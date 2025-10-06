Escolha de Trump para negociar com Brasil preocupa setor privado nacional

Rubio, internamente, foi sempre mais favorável a aplicação de sanções contra Lula. Foi o Departamento do Tesouro americano quem resistia, principalmente alegando a manipulação da Lei Magnitsky e sua instrumentalização.

Rubio, ao longo dos últimos meses, foi quem adotou um tom duro contra Cuba e seus médicos, contra a Venezuela e defendeu uma interrupção da ideia de uma expansão chinesa pela América Latina.

Com claras ambições presidenciais, o chefe da diplomacia americana e filho de exilados cubanos também tem liderado uma forte pressão nos países latino-americanos para conter a agenda progressista.

Rubio é um velho conhecido do governo Lula. Nos últimos dois anos, ele tem criticado e atuado nos bastidores, acusando Brasília de ajudar Nicolas Maduro e outros líderes de esquerda na região. Ele também foi uma das vozes a atacar o Brasil por conta do tratamento a Elon Musk.

"Lula da Silva, do Brasil, é o mais recente líder de extrema esquerda que encobre a natureza criminosa do narco-regime de Maduro, dias depois de se reunir com o presidente Biden. Sob a fraca política externa do governo Biden, os tiranos em nossa região se sentem encorajados a buscar apoio internacional", escreveu em 2023 Rubio, então senador da Flórida.

Em fevereiro de 2023, no The Epoch Times, ele também criticou a aproximação de Lula aos chineses. "Parece paradoxal, mas o presidente Lula da Silva, do Brasil, está buscando laços mais estreitos tanto com os Estados Unidos quanto com a China comunista.... Por enquanto, isso significa que ele aceitará o que puder obter tanto dos EUA quanto do PCC - desde que isso beneficie sua agenda", disse.