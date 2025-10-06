Lula tenta 'congelar' crise e evitar ingerência de Trump na eleição de 2026
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer blindar a eleição de 2026 da ingerência de Donald Trump e a ligação de hoje entre os dois líderes foi considerada dentro do Palácio do Planalto como um "passo importante" neste caminho.
O governo saiu satisfeito do encontro. Mas ciente de que, num cenário de um presidente "errático", não se pode comemorar nada e nem declarar o fim da crise. "Sem ilusões", afirmou um dos assessores de Lula.
A estratégia é a de, em primeiro lugar, "descontaminar" a relação bilateral do bolsonarismo. Uma das percepções do Brasil é de que Trump, vendo como a condenação de Jair Bolsonaro parece ser irreversível, deu os primeiros passos para dar uma guinada na relação com o Brasil. A ligação, assim, foi interpretada como uma tentativa de Trump de avaliar como fazer essa mudança de rumo.
O caminho, agora, é o de criar condições para que novos passos sejam dados, num processo de "construção de confiança".
O primeiro objetivo é "congelar a escalada" que vinha ocorrendo nos últimos dois meses. Termos como "encapsular a crise" foram usados em Brasília. O governo brasileiro considera que, desde o encontro de 39 segundos nos bastidores da ONU em setembro, a Casa Branca deixou de fazer postagens ofensivas contra o Brasil.
Uma vez estabelecida a blindagem, o passo seguinte seria fazer correções na relação bilateral, ainda que de forma gradativa. "Está em curso uma recalibragem", avaliou um diplomata.
Um segundo momento seria, assim, começar a debater quais setores poderiam ser beneficiados por uma redução de tarifas. A escolha do chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, para tocar o processo negociador foi considerado como algo dentro da normalidade pelo governo brasileiro. Inclusive como uma forma de legitimar o secretário de Estado dentro de um contexto de disputa interna nos EUA.
Mas a meta final é política e desmobilizar a influência bolsonarista em Washington. Com isso, o objetivo é a de congelar o envolvimento e a entrada de Trump e seus assessores nas eleições de 2026 no Brasil.
A ingerência seria considerada como uma ameaça para a democracia brasileira.
O encontro, segundo interlocutores, ocorreu sem qualquer sinal de tensão entre os dois líderes. "Não houve qualquer atrito. Zero tensão", disse um dos participantes do encontro.
Lula chamou a atenção para a situação das sanções impostas contra membros do governo e do STF. Trump não se comprometeu a nada, mas tampouco tentou justificar.
