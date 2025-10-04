Brasileiros da flotilha fazem greve de fome; Israel deporta membro do grupo

No comunicado, o grupo indiciou que advogados se reuniram com cerca de 80 participantes da flotilha durante audiências perante o tribunal que revisa as ordens de prisão. Segundo eles, cerca de 200 audiências foram realizadas na noite de quinta-feira e seguiram até a manhã de sexta, sem qualquer aviso prévio aos advogados e sem defensor legal presente para os participantes da flotilha.

"É evidente o padrão recorrente de desrespeito sistemático às garantias legais e aos direitos humanos básicos por parte das autoridades israelenses", afirmou a organização da flotilha. "A realização de centenas de audiências judiciais sem aviso prévio e sem a presença de defesa legal compromete gravemente o direito a um julgamento justo, previsto em convenções internacionais", disse.

De acordo com a nota, as audiências continuaram neste sábado e os advogados estão atualmente na prisão de Ktziot, onde centenas de participantes da flotilha permanecem presos. "Os participantes relataram aos advogados diversas formas de maus-tratos e agressões por parte dos guardas prisionais de Israel", denunciou. "Alguns afirmaram não ter recebido comida desde a intercepção ilegal, que seus medicamentos estão sendo retidos pelas autoridades e que não foram oferecidas alternativas", apontou.

Outros ainda denunciaram a falta de acesso à água potável limpa e descreveram a água disponível como insegura ou de má qualidade.

O grupo confirma que partiu um avião turco — coordenado pela Embaixada da Turquia em Tel Aviv — levando 137 participantes de vários países, entre eles Turquia, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, Kuwait, Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, Líbia, Jordânia, Suíça, Bahrein e Malásia. Nenhum brasileiro ainda foi deportado.

"A ausência de transparência sobre os processos de deportação é temerosa e uma estratégia do governo israelense para dificultar ao máximo os trabalhos da organização e dos advogados que tentam acompanham os ativistas presos ilegalmente", insistem.