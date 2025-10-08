João Carlos Martins vence prêmio internacional e anuncia nova carreira

De acordo com a Fundação, "ao longo de sua vida, Martins sofreu múltiplas lesões, doenças neurológicas e um violento assalto que o impediram de tocar piano por mais de 20 anos. Após mais de 30 cirurgias, no final de 2019 ele pôde voltar a tocar graças ao uso de luvas biônicas".

Mas é o papel social do brasileiro que é destacado. "João Carlos Martins transformou a música em uma ferramenta de inclusão e esperança, empoderando gerações de jovens vulneráveis no Brasil", disse.

Além de Martins, o prêmio já foi concedido para nomes como Carolina Herrera, o piloto de Rali Carlos Sainz e o ex-treinador da seleção espanhola, Vicente Del Bosque. O "Prêmio por Toda uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez" é uma homenagem destinada a personalidades que dedicaram sua trajetória ao "bem-estar social com generosidade e compromisso".

Em seu discurso, Martins destacou sua conexão com a Espanha, que começou em 1958, quando, aos 18 anos, participou como um dos jovens bolsistas do Festival Pablo Casals. "No final, fui escolhido para apresentar o premiado recital em Washington", contou. "Assim começou minha carreira internacional, graças a um gênio espanhol", disse.

"Dois anos depois, o maior violonista de todos os tempos, Andrés Segovia, assistiu à minha estreia no Teatro Colón, em Buenos Aires, e durante o jantar após o concerto, ele me explicou a grandeza de Bach", disse.

Martins ainda relatou seu encontro em Nova York, com Salvador Dalí. "Antes de nos despedirmos, ele me deu um conselho: "Diga a todos que você é o maior intérprete de Bach; um dia acreditarão em você." Há mais de 20 anos digo que sou o melhor pintor do mundo, e já há quem acredite nisso", disse.