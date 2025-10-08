João Carlos Martins vence prêmio internacional e anuncia nova carreira
O maestro João Carlos Martins venceu o prêmio concedido na Espanha pela Fundação MAPFRE e, ao receber a homenagem nesta quarta-feira em Madri, o músico brasileiro ainda anunciou que está começando uma nova etapa em sua carreira. Desta vez, como educador musical.
Num comunicado, os organizadores do prêmio indicaram que "o júri reconhece sua trajetória artística excepcional, seu espírito de superação e seu compromisso com a transformação social por meio da música".
Diante da rainha Sofia da Espanha e de personalidades como Ronaldo Nazário, o músico brasileiro insistiu que não pensa em se aposentar. "Tenho 85 anos e, ao receber o Prêmio José Manuel Martínez Martínez, sinto-me profundamente motivado a iniciar uma nova etapa da minha vida, desta vez como educador musical, e assim tentar deixar um legado através da música", disse em seu discurso. Ele destacou como, em sua vida, apoiou mais de 750 grupos musicais.
De acordo com a Fundação, "ao longo de sua vida, Martins sofreu múltiplas lesões, doenças neurológicas e um violento assalto que o impediram de tocar piano por mais de 20 anos. Após mais de 30 cirurgias, no final de 2019 ele pôde voltar a tocar graças ao uso de luvas biônicas".
Mas é o papel social do brasileiro que é destacado. "João Carlos Martins transformou a música em uma ferramenta de inclusão e esperança, empoderando gerações de jovens vulneráveis no Brasil", disse.
Além de Martins, o prêmio já foi concedido para nomes como Carolina Herrera, o piloto de Rali Carlos Sainz e o ex-treinador da seleção espanhola, Vicente Del Bosque. O "Prêmio por Toda uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez" é uma homenagem destinada a personalidades que dedicaram sua trajetória ao "bem-estar social com generosidade e compromisso".
Em seu discurso, Martins destacou sua conexão com a Espanha, que começou em 1958, quando, aos 18 anos, participou como um dos jovens bolsistas do Festival Pablo Casals. "No final, fui escolhido para apresentar o premiado recital em Washington", contou. "Assim começou minha carreira internacional, graças a um gênio espanhol", disse.
"Dois anos depois, o maior violonista de todos os tempos, Andrés Segovia, assistiu à minha estreia no Teatro Colón, em Buenos Aires, e durante o jantar após o concerto, ele me explicou a grandeza de Bach", disse.
Martins ainda relatou seu encontro em Nova York, com Salvador Dalí. "Antes de nos despedirmos, ele me deu um conselho: "Diga a todos que você é o maior intérprete de Bach; um dia acreditarão em você." Há mais de 20 anos digo que sou o melhor pintor do mundo, e já há quem acredite nisso", disse.
O músico também destacou como o evento marcava o fim de uma "grande frustração" em sua carreira: a de nunca ter tocado em Madri.
"Na década de 1960, toquei por toda a Europa e, em 10 de outubro de 1967, finalmente estrearia em Madri", disse. "No entanto, uma semana antes, após um concerto em Berlim, sofri uma embolia pulmonar e fiquei em coma por dois meses. Minha estreia na Espanha foi cancelada.
Hoje, finalmente realizo esse sonho em Madri", disse.
O músico ainda apontou que sua vida "não é sobre superar dificuldades, mas sobre determinação, que é uma forte característica do povo espanhol".
"Os primeiros sintomas da Distonia Focal do Músico, uma doença rara diagnosticada em 1982, começaram há 63 anos. Mesmo assim, e após 31 cirurgias — a maioria nas mãos — levei meu entusiasmo para mais de 60 países", disse. "Quando soube que não conseguiria tocar profissionalmente, comecei minha carreira como maestro de orquestra, assumindo ao mesmo tempo: responsabilidade social, democratizando a música clássica e aproximando milhares de jovens e crianças deste universo maravilhoso", completou.
"O Prêmio por Toda uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez é um reconhecimento não apenas à genialidade musical de João Carlos Martins, mas também à sua dedicação em usar a música como ferramenta de impacto social. Para nós, é motivo de orgulho celebrar um brasileiro cuja vida inspira coragem, resiliência e solidariedade, valores que refletem a missão da Fundación MAPFRE", afirma Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE Brasil e representante da Fundación MAPFRE no Brasil.
