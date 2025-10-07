China paralisa compra de soja dos EUA, e Brasil ocupa espaço dos americanos

Mesmo quando os agricultores americanos produzem safras com preços competitivos, a China tem reduzido gradualmente sua dependência dos Estados Unidos, voltando-se para o Brasil, a Argentina e outros fornecedores

American Farm Bureau Federation

Neste período de 2025, o Brasil somou vendas de mais de 77 milhões de toneladas de soja para a China. Segundo os produtores americanos, esses números "ressaltam como a América do Sul interveio para dominar o mercado e deslocar os agricultores americanos".

A Argentina também buscou impulsionar as vendas removendo brevemente seu imposto de exportação de soja, apenas para restabelecê-lo dias depois, após as receitas de exportação atingirem o limite de US$ 7 bilhões.

Na semana passada, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo de Donald Trump prepara um "apoio substancial aos nossos agricultores, especialmente aos produtores de soja". Isso poderia ser anunciado nesta terça-feira.

Além disso, Trump tentou apaziguar os produtores de soja, cada vez mais irritados com a postura do presidente. "Os produtores de soja do nosso país estão sendo prejudicados porque a China, por razões de 'negociação' apenas, não está comprando", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social, na quarta-feira. "Ganhamos tanto dinheiro com tarifas que vamos pegar uma pequena parte desse dinheiro e ajudar os nossos agricultores", garantiu.

Na primeira guerra comercial de Trump com a China, em 2019, ele concedeu aos agricultores americanos mais de US$ 22 bilhões em pagamentos de ajuda.