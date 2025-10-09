Com mais um europeu, Nobel ignora caráter universal e de paz da literatura

Mas, ao longo das décadas, apenas 36 dos 122 vencedores vieram de fora da Europa. E, desses "estrangeiros", pelo menos dez norte-americanos. Neste ano de 2025, uma vez mais a opção foi por um europeu. O húngaro László Krasznahorkai é certamente um herdeiro da tradição centro-europeia, que se estende de Kafka a Thomas Bernhard.

Mas o que parece não ecoar pelos palácios escandinavos é que a insistência na existência de uma história única é uma ameaça.

Parece haver uma surdez coletiva diante da constatação de que é pelas palavras de Conceição Evaristo, Mia Couto, Ailton Krenak, Milton Hatoum, José Eduardo Agualusa, Paulina Chiziane, Eliana Alves Cruz, Itamar Vieira Junior, Scholastik Mukasonga, Kalaf Epalanga e tantos outros escritores que uma parcela da humanidade se sente viva e representada.

A poesia que eles produzem é o espelho da luta pela dignidade, certamente um valor universal.

Em mais de um século, o que prevalece nas escolhas é uma visão eurocêntrica da literatura e, no fundo, da civilização. Iniciado em 1901, o prêmio apenas saiu da Europa em 1913, quando o vencedor foi um indiano. Foi só em 1930 que um segundo prêmio saiu da Europa. Neste caso, ao americano Sinclair Lewis.

Foram necessários mais 15 anos para que, de novo, o Nobel considerasse que a literatura de fora da Europa era merecedora de um prêmio. É verdade que, nos últimos anos, os escolhidos incluiram Turquia, Peru ou Tanzania.