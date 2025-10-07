Gaza arrasada, Israel isolado e a ONU abalada: 2 anos dos ataques do Hamas

A destruição também atingiu duramente o setor privado, com 82% das empresas, um dos principais motores da economia de Gaza, danificadas ou destruídas. O Produto Interno Bruto (PIB) de Gaza despencou 81% no último trimestre de 2023, levando a uma contração de 22% em todo o ano. Em meados de 2024, a economia de Gaza havia encolhido para menos de um sexto do seu nível de 2022.

Mas aquilo era só o começo. Nesta semana, num outro relatório, a ONU alertou que o desemprego subiu para mais de 80%, o comércio estagnou, a pobreza é endêmica e a fome foi declarada.

Não há tampouco dinheiro circulando. A maioria dos bancos e caixas eletrônicos foram destruídos e Israel bloqueou a entrada de novas moedas. Com a grave escassez de dinheiro e de produtos, a inflação disparou. Os preços do óleo de cozinha aumentaram 1.200% e os da farinha, 5.000% até meados de 2025.

A Cisjordânia também está sob crescente pressão financeira. Israel desviou e reteve arbitrariamente receitas tributárias que devem ir para a Autoridade Palestina, impedindo o pagamento de salários e minando a liquidez da administração pública.

2 milhões de palestinos foram obrigados a deixar suas casas e deslocados para outras regiões de Gaza. Alguns deles foram obrigados a fazer o trajeto várias vezes.

Israel isolado

Dois anos depois dos ataques do Hamas, Israel vive um isolamento importante na comunidade internacional. Assim que iniciou os trabalhos para dar uma resposta às mortes promovidas pelo grupo terrorista, o governo de Benjamin Netanyahu foi alertado até mesmo por americanos a não repetir os erros cometidos pelos EUA após o 11 de setembro de 2001.