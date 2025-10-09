Brasileiros usaram 'ameaça chinesa' para convencer Trump a abrir diálogo

A ofensiva levou Trump a aceitar dialogar com Lula e, depois de um breve encontro na ONU em setembro, os dois líderes realizaram uma chamada telefônica por 30 minutos na última segunda-feira.

Um dos trunfos, segundo negociadores, foi o argumento chinês. O que o Brasil alegou é que, com as tarifas contra os produtos nacionais, os EUA aumentariam sua dependência justamente em relação ao seu maior rival: a China.

Conforme os dados apresentados pelos brasileiros, a China é o principal concorrente de quase metade — 48,5% — dos produtos industriais que o Brasil exporta para os EUA. Esses bens, atualmente, sofrem uma tarifa adicional de 40% imposta pelo governo Trump.

O resultado, segundo o argumento, é de que as tarifas contra o Brasil irão aumentar o déficit comercial dos EUA e a dependência das cadeias de suprimentos chinesas. Em alguns setores, essa substituição prejudicaria diretamente as subsidiárias americanas que operam no Brasil.

O argumento foi ainda de que, em contraste, importar certos produtos do Brasil apoia as empresas norte-americanas, ao mesmo tempo que promove os interesses econômicos e estratégicos dos EUA.

No governo Trump, a China é considerada como a maior rival para os interesses norte-americanos. Marco Rubio, que irá liderar as negociações com o Brasil, chegou a alertar ao Congresso dos EUA que a China é "o maior desafio existencial na história dos EUA", superando até mesmo a URSS durante a Guerra Fria.