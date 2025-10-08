Reconstruir Gaza levará uma década e fim de ocupação é único caminho à paz

O acordo entre o Hamas e Israel anunciado na noite desta quarta-feira é um passo importante. Mas apenas um processo de descolonização, a garantia de soberania aos territórios palestinos e um compromisso de coexistência poderão garantir uma paz duradoura na região. O alerta é da ONU que, nesta quarta-feira, pediu o "fim da ocupação" e defendeu a autodeterminação dos palestinos.

O risco, pelo projeto de Trump, é que a causa palestina seja enterrada, em nome de uma solução imediata. Ou que uma nova tensão apenas seja adiada por mais alguns anos. O plano até agora desdenhado, em muitos sentidos, apenas perpetua a realidade que vivem os palestinos desde 1919, quando foi dado ao Reino Unido o mandato para administrar a região.

Para que haja paz, e não apenas um acordo político, alguns critérios terão de ser preenchidos: