Gaza arrasada, Israel isolado e a ONU abalada: 2 anos dos ataques do Hamas
Dois anos depois dos ataques do Hamas contra Israel e que abriram as portas para o que investigações da ONU chamam de genocídio por Israel contra os palestinos, a constatação de diplomatas e analistas é de que Gaza, Israel, o Oriente Médio e até a ONU foram transformadas.
Dos 251 reféns feitos pelo Hamas naquele dia, apenas cerca de 20 ainda estão vivos e capturados. 25 outros estariam mortos, mas seus corpos ainda não foram devolvidos para as respectivas famílias. Mas o impacto humanitário e político deve ser sentido por anos.
Gaza destruída
Com mais de 66 mil mortos, Gaza está destruída. Para a ONU, trata-se hoje do "inferno na terra". Mulheres e crianças representam mais da metade dos mortos e a fome se instalou. Entre 80% e 96% dos ativos agrícolas de Gaza - incluindo sistemas de irrigação, fazendas de gado, pomares, máquinas e instalações de armazenamento - haviam sido dizimados, prejudicando a capacidade de produção de alimentos da região e agravando os já elevados níveis de insegurança alimentar.
A destruição também atingiu duramente o setor privado, com 82% das empresas, um dos principais motores da economia de Gaza, danificadas ou destruídas. O Produto Interno Bruto (PIB) de Gaza despencou 81% no último trimestre de 2023, levando a uma contração de 22% em todo o ano. Em meados de 2024, a economia de Gaza havia encolhido para menos de um sexto do seu nível de 2022.
Mas aquilo era só o começo. Nesta semana, num outro relatório, a ONU alertou que o desemprego subiu para mais de 80%, o comércio estagnou, a pobreza é endêmica e a fome foi declarada.
Não há tampouco dinheiro circulando. A maioria dos bancos e caixas eletrônicos foram destruídos e Israel bloqueou a entrada de novas moedas. Com a grave escassez de dinheiro e de produtos, a inflação disparou. Os preços do óleo de cozinha aumentaram 1.200% e os da farinha, 5.000% até meados de 2025.
A Cisjordânia também está sob crescente pressão financeira. Israel desviou e reteve arbitrariamente receitas tributárias que devem ir para a Autoridade Palestina, impedindo o pagamento de salários e minando a liquidez da administração pública.
2 milhões de palestinos foram obrigados a deixar suas casas e deslocados para outras regiões de Gaza. Alguns deles foram obrigados a fazer o trajeto várias vezes.
Israel isolado
Dois anos depois dos ataques do Hamas, Israel vive um isolamento importante na comunidade internacional. Assim que iniciou os trabalhos para dar uma resposta às mortes promovidas pelo grupo terrorista, o governo de Benjamin Netanyahu foi alertado até mesmo por americanos a não repetir os erros cometidos pelos EUA após o 11 de setembro de 2001.
Naquele momento, o governo de George W. Bush lançou uma "cruzada contra o terror" e que jogou o Oriente Médio em um caos. Netanyahu, para diplomatas estrangeiros, não ouviu o alerta.
Um sinal de seu isolamento ocorreu na Assembleia Geral da ONU, no final de setembro, quando dezenas de delegações se levantaram a deixaram o salão quando o israelense começou a discursar.
Para chegar aos EUA, ele teve ainda de evitar o espaço aéreo de países europeus que indicaram que atenderiam ao pedido de cortes internacionais para prendê-lo por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
Enquanto isso, o reconhecimento internacional da Palestina como estado soberano ganhou espaço, até mesmo por parte de membros do G7 e antigos aliados de Israel.
Nas ruas de dezenas de cidades pelo mundo, atos contra Israel se proliferaram, numa derrota de Netanyahu na opinião pública internacional.
Internamente, sua ofensiva custou US$ 100 bilhões e exigiu que o governo cortasse gastos para saúde e educação, diante de um déficit nas contas públicas de 6%.
Novo mapa político
Mas os últimos dois anos também viram uma transformação no mapa político do Oriente Médio. O escudo criado pelo Irã, com alianças com o Hezbollah, Hamas e os Houthis, foi abalado. O grupo no Líbano perdeu força com o assassinato de alguns de seus principais líderes. O Irã foi atacado e Israel afirma que seus ataques aéreos contra as forças do Hezbollah na Síria foram um fator central na queda inesperada do regime de Bashar al Assad em dezembro de 2024.
A ofensiva também representou um profundo abalo para a ONU. Sem conseguir aprovar resoluções no Conselho de Segurança que interrompessem as mortes, a entidade aprofundou sua crise de legitimidade.
Com o veto dos EUA, o Conselho ainda foi alvo de questionamentos e denúncias até mesmo internas por parte de funcionários diante da timidez da instituição em denunciar os crimes cometidos em Gaza.
Foi apenas em setembro de 2025, quase dois anos depois do início do drama, é que um comitê de investigação da ONU concluiu que Israel está conduzindo um genocídio.
