Brasil descarta romper relações com Israel, apesar de denunciar genocídio
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva descarta romper relações diplomáticas com Israel, apesar de denunciar um genocídio em Gaza e mesmo diante da prisão de brasileiros que estavam na flotilha que tentou chegar ao local alvo da operação militar por parte do governo de Benjamin Netanyahu.
Numa reunião anteontem entre deputados e organizações com o chanceler Mauro Vieira, o chefe da diplomacia brasileira defendeu que não haja uma ruptura. Entre ativistas, o governo Lula tem sido pressionado a agir de forma mais enfática contra Netanyahu.
Mas a avaliação do Itamaraty é de que uma ruptura traria prejuízos para os cerca de 20 mil brasileiros que vivem em Israel. Uma suspensão nas relações deixaria essa população desassistida.
Hoje, Israel não conta com embaixador no Brasil. O governo Lula, por enquanto, não deu sinal verde para o novo representante indicado por Netanyahu --nem deve dar no curto ou médio prazo. Já em Israel, Lula é considerado como persona non grata.
Vieira ainda explicou que havia uma consequência negativa também para a relação entre o Brasil e a Palestina. Um rompimento com Israel forçaria o Itamaraty a também fechar a embaixada de Ramalah, na Cisjordânia, por conta do controle israelense --o que dificultaria ainda mais a situação na Palestina.
Na avaliação do chanceler, o fato de o Brasil apoiar a criação de dois estados significa ter diálogo com ambos.
Medidas comerciais
Dentro do governo, porém, há uma ala que defende que o Executivo avalie a possibilidade de estudar formas de um rompimento de relações em determinadas áreas comerciais.
Há um mês, o UOL revelou que o Brasil exportaria aço para Israel com duplo uso, sugerindo a possibilidade de que os produtos alimentem a indústria militar do governo de Benjamin Netanyahu.
Os dados foram revelados pelo movimento internacional BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções), que trabalha para minar o apoio de governos em todo o mundo às ações de Israel contra os palestinos.
Existem também denúncias de que o petróleo brasileiro continuaria sendo exportado para Israel.
Durante o encontro com os parlamentares, Mauro Vieira negou com veemência que tenha dito que apoia o plano de paz de Donald Trump para Gaza. Ele explicou que o Brasil quer um plano de paz, mas isso passa, necessariamente, pela escuta e diálogo com palestinos e com o direito internacional, dentre eles o da autodeterminação dos povos.
O chefe do Itamaraty também indicou que, sobre a reconstrução de Gaza, o Brasil apoia que qualquer gesto precisa obedecer a soberania palestina.
Sobre os brasileiros da flotilha, hoje detidos em Israel, Vieira indicou que acredita que o processo pode levar uma semana. Os brasileiros estão sendo julgados sem advogados e sem comunicação.
O chanceler brasileiro afirmou ainda que deixou claro à diplomacia israelense que a segurança dos brasileiros é responsabilidade deles.
