Brasileiros da flotilha fazem greve de fome; Israel deporta membro do grupo
Quatro brasileiros que foram detidos por Israel à bordo da flotilha que tentava chegar até Gaza iniciaram uma greve de fome. As autoridades do governo de Benjamin Netanyahu ainda realizaram a primeira deportação de um integrantes da delegação que saiu do Brasil.
Na noite de quarta-feira para quinta-feira, a flotilha foi interceptada e as dezenas de pessoas que faziam parte dos barcos foram levadas para uma prisão em Israel.
"Alguns integrantes da delegação brasileira declararam à embaixada e aos advogados que estão em greve de fome", diz um comunicado divulgado neste sábado pelos organizadores da iniciativa. Thiago Ávila, João Aguiar, Bruno Gilga e Ariadne Telles estão entre os brasileiros em greve de fome. No total, 14 brasileiros faziam parte da missão que tentava levar ajuda humanitária aos palestinos.
Segundo eles, a greve de fome é uma "forma de protesto não violento, historicamente, utilizado por pessoas que, privadas de voz ou poder, recorrem ao próprio corpo como instrumento de resistência".
"Nossos ativistas presos levavam ajuda humanitária à Gaza, e foram impedidos, quando sequestrados pelo governo israelense em águas internacionais, e depois presos ilegalmente, e colocados em uma prisão isolada no deserto, a única forma de se manifestarem é utilizando seu corpo", denuncia o grupo.
A declaração, segundo eles, também é um "instrumento político de denúncia da fome que assola Gaza, sendo diariamente utilizada como arma de guerra". O grupo aponta que esse uso da forme força o deslocamento de palestinos para os chamados Centros de distribuição de comida, operados por Israel e EUA.
"Estes centros foram declarados pela ONU enquanto armadilhas-mortais, que atraem uma população faminta, para corredores de morte, onde são alvejados por militares israelenses", denuncia.
Primeiro deportado da delegação do Brasil
De acordo com os organizadores, o primeiro dos 14 integrantes da delegação brasileira da Global Sumud Flotilla já foi deportado. Trata-se de Nicolas Calabrese, professor de Educação Física, educador popular da Rede Emancipa no Rio de Janeiro e militante do PSOL. Cidadão argentino e também italiano, vive no Brasil há mais de dez anos. Ele foi deportado para a Turquia e o consulado italiano em Israel pagou sua passagem.
No comunicado, o grupo indiciou que advogados se reuniram com cerca de 80 participantes da flotilha durante audiências perante o tribunal que revisa as ordens de prisão. Segundo eles, cerca de 200 audiências foram realizadas na noite de quinta-feira e seguiram até a manhã de sexta, sem qualquer aviso prévio aos advogados e sem defensor legal presente para os participantes da flotilha.
"É evidente o padrão recorrente de desrespeito sistemático às garantias legais e aos direitos humanos básicos por parte das autoridades israelenses", afirmou a organização da flotilha. "A realização de centenas de audiências judiciais sem aviso prévio e sem a presença de defesa legal compromete gravemente o direito a um julgamento justo, previsto em convenções internacionais", disse.
De acordo com a nota, as audiências continuaram neste sábado e os advogados estão atualmente na prisão de Ktziot, onde centenas de participantes da flotilha permanecem presos. "Os participantes relataram aos advogados diversas formas de maus-tratos e agressões por parte dos guardas prisionais de Israel", denunciou. "Alguns afirmaram não ter recebido comida desde a intercepção ilegal, que seus medicamentos estão sendo retidos pelas autoridades e que não foram oferecidas alternativas", apontou.
Outros ainda denunciaram a falta de acesso à água potável limpa e descreveram a água disponível como insegura ou de má qualidade.
O grupo confirma que partiu um avião turco — coordenado pela Embaixada da Turquia em Tel Aviv — levando 137 participantes de vários países, entre eles Turquia, Itália, Estados Unidos, Reino Unido, Kuwait, Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, Líbia, Jordânia, Suíça, Bahrein e Malásia. Nenhum brasileiro ainda foi deportado.
"A ausência de transparência sobre os processos de deportação é temerosa e uma estratégia do governo israelense para dificultar ao máximo os trabalhos da organização e dos advogados que tentam acompanham os ativistas presos ilegalmente", insistem.
