Brasil descarta romper relações com Israel, apesar de denunciar genocídio

Hoje, Israel não conta com embaixador no Brasil. O governo Lula, por enquanto, não deu sinal verde para o novo representante indicado por Netanyahu --nem deve dar no curto ou médio prazo. Já em Israel, Lula é considerado como persona non grata.



Vieira ainda explicou que havia uma consequência negativa também para a relação entre o Brasil e a Palestina. Um rompimento com Israel forçaria o Itamaraty a também fechar a embaixada de Ramalah, na Cisjordânia, por conta do controle israelense --o que dificultaria ainda mais a situação na Palestina.

Na avaliação do chanceler, o fato de o Brasil apoiar a criação de dois estados significa ter diálogo com ambos.

Medidas comerciais

Dentro do governo, porém, há uma ala que defende que o Executivo avalie a possibilidade de estudar formas de um rompimento de relações em determinadas áreas comerciais.

Há um mês, o UOL revelou que o Brasil exportaria aço para Israel com duplo uso, sugerindo a possibilidade de que os produtos alimentem a indústria militar do governo de Benjamin Netanyahu.

Os dados foram revelados pelo movimento internacional BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), que trabalha para minar o apoio de governos em todo o mundo às ações de Israel contra os palestinos.