ala política do Hamas estaria disposta a conversa, seu segmento militar desconfia de que o plano abriria as portas para uma invasão completa por parte de Israel. Há também o temor de que a "Força Internacional de Estabilização temporária" em Gaza, proposta pelo acordo, seja uma nova forma de ocupação.
Segundo Trump, o "Hamas tem sido uma ameaça implacável e violenta, por muitos anos, no Oriente Médio". "Eles mataram (e tornaram vidas insuportavelmente miseráveis), culminando com o massacre de 7 de outubro, em Israel, bebês, mulheres, crianças, idosos e muitos jovens, homens e mulheres, meninos e meninas, preparando-se para celebrar suas vidas futuras juntos", escreveu.
Como retaliação pelo ataque de 7 de outubro à civilização, mais de 25.000 'soldados' do Hamas já foram mortos. A maioria dos demais está cercada e militarmente presa, apenas esperando que eu dê a ordem "saiam" para que suas vidas sejam rapidamente extintas
Trump
O presidente dos EUA voltou a pedir que palestinos deixem as áreas mais perigosas e se movam às partes mais seguras do enclave. "Quanto aos demais, sabemos onde e quem vocês são, e serão caçados e mortos", disse.
"Todos serão bem cuidados por aqueles que estão esperando para ajudar. Felizmente para o Hamas, no entanto, eles terão uma última chance! Grandes, poderosas e riquíssimas nações do Oriente Médio e das áreas circunvizinhas, juntamente com os Estados Unidos da América, concordaram, com a assinatura de Israel, com a paz, após 3.000 anos, no Oriente Médio", escreveu.
Plano de paz
Plano também exclui o Hamas de um futuro papel no governo palestino e rendição de militantes. Plano, de 20 pontos, inclui libertação de reféns, vivos ou mortos, bem como a criação de um governo transitório.
Gaza teria uma governança temporária, liderada por um comitê "tecnocrático e apolítico". Supervisão será do "Conselho da Paz", liderado por Donald Trump, e integrado por autoridades internacionais.
Apesar de ter concordado com o plano de Trump, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que irá se 'opor com veemência' à criação de Estado Palestino. "De jeito nenhum, e não está escrito no acordo. Uma coisa ficou clara: nos oporemos com veemência a um Estado palestino", declarou Netanyahu em um vídeo publicado em seu canal do Telegram.
