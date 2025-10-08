Assine UOL
Reconstruir Gaza levará uma década e fim de ocupação é único caminho à paz

Colunista do UOL, em Genebra
Criança aparece entre escombros de prédio derrubado por bombardeio em Gaza
Criança aparece entre escombros de prédio derrubado por bombardeio em Gaza Imagem: Eyad BABA / AFP

O acordo entre o Hamas e Israel anunciado na noite desta quarta-feira é um passo importante. Mas apenas um processo de descolonização, a garantia de soberania aos territórios palestinos e um compromisso de coexistência poderão garantir uma paz duradoura na região. O alerta é da ONU que, nesta quarta-feira, pediu o "fim da ocupação" e defendeu a autodeterminação dos palestinos.

O risco, pelo projeto de Trump, é que a causa palestina seja enterrada, em nome de uma solução imediata. Ou que uma nova tensão apenas seja adiada por mais alguns anos. O plano até agora desdenhado, em muitos sentidos, apenas perpetua a realidade que vivem os palestinos desde 1919, quando foi dado ao Reino Unido o mandato para administrar a região.

Para que haja paz, e não apenas um acordo político, alguns critérios terão de ser preenchidos:

Fronteiras internacionais reconhecidas por ambos os lados - Israel e Palestina.

O princípio da não ingerência e garantias de autonomia na gestão do território.

A desocupação de terras.

Um compromisso mútuo do reconhecimento de que o outro lado precisa existir, em segurança.

A adesão e reconhecimento da soberania palestina precisa ser estabelecida, assim como sua viabilidade econômica.

A estimativa é de que se os canhões forem silenciados imediatamente, a região precisará de 10 a 15 anos para se reerguer, num custo avaliado em US$ 53 bilhões. Já a recuperação dos danos ambientais em Gaza poderia levar décadas.

O abastecimento de água doce está severamente limitado e grande parte do que resta está poluído. O colapso da infraestrutura de tratamento de esgoto, a destruição de sistemas de encanamento e a dependência de fossas sépticas para saneamento provavelmente aumentaram a contaminação do aquífero que abastece a maior parte da água de Gaza, enquanto as áreas marinhas e costeiras também são suspeitas de estarem contaminadas.

Além disso, desde 2023, a Faixa de Gaza perdeu 97% de suas plantações de árvores, 95% de sua cobertura vegetal e 82% de suas plantações anuais, tornando impossível a produção de alimentos em larga escala.

De acordo com a ONU, cerca de 78% dos estimados 250.000 edifícios de Gaza foram danificados ou destruídos, gerando 61 milhões de toneladas de entulho, dos quais cerca de 15% podem estar contaminados com amianto, resíduos industriais ou metais pesados. O volume é o equivalente a 15 pirâmides do Egito.

Atualmente, ninguém tem acesso a saneamento seguro, em comparação com 85% da população conectada a sistemas de esgoto e estações de tratamento antes de outubro de 2023. Mais de 1,2 milhão de pessoas (57% da população de Gaza) estão expostas a esgoto ou matéria fecal a menos de 10 metros de suas casas, representando graves riscos à saúde.

Apenas metade das famílias tem acesso a saneamento básico privado, enquanto o restante depende de instalações compartilhadas ou inseguras, comprometendo a saúde e a dignidade.

No final de 2024, existiam poucas latrinas em Gaza. Cada uma delas era usada por centenas de pessoas.

O acesso a produtos de higiene é extremamente baixo: 63% das famílias (1,3 milhão de pessoas) não têm sabão, principalmente devido aos altos preços. Quase 500.000 mulheres e meninas não têm materiais adequados para higiene menstrual, o que afeta gravemente sua saúde, dignidade e mobilidade.

A reconstrução deve ser liderada pelos palestinos. Não por empreendedores internacionais, liderados por Trump, para tentar transformar Gaza numa balneário. Mas sim parte de um futuro território palestino desocupado.

ONU: 'O sofrimento deve acabar'

Num comunicado emitido em Nova York, o secretário-geral da ONU, António Guterres, comemorou o acordo. Mas pediu que as partes se comprometam em seguir o que foi estabelecido e que a ocupação das terras palestinas seja encerrada.

"Saúdo o anúncio de um acordo para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza, com base na proposta apresentada pelo Presidente Donald J. Trump. Louvo os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia na mediação deste avanço desesperadamente necessário", disse Guterres.

"Exorto todos os envolvidos a cumprirem integralmente os termos do acordo. Todos os reféns devem ser libertados de forma digna. Um cessar-fogo permanente deve ser assegurado. Os combates devem cessar de uma vez por todas. A entrada imediata e desimpedida de suprimentos humanitários e materiais comerciais essenciais em Gaza deve ser garantida", insistiu.

"O sofrimento deve acabar", apelou.

Segundo ele, as Nações Unidas apoiarão a plena implementação do acordo e intensificarão a prestação de ajuda humanitária sustentada e baseada em princípios. "Avançaremos nos esforços de recuperação e reconstrução em Gaza", disse.

"Exorto todas as partes interessadas a aproveitarem esta oportunidade memorável para estabelecer um caminho político credível rumo ao fim da ocupação, reconhecendo o direito à autodeterminação do povo palestino e alcançando uma solução de dois Estados que permita que israelenses e palestinos vivam em paz e segurança", completou.

