Lula tenta 'congelar' crise e evitar ingerência de Trump na eleição de 2026

O caminho, agora, é o de criar condições para que novos passos sejam dados, num processo de "construção de confiança".

O primeiro objetivo é "congelar a escalada" que vinha ocorrendo nos últimos dois meses. Termos como "encapsular a crise" foram usados em Brasília. O governo brasileiro considera que, desde o encontro de 39 segundos nos bastidores da ONU em setembro, a Casa Branca deixou de fazer postagens ofensivas contra o Brasil.

Uma vez estabelecida a blindagem, o passo seguinte seria fazer correções na relação bilateral, ainda que de forma gradativa. "Está em curso uma recalibragem", avaliou um diplomata.

Um segundo momento seria, assim, começar a debater quais setores poderiam ser beneficiados por uma redução de tarifas. A escolha do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, para tocar o processo negociador foi considerado como algo dentro da normalidade pelo governo brasileiro. Inclusive como uma forma de legitimar o secretário de Estado dentro de um contexto de disputa interna nos EUA.

Mas a meta final é política e desmobilizar a influência bolsonarista em Washington. Com isso, o objetivo é a de congelar o envolvimento e a entrada de Trump e seus assessores nas eleições de 2026 no Brasil.

A ingerência seria considerada como uma ameaça para a democracia brasileira.