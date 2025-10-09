Com mais um europeu, Nobel ignora caráter universal e de paz da literatura
Houve um tempo em que a lista de santos e papas era dominada apenas por italianos. Décadas se passaram para que outras regiões da Europa fossem consideradas. Séculos foram necessários para que a canonização e os pontificados, de fato, fossem globais.
O mesmo processo lento de abertura parece ocorrer com o Nobel de Literatura, preso e resistente ao reconhecimento do universalismo.
Desde 1901, muitos dos escolhidos fazem parte da história da humanidade. Homens e mulheres que moldaram a forma pela qual pensamos o passado, lidamos com o presente e sonhamos com o futuro.
Mas, ao longo das décadas, apenas 36 dos 122 vencedores vieram de fora da Europa. E, desses "estrangeiros", pelo menos dez norte-americanos. Neste ano de 2025, uma vez mais a opção foi por um europeu. O húngaro László Krasznahorkai é certamente um herdeiro da tradição centro-europeia, que se estende de Kafka a Thomas Bernhard.
Mas o que parece não ecoar pelos palácios escandinavos é que a insistência na existência de uma história única é uma ameaça.
Parece haver uma surdez coletiva diante da constatação de que é pelas palavras de Conceição Evaristo, Mia Couto, Ailton Krenak, Milton Hatoum, José Eduardo Agualusa, Paulina Chiziane, Eliana Alves Cruz, Itamar Vieira Junior, Scholastik Mukasonga, Kalaf Epalanga e tantos outros escritores que uma parcela da humanidade se sente viva e representada.
A poesia que eles produzem é o espelho da luta pela dignidade, certamente um valor universal.
Em mais de um século, o que prevalece nas escolhas é uma visão eurocêntrica da literatura e, no fundo, da civilização. Iniciado em 1901, o prêmio apenas saiu da Europa em 1913, quando o vencedor foi um indiano. Foi só em 1930 que um segundo prêmio saiu da Europa. Neste caso, ao americano Sinclair Lewis.
Foram necessários mais 15 anos para que, de novo, o Nobel considerasse que a literatura de fora da Europa era merecedora de um prêmio. É verdade que, nos últimos anos, os escolhidos incluiram Turquia, Peru ou Tanzania.
Mas é muito pouco. Até hoje, 15 franceses venceram o prêmio, contra 10 para o Reino Unido e outros 10 para americanos. Alemães e suecos venceram oito prêmios cada. Salvo o caso dos EUA, todos os dez primeiros colocados em termos de nacionalidades são europeus.
A literatura é, para além do idioma escolhido, uma expressão universal. Ela não conta apenas a história de um povo. Mas da natureza humana. Desperta paixões, destapa emoções escondidas, desvenda medos e sonhos sem qualquer fronteira, padrão ou dicionário.
Criar qualquer tipo de hierarquia é negar o fato de que a arte nos define como humanos. É pela arte que conhecemos nossos ancestrais, refletidos em muros de cavernas, em papiros ou em obras que ainda estão sendo desenterradas.
Num mundo fraturado, novos caminhos para promover a paz serão necessários, sem atalhos. E um deles é a arte. A literatura permite que uma pessoa volte no tempo e aprenda sobre a vida na Terra com aqueles que viveram antes de nós, nas mais diferentes vozes que uma história pode ter. Ou que conheça realidades que não são suas, antes de julgar ou impôr soluções.
Sair do eixo do poder e reconhecer a literatura como universal é, portanto, um plano de paz.
Ao descrever quem receberia o prêmio, Alfred Bernhard Nobel explicou que a honraria deveria ir àquele que deu "maior benefício para a humanidade". Diante dos números e da teimosia sueca, pergunto; quem faz parte da humanidade?
Descolonizar a canonização não é uma opção. Ou então os milagres começarão a ser questionados.
